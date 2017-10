TSG Niederfüllbach nicht wiederzuerkennen

Nach acht Siegen in Folge mussten sich die Sylvianer mit einem 1:1-Remis bei den Coburg Locals begnügen. Durch einen 2:1-Erfolg in Ebern zieht der VfB an der Tabellenspitze nach Punkten gleich mit den Ebersdorfern. Auch die Verfolger des Spitzenduos gewannen: Ketschendorf mit 3:1 in Großgarnstadt und Pfarrweisach mit 4:3 in Heilgersdorf.



VfB ohne Glanz zum "Dreier"

TV Ebern -

VfB Einberg 1:2 (0:1)

Die Gäste blieben als Tabellenzweiter spielerisch gesehen einiges schuldig. Was sie den Hausherren teilweise voraus hatten, war ihre Robustheit und Intensität in den Zweikämpfen, zudem hatten sie bei den Spielanteilen ein leichtes Plus. Klare Möglichkeiten waren rar. Aufseiten der Hausherren hatten J. Fischer per Kopfball und Kraft per Freistoß zwei Möglichkeiten, doch beide Male strich das Leder über den Querbalken. Aufseiten des VfB, der mit langen Bällen sein Glück versuchte, ging von Christoph Höhn die meiste Gefahr aus. Nachdem Simon Fischer in der 38. Minute am Gästetorwart gescheitert war, erzielte Einberg vier Minuten später die Führung. Nach gut einer Stunde fiel eine Vorentscheidung mit dem 0:2 durch Lamsatis. Die Hausherren bäumten sich zwar auf, doch mehr als der Anschlusstreffer von Simon Fischer per Kopf (80.) sprang nicht heraus. di



Sylvia fehlt die Kreativität

Coburg Locals -

SC Sylvia Ebersdorf 1:1 (0:1)

In der ersten Halbzeit hatten die Sylvianer etwas mehr Spielanteile, die Locals dafür mehr Chancen. Bis auf einen Kopfball von Sapov, bei dem sich der Gästetorwart verschätzte, aber auch nichts Zwingendes. Nach einem schnellen Gegenstoß der Ebersdorfer war es Robert Assmus, der pfeilschnell in den Strafraum vorstoßen konnte und dort zu Fall gebracht wurde. Den berechtigten Elfmeter netzte Tobias Dalke sicher ein (24.).

In der zweiten Halbzeit merkte man dann, dass die Locals bedacht waren, kein Gegentor mehr zu kassieren, versuchten aber auch in der Offensive Akzente zu setzen. Nach einem Standard kam Wandrai zum Kopfball, traf allerdings nur die Latte. Im darauffolgenden Getümmel wurde ein Schuss der Locals mit der Hand eines Feldspielers abgewehrt. Den ebenfalls berechtigten Elfmeter hielt Sylvia-Torwart Uwe Knauer. Die Hausherren spielten in einer kontrollierten Offensive weiter und belohnten sich in der 65. Minute durch den eingewechselten Philipp Junker mit dem Ausgleichstreffer. Die Ebersdorfer fanden in der Folge keine Mittel mehr gegen die kompakt stehenden Hausherren. Als die Gäste sich in der 76. Minute durch eine Gelb-Rote Karte durch Assmus dezimierten, verzichteten beide Mannschaften auf Risiko und es blieb beim gerechten 1:1. ct



Buchberg-Elf ist abgezockter

S V Großgarnstadt -

SV Ketschendorf 1:3 (0:2)

Die Großgarnstadter, die auf sechs Leistungsträger verzichten mussten, fanden schwer ins Spiel. So schossen sich die spielstarken Gäste frühzeitig in der 11. und 13. Minute nach Stellungsfehler der Heimabwehr durch Nico Seyfarth und Philipp Bauer eine beruhigende 2:0-Führung heraus. Torhüter M. Schmidt bewahrte die Heimmannschaft in der 28. Minute mit einer Parade vor einem höheren Rückstand. Großgarnstadt kam in der 35. Minute das erste Mal gefährlich vor das Gästetor - der Abschluss von P. Wittmann war aber zu schwach. In der zweiten Hälfte gestaltete der SVG das Spiel ausgeglichener, kam aber zu selten vor das Gästetor. Spannung kam nochmals in der 84. Minute auf, als André Carl im Strafraum zu Fall kam und Christian Carl den Elfmeter sicher zum 1:2 verwandelte. Nun warfen die Gastgeber nochmals alles nach vorne, konnten aber die sicher stehende Gästedeckung nicht aushebeln. Besser machten es die Gäste in der letzten Aktion des Spiels, als Florian Wuttke einen Konter zum 3:1-Endstand nutzte. mc



Indisponierte Heimmannschaft

TSG Niederfüllbach -

FC Coburg II 1:6 (0:3)

Einen auch in der Höhe verdienten 6:1-Auswärtserfolg hat die blutjunge Elf des FC Coburg II bei einer indisponiert auftretenden TSG eingefahren. Begonnen hat die Partie noch vielversprechend für die Hausherren: Der durchgebrochene Christian Fischer hätte sogar die Führung erzielen können, scheiterte jedoch am Pfosten (11.). Im direkten Gegenzug gelang Lukas Riedelbauch durch einen abgefälschten Schuss die Führung (16.). Nach diesem Treffer riss der Faden bei der TSG komplett. Nur kurze Zeit später tankte sich Gästestürmer Schoder unbedrängt durch die gesamte rechte Seite durch und erzielte aus fünf Metern das 2:0 (22.). Als auch noch Riedelbauch in der 39. Minute gar das 3:0 nachlegte, nachdem die TSG-Abwehr den Ball verloren hatte, war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden. Auch in Hälfte 2 blieben Unzulänglichkeiten in der TSG-Defensive nicht aus und Menezes Blum Cunha hatte keine Mühe, das 4:0 aus kurzer Distanz zu markieren (53.). Dem 18-jährigen Nils Schoder gelang in der 62. Minute per Handelfmeter sein zweiter Treffer zum 5:0. Den Hausherren gelang durch Christian Fischer der Ehrentreffer in der 71. Minute. Den Schlusspunkt setzte Dennis Kolb nach einem Konter mit dem 6:1 (87.). babü



Florian Pecht gelingt goldenes Tor

SV Heilgersdorf -

TSV Pfarrweisach 3:4 (2:3)

Der Gastgeber, die vor allem im Angriff sehr ersatzgeschwächt waren, kassierten bereits nach fünf Minuten das 0:1 durch Sebastian Pecht. Jedoch bereits in der 13. Minute fiel das 1:1 durch einen Freistoß von Christian Schmidt, der unhaltbar abgefälscht wurde. Die Freude im SVH-Lager dauerte jedoch nur bis zur 17. Minute, als Och einen Abpraller im SVH-Gehäuse unterbrachte. Acht Minuten später überlief Florian Pecht die Abwehr der Gastgeber und vollendet zum 1:3. Seifert (42.) stellten den Halbzeitstand her. Kurz nach dem Wechsel trafen die schnellen TSV-Spitzen je einmal Latte und Pfosten. Danach bestimmte jedoch der SVH das Spiel, und Abwehrchef Toni Schleicher (63.) erzielte das 3:3. Die bittere SV-Niederlage wurde in der 80. Minute besiegelt, als ein abgefälschter Schuss von Florian Pecht Torwart Baum durch die Hände glitt. di



Ahorn verpasst ersten Sieg knapp

DJK Lichtenfels -

Spvg Ahorn 2:2 (1:2)

Der Gast agierte aus einer kompakten Abwehr und erzielte in der 17. Minute nach einem Freistoß aus 35 Metern die Führung. Marcel Stegner netzte am langen Pfosten frei stehend ein. Ahorn machte nur zwei Minuten später das nächste Tor. Erneut nach einem Standard beförderte Dominik Woitschitzke das Leder ins eigene Tor. Der Anschlusstreffer in der 35. Minute durch Peter Kotschenreuther mit einem Schuss aus 16 Metern kam dann eher überraschend. In der zweiten Hälfte investierte die Heimelf mehr. Aber sowohl Robert Gnanapiragasam als auch Sandro Domhardt scheiterten mit ihren Versuchen. In der 71. Minute reagierte der Gästekeeper hervorragend, als er aus rund sieben Metern einen scharfen Schuss von Kotschenreuther abwehrte. Besser machte es Maurice Koch, der nur kurze Zeit später aus 16 Metern zum Ausgleich traf. hd



Clevere Gäste entführen Punkte

TSVfB Krecktal -

TSV Staffelstein 1:2 (0:1)

Keinesfalls unverdient entführten die Gäste den Dreier. Sie entwickelten gleich in der Anfangsphase viel Druck und kamen durch Daniel Ritzel auch in der 8. Minute zur schnellen Führung. Die Staffelsteiner hatten danach sogar die Möglichkeit zu erhöhen. Erst mit zunehmender Spieldauer kamen die Gastgeber besser ins Spiel und hatten durch Patrick Paul kurz vor dem Wechsel den Ausgleich auf dem Fuß. Nach Wiederbeginn verstärkten die Krecktaler ihre Angriffsbemühungen. Doch mitten in diese Drangperiode hinein fiel das 0:2 durch Ritzel (53.). In der 71. Minute keimte nach dem Anschluss von Luca Dippold noch einmal Hoffnung beim Aufsteiger auf. Doch mit Cleverness brachten die Gäste den Vorsprung über die Zeit. di



Neustadt dreht Spiel in Unterzahl

TSV Bad Rodach -

Neustadt-Wild. 3:4 (2:2)

Das Spiel begann fulminant: Koropecki netzte einen Freistoß in der 5. Minute zum 1:0 ein. Neustadt war kurz geschockt, aber die Rodacher Löwen schafften es nicht, das Ergebnis nach oben zu schrauben, obwohl da Hermann und Altun gute Chancen hatten. Neustadt kam nun besser ins Spiel und drehte das Spiel mit Treffern von Köhler und Sperschneider. Kurz vor dem Pausenpfiff glich Korur mit einem Foulelfmeter zum 2:2 aus. In der zweiten Hälfte musste Neustadts Sperschneider das Spielfeld in der 77. Minute mit Gelb-Rot verlassen. Rodach begann nun einen Sturmlauf und ging durch Mert Altun verdient mit 3:2 in Führung. Dann hörten die Gastgeber allerdings mit dem Fußballspielen auf und Neustadt kam in Unterzahl zu immer mehr Torchancen. Fabian Holland glich in der 88. Minute zum 3:3 aus, sein Namensvetter im Team setzte in der 91. Minute einen drauf und sorgte für den überraschenden Gästesieg. pk