SV Bosporus erkämpft sich Remis gegen Mönchröden

Der SV Bosporus Coburg hat seine Negativserie in der Fußball-Bezirksliga West gestoppt. Nach acht Niederlagen in Folge hat sich die Mannschaft von Interimstrainer Norbert Rebhan im Derby gegen den TSV Mönchröden bei schwierigen Platzverhältnissen ein 3:3-Unentschieden erkämpft.

Seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist der FC Coburg im Bezirksliga-Derby gegen den TSV Meeder. Die gastgebenden Vestekicker setzten sich letztlich ungefährdet gegen den kampfstarken Aufsteiger durch und festigten mit dem souveränen 4:1-Erfolg ihren Tabellenrang zwei. Allerdings leistete Meeder eine Halbzeit lang energischen Widerstand, ehe sich der spielerisch überlegene FCC dann doch deutlich durchsetzen konnte.



SV Bosporus Coburg -

TSV Mönchröden 3:3 (1:1)

Teamgeist, Willen und Einsatzbereitschaft waren die Schlagwörter, die Norbert Rebhan der zuletzt so verunsicherten Bosporus-Mannschaft auf den Weg gegeben haben. Und alle drei Eigenschaften hat das Tabellenschlusslicht im Heimspiel gegen Mönchröden beherzigt. Umso bemerkenswerter, da der Start in die Partie richtig in die Hose ging. Bereits nach vier Minuten gingen die "Mönche" in Front. Niklas Ehrlich setzte sich auf der linken Außenbahn durch und bediente Daniel Puff, der im Zentrum keine Mühe hatte, aus wenigen Metern einzuschieben.



Die Hausherren investierten viel und zwangen den TSV mit frühem Anlaufen zu Fehlern im Aufbauspiel. Offensiv wirkte Bosporus aber in der ersten Halbzeit recht einfallslos und operierte vor allem mit langen Bällen. Das war auf dem witterungsbedingt schwierigen Geläuf aber nicht die schlechteste Idee, wie sich in der 38. Minute zeigte. Nach einem eben solchen langen Ball behauptete Ümit Kilic im Strafraum den Ball gegen die Mönchrödener Abwehrspieler und schoss das Leder aus kurzer Entfernung zum 1:1 ins Netz.



Im zweiten Abschnitt blieb der SV Bosporus am Hebel und ging in der 55. Minute in Führung. Wieder war es ein lang geschlagener Ball, den Kilic mit dem Kopf zu Rahmani weiterleitete. Dieser hatte keine Probleme, das 2:1 zu erzielen.

Für die "Mönche" war der Rückstand eine Art Wachmacher: Die Truppe von Trainer Thomas Hüttl erhöhte nun die Taktzahl und zwang Bosporus wieder mehr in die Defensive - es entwickelte sich eine Partie mit vielen hochkarätigen Möglichkeiten. Jannik Späth besorgte in der 63. Minute das verdiente 2:2 mit einem sehenswerten Flachschuss von der Strafraumgrenze. Noch schöner war allerdings der nächste Treffer des TSV. Aus knapp 20 Metern knallte Lukas Köhn einen Freistoß unter die Latte und ließ Heimkeeper Daniel Rutz keine Chance (75.). Die Coburger hatten zwar in der Folge wenige spielerische Mittel zu bieten, aber belohnten sich mit ihrem Einsatz noch mit dem Ausgleichstreffer durch eine Standardsituation. Eine Ecke von von Celik verwertete Kilic mit dem Kopf zum glücklichen, aber nicht unverdienten 3:3.

FC Coburg -

TSV Meeder 4:1 (1:0)

Auf dem Coburger Kunstrasenplatz verstanden die Gäste es in der Anfangsphase, mit großem Einsatz und taktischer Disziplin die Hausherren nicht recht zur Entfaltung kommen zu lassen. Bis auf eine gute Chance des agilen Davide Dilauro nach Freistoß von Sertan Sener (9.) und ein in letzter Sekunde gebremstes Sener-Solo über rechts (20.) konnte der FCC keine Torgefahr heraufbeschwören. Zwischen Minuten 20 und 30 verschafften Coburger Unaufmerksamkeiten dem TSV einige Offensivmöglichkeiten, die Tom Thiel und zweimal Jannik Schorr aber nicht nutzen konnten. Auf die Siegesstraße bogen die Vestekicker dann erst durch einen Elfmeter nach Foul an Jannik Schmidt ein: Sener verwandelte eiskalt zum 1:0 (34.). Unmittelbar danach hatte Lukas Mosert das 2:0 auf dem Fuß, doch sein Schuss aus spitzem Winkel wurde von der Torlinie gekratzt.

Mit dem Seitenwechsel wandelte sich das Spielgeschehen hin zu Einbahnstraßenfußball Richtung TSV-Gehäuse. Der FCC spielte jetzt wesentlich schneller und zielstrebiger, die Heinze-Doppelsechs kurbelte das Offensivspiel gehörig an. Nach einer Ecke brachte Schmidt den Ball per Kopf zur Mitte, wo Dilauro aus zehn Metern volley zu seinem ersten Saisontreffer zum 2:0 einnetzte (54.). In der Folge sorgten vor allem Fabian Carl und Adrian Guhling mit rasanten Sololäufen für Gefahr, die frei gespielten Sener und Mosert verpassten den dritten Treffer jedoch. Der fiel dann erneut nach einer von Daniel Kimmel getretenen Ecke, die via TSV-Keeper Matthias Komm und dessen Mitspieler Christian Dreßel im Netz landete (70.).



Drei Minuten später legten die Vestekicker mit dem schönsten Spielzug der Partie über Leonhard Scheler, Guhling und Dilauro erneut nach, den Mosert mit einem trockenen Flachschuss aus 14 Metern vollendete. Kurz vor Spielende dann immerhin der Meederer Ehrentreffer, den Denis Mujanovic von der Strafraumgrenze aus besorgte.

Dieses Tor griff TSV-Coach Simon Schiller in seinem Fazit auch auf: "Das war ein verdienter Coburger Sieg, auch wenn wir in der ersten Halbzeit spielerisch nicht viel zugelassen haben. Schön, dass wir am Ende noch einen positiven Akzent setzen konnten."



FCC-Trainer Matthias Christl sah es im Kern ebenso: "Der Anfang war etwas holprig, Meeder hat das defensiv sehr gut gemacht. Meine Jungs sind aber ruhig geblieben, und wir konnten unser Spiel immer besser durchbringen. Halbzeit 2 war dann richtig gut von uns."