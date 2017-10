TSV-Duo will raus aus der Gefahrenzone

Sehr durchwachsen verlief die Vorrunde der Bezirksliga West für die vier Vereine aus dem Kreis Coburg. Während die Vestekicker mittlerweile nach fünf Siegen in den letzten sechs Partien ihren zweiten Tabellenplatz untermauert haben, plagen die anderen drei Klubs Abstiegssorgen. Akut ist die Situation beim SV Bosporus Coburg, der bereits acht Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz hat. Mönchröden und Meeder haben nach zuletzt ansteigender Formkurve noch gute Karten, den direkten Klassenerhalt zu schaffen.



SV Dörfleins - FC Coburg

Seiner Favoritenrolle gerecht werden möchte der FC Coburg (2./32 Punkte) beim Schlusslicht SV Dörfleins (16./8 Punkte) am Sonntag (16 Uhr), das vor Wochenfrist mit einem 3:0-Sieg gegen Ebing ein deutliches Lebenszeichen von sich gab. Die Vestestädter haben sich zum Ziel gesetzt, die Distanz zum auf acht Zähler enteilten Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg zu verkürzen, falls dieser sich den einen oder anderen Ausrutscher leistet. Der FCC besaß zuletzt bei den Kantersiegen gegen Merkendorf und in Lettenreuth Tempo- und Kraftvorteile, praktizierte schnörkelloses Passspiel mit wenigen Ballkontakten der Einzelnen und hielt sich an die taktischen Vorgaben. Mit dieser Marschroute möchte Coach Matthias Christl auf der Überholspur bleiben.

"Ich rechne in Dörfleins mit einer giftigen und rustikalen gegnerischen Spielweise. Der Aufsteiger hat zu Hause mehrmals gezeigt, dass er technisch ausgerichteten Mannschaften Probleme bereiten kann", warnt er. Das bekam vor einigen Wochen der FC Eintracht Bamberg zu spüren, der über ein 0:0 nicht hinauskam.

Der FC Coburg will mit unveränderter Startelf auflaufen. Carl-Philipp Schiebel und Daniel Sam sind noch gesperrt. Abwehrchef Daniel Alles kann nach einer Schulterverletzung voraussichtlich in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

FC Coburg: Churilov/Krempel - Scheler, Schmidt, Kimmel, E. Heinze, L. Heinze, Carl, Guhling, Dilauro, G. Sener, S. Sener, Schuster, Mosert, Teuchert.

Es fehlen: Alles (verletzt), Schiebel (gesperrt), Sam (verletzt und gesperrt).



TSV Mönchröden -

TSV Breitengüßbach

Der TSV Mönchröden hat zum Rückrundenauftakt erneut ein Heimspiel, zu Gast im Wildpark ist der TSV Breitengüßbach. Gern erinnert man sich im TSV-Lager an den vielversprechenden Gala-Auftritt der "Mönche" beim 3:0-Sieg am ersten Spieltag in Breitengüßbach. Doch danach wurde das junge Hüttl-Team schnell von der Realität eingeholt und es mussten bittere Niederlagen, besonders zu Hause, weggesteckt werden.

Inzwischen hat die Mannschaft drei Siege in Folge gegen Kontrahenten des vorderen Tabellendrittels geschafft und ist auf dem besten Weg Richtung gesichertes Mittelfeld.

Dazu soll am Samstag (16 Uhr) ein Sieg gegen die Güßbacher her. Die Gäste haben als Achter zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Heimelf - die Hüttl-Elf könnte also weiter Boden gut machen. Der TSV-Coach kann heute bis auf Miguel Malaj aus dem Vollen schöpfen und hofft, dass sein Team mit dem nötigen Selbstvertrauen in dieses richtungsweisende Match geht.

TSV Mönchröden: Kühn/ Knoch - Schmidt, Kirtay, Wicht, K. Greiner, Köhn, Engelhardt, Späth, Treubel, Ehrlich, Puff, R.Greiner, Giller, Endler, Werner, Stammberger, Ko. Müller, Kai Müller

Es fehlen: Wegener (Reserve), Malaj (gesperrt)



TSV Meeder - SpVgg Ebing

Nachdem die Hinrunde vergangenes Wochenende nicht mit einem Kirchweihsieg abgeschlossen werden konnte, will der TSV Meeder das Heimspiel gegen die SpVgg Ebing (Sonntag, 15 Uhr) unbedingt gewinnen, um sich endlich aus den niederen Tabellenregionen zu verabschieden. Zwar steht man etwas besser da als vor zwei Jahren in der Abstiegssaison, jedoch will es Meeder vermeiden, bis zum Schluss zittern zu müssen.

Optimistisch dürfte den TSV das Hinspiel stimmen, das man mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Verbessern möchte Neu-Coach Simon Schiller vor allem das Offensivspiel. Seine Vorgaben für das Ebing-Spiel: einen geordneten Spielaufbau und weniger lange Bälle.

TSV Meeder: Schultheiß - Wächter, Schubert, Klose, Pietsch, C. Dreßel, Gemeinder, Krumm, Bohl, Mujanovic, Schorr, Thiel, Riedelbauch, J. Gleißner.

Es fehlen: Knoch, Heilingloh, Steiner, Geisler, D. Gleißner und Müller.



DJK Bamberg II -

SV Bosporus Coburg

Als Dritter schloss die Truppe von DJK-Trainer "Jupp" Nagel die Hinrunde ab. Ein Erfolg, den dieser Mannschaft kaum einer zugetraut hätte. Ob sich nun die Bamberger höhere Ziele setzen?

Mehr als neun Punkte aus 15 Spielen hätten sich dagegen sicher die Bosporus-Verantwortlichen gewünscht. Auch wenn von Anfang das Ziel Klassenerhalt ausgegeben wurde, verliefen die letzten Wochen (sieben Spiele in Folge verloren) enttäuschend.

Wollen die Mannen von Trainer Mehmet Ciray in Bamberg etwas Zählbares mitnehmen (Sonntag, 16 Uhr), müssen sie die spielerische Überlegenheit der Hausherren mit viel Kampf- und Lauffreude wettmachen. Das Hinspiel gewann Bamberg mit 4:0.

SV Bosporus Coburg: Rutz - Demirezen, Vogelmann, Rahmani, S. Celik, Schneider, Özer, Testa, Dürr, Gasmi, Knauer, Ergün, Gezici. Oualidine, Saglam, Ciray.