20 bewegte Jahre auf dem Eis

Es ist nicht irgendein Geburtstag, den Daniel Jun heute feiern kann. Zu seinem 40. blickt der Spielertrainer des Eishockey-Bayernligisten Höchstadter EC auf mehr als zwei Jahrzehnte auf dem Eis zurück: "20 Jahre sind eine lange Zeit, und diese war nicht immer einfach. Ich habe in Lünen vor 50 Zuschauern gespielt und dann zwei Jahre später in Bayreuth vor 5000. In Erinnerung bleiben vor allem die großen Derbys oder der Meistertitel mit Schönheide, als um 4 Uhr morgens mein Sohn geboren wurde. Ich bin erst nach dem Warmlaufen angekommen und danach hat der ganze Ort zusammen den Titel gefeiert."



Jun zeigt keine Nerven

Als einen der schönsten Momente bezeichnet Jun ein Spiel in der Saison 2002/2003, als er mit Bayreuth gegen Selb ran musste - damals übrigens mit Doug Irwin als Trainer und Dan Heilman als Teamkollege. Die Uhr auf 59:58, es gab Penalty für Bayreuth: "Keiner wollte da hin, und an dem Tag waren sogar meine Eltern auf der Tribüne." Jun übernahm Verantwortung und traf.



An den Strukturen gefeilt

Zu den Alligators kam Daniel Jun schließlich im Sommer 2011, als er nach sieben Jahren in Schönheide eine neue Herausforderung suchte. Die sollte er in Höchstadt finden, denn der HEC war gerade in die Landesliga abgestiegen, Mannschaft und Vereinsführung dementsprechend niedergeschlagen. Jun brachte in den folgenden Jahren nicht nur neuen Schwung in die Mannschaft, sondern half auch, die Strukturen innerhalb des Vereins stetig zu verbessern. "Ich sitze auch in den Vorstandssitzungen und sehe, wieviel Arbeit hinter dem Spielbetrieb steckt. Das kann man sich normalerweise als Spieler oder Zuschauer gar nicht so richtig vorstellen", berichtet er.

Mit den von ihm zusammengestellten Mannschaften führte er den HEC von der Landesliga bis hoch in die 3. Liga und freut sich über die Anerkennung, die der Verein sich damit bei den Zuschauern wieder erarbeitet hat: "Das schafft man nur mit ehrlicher, harter Arbeit." Ebenfalls am Herzen liegt dem 40-Jährigen die Nachwuchsarbeit, und als 2. Jugendleiter bringt er sich auch hier mit viel Engagement ein. "Wenn man mit den Kindern einen Meisterschaftstitel holt oder zweistellig gewinnt, da muss man nur in die Gesichter schauen...", erzählt Jun.



Nebenjob zum abschalten

Und wenn sich das Leben mal nicht ausschließlich um Eishockey dreht? "Ich war bisher als Profi angestellt und daher jeden Tag mindestens von 15 bis 21 Uhr im Eisstadion", beschreibt er seinen Tagesablauf. "Mit Petr Kasik habe ich jetzt jemanden an meiner Seite, der mir viel Arbeit auf dem Eis abnimmt. So kann ich jetzt noch einem Nebenjob nachgehen. Das macht mir total Spaß und ich kann dabei richtig abschalten, einfach nur mal arbeiten."

Richtig abschalten kann er auch bei einem anderen Hobby, denn nicht nur auf dem Eis ist er erfolgreich, auch im Schießsport hat Daniel Jun schon Meisterschaften gewonnen: "Dazu bin ich durch meinen Vater gekommen. Beim Schießen muss man sich sehr konzentrieren und kann an nichts anderes denken... Perfekt also."

Langeweile mag er gar nicht, und langweilig wird ihm auch in diesem Jahr sicher nicht werden. "Ich hoffe, dass der größte Moment in Höchstadt erst noch kommt", wünscht er sich und da schließt sich die Vorstandschaft des HEC an: Dem Trainer, Teammanager, zweiten Jugendleiter und Nachwuchstrainer Daniel Jun wünschen alle im Verein eine erfolgreiche Saison und natürlich: Alles Gute zum Geburtstag.