3. Bezirksliga: Spitzentrio feiert Siege

Die Tischtennis-Männer des SC Adelsdorf haben ihr zweites Spiel in Folge gewonnen und in der 1. Bezirksliga einen kleinen Puffer auf die Abstiegszone geschaffen. Die Reserve kämpfte sich gegen den Tabellenführer der 3. Bezirksliga ins Schlussdoppel, wurde aber nicht mit einem Punkt für den Klassenerhalt belohnt.

Auch die Zeckerner Männer gingen gegen eine Erlanger Mannschaft als Verlierer von der Platte und haben nach wie vor nur einen Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Die Frauen der SpVgg haben das Verfolgerduell der 1. Bezirksliga verloren und einen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg erlitten. Die Adelsdorferinnen bekamen ihre Punkte in der 3. Bezirksliga zum zweiten Mal in Folge kampflos, da Obermichelbach nicht antrat. Die Zeckerner Reserve verteidigte ihren Spitzenplatz bei Schlusslicht Stadeln klar.



1. Bezirksliga, Herren: SC Adelsdorf - TSV Lauf 9:4

Zwei Siege in den Doppeln von Ondrejicka/Zöbelein in fünf Sätzen und Peter/Nagel gegen zwei Laufer Ersatzspieler brachten dem SCA eine 2:1 Führung, da Krumbeck/Sussmann gegen eines der Top-Duos der 1. Bezirksliga nichts zu bestellen hatten. Im vorderen Paarkreuz gelang Igor Ondrejicka das erwartete 3:0 gegen die Laufer Nummer 2. Jürgen Zöbelein kämpfte sich trotz schlechter körperlicher Verfassung in den fünften Satz, wo er dem starken Gästeakteur mit 9:11 unterlag.

Volker Krumbeck knüpfte zwar an seine gute Leistung vom vergangenen Spieltag an, doch sein Gegenüber hatte immer das Quäntchen Glück und punktete mit 3:0. Nach fünfjähriger Pause in dieser Liga fegte Jörg Sussmann seinen Gegner mit 3:0 von der Platte. Da sowohl Jörg Peter (3:2) als auch Markus Nagel (3:1) ihre Spiele gewannen, zog der SCA zur Halbzeit auf 6:3 davon.

Ondrejicka musste in seinem zweiten Einzel all seine Erfahrung aufbieten, um im Entscheidungsdurchgang mit zwei raffinierten Aufschlägen die Oberhand zu behalten. Zöbelein musste sich der Laufer Nummer 1 in vier Sätzen geschlagen geben. Ein Wechselbad der Gefühle erlebte Krumbeck in seinem zweiten Einsatz. Nach einer sicheren 2:0-Führung glich der TSVler aus, doch der Adelsdorfer legte wieder eine Schippe drauf und behielt mit 11:8 die Nerven. Den Schlusspunkt setzte Sussmann, der - berauscht vom ersten Sieg - seinen Noppenbelag gegen die Topspins des Laufers richtig einsetzte und den 9:4-Heimsieg perfektmachte.



3. Bezirksliga, Herren: SC Adelsdorf II - CVJM Erlangen 7:9

In den Doppeln knüpfte die Reserve dem Spitzenreiter einen Punkt ab, als die Oldies Willert und Feulner mit 3:2 die Oberhand behielten. Markus Nagel demonstrierte in den Einzeln seine Top-Form. Gegen die Erlanger Nummer 2 setzte er sich im fünften Satz mit 11:2 durch. Udo Willert kam nicht gegen den Störbelag seines Gegners an und (1:3). Nach Startschwierigkeiten fand Norbert Bräun ins Spiel siegte mit taktischen Bällen 3:1. Dieter Feulners Topspins wurden vom Gästeakteur stark geblockt, der damit die 4:2-Gästeführung besorgte.

Im hinteren Paarkreuz hatte nur Tizian Schleicher einen guten Tag. Er gewann beide Spiele mit 3:1. Jannis Porsch rief nicht seine Bestleistung ab und gab beide Partien verloren. Das wohl höchstklassige Spiel der Rückrunde lieferten sich Nagel und der Ausnahmespieler der Liga, Omar Mahroum. In einem spannenden Entscheidungssatz zog Nagel auf 16:14 davon. Willert verlangte dem CVJMler alles ab, unterlag jedoch. Gar kein Konzept fand Bräun in seinem zweiten Einzel, doch Feulner brachte Adelsdorf mit einem 3:1 ins Schlussdoppel, mit dem vorher niemand gerechnet hatte.

Willert und Feulner stiegen gegen Mahroum und Seibert in den Ring. Trotz einer Steigerung von Satz zu Satz schaukelte der Tabellenführer das Match nach Hause und bleibt ohne Punktverlust.



3. Bezirksliga, Herren: SpVgg Zeckern - SpVgg Erlangen 6:9

Nach zwei Doppelsiegen und Fünf-Satz-Erfolgen von von Philipp Nüßlein und Tobias Miemietz ging die Heimmannschaft mit 4:1 in Führung. Doch dann wendete sich das Blatt. Knackpunkt war die bittere Niederlage von Heiko Hildel mit 9:11 im Entscheidungssatz. Anschließend gingen die Gäste mit klaren 3:0-Siegen mit 6:4 in Führung.

Zwar revanchierte sich Hildel in seinem zweiten Einzel mit einem 3:2 und auch Miemietz behielt im "Fünften" die Nerven, doch mit den Pleiten von Andreas Ruppert, Stefan Galster und Ralf Hellmann war die Pleite besiegelt. Hellmann unterlag im fünften Durchgang mit 8:11; ein Sieg hätte Zeckern das Schlussdoppel und die Chance auf einen zähler beschert. Parallel hatten Miemietz/Nüßlein bereits gewonnen, doch mit einer Auszeit brachte der Erlanger Hellmann aus dem Konzept und machte das Doppelergebnis überflüssig.

1. Bezirksliga, Damen: SpVgg Greuther Fürth III - SpVgg Zeckern 8:4

Der Ausfall von Spitzenspielerin Ingrid Straub gegen den Tabellendritten war für die SpVgg schwer zu kompensieren. Zwar ließen die Damen im Doppel lediglich einen Punkt liegen, doch im ersten Einzeldurchgang ließen alle Zeckernerinnen Federn. Karoline Holmer und Kristin Stenglein wurden in drei Sätzen überrumpelt. Janine Krebs und Frauke Langer mussten eine knappe Niederlage im fünften Satz hinnehmen.

Das vordere Paarkreuz konnte sich auch im zweiten Durchgang nicht durchsetzen. Erst die Hintermannschaft bäumte sich noch einmal auf. Verdient erkämpften sich Langer, Stenglein und Holmer drei Siege, bevor Langer gegen Fürths Spitzenspielerin erneut im Entscheidungssatz mit 9:11 unterlag.



3. Bezirksliga, Damen: MTV Stadeln - SpVgg Zeckern II 1:8

Den Ehrenpunkt für das Schlusslicht holte dessen Nummer 2 gegen Zeckerns Nummer 1, Kristin Stenglein, im Entscheidungssatz. Veronika Schüpferling musste auch einmal in den "Fünften". Sonja Schönborn (3:1 und 3:0) und Christina Kaiser (3:1) ließen nichts anbrennen.



3. Bezirksliga, Damen: TS Herzogenaurach - SV Seukendorf 8:4

Nach den Doppeln und zwei Einzeln war die Partie völlig offen, dann zogen Corinna Ding und Kerstin Zollhöfer sowie Anja Sehler und Angela Bleistein in ihrem zweiten Einzel auf 6:2 davon. Zollhöfer und Sehler machten den Sieg perfekt, durch den die TSH den Aufstiegsrelegationsplatz untermauert.