Spektakel, Spannung und Sieg für HSC-Nachwuchs

Premiere für die A-Jugend des HC Erlangen und des HSC 2000 Coburg in der Bundesliga - zum ersten Mal trafen die beiden Spitzenteams des fränkischen Handballs in der Beletage des Jugend-Handballs aufeinander.



Beide Mannschaften begeisterten die lautstark anfeuernden 264 Zuschauer in der HUK-Arena von der ersten Minute an mit leidenschaftlichem Kampf und schönen Kombinationen.



HSC 2000 Coburg gegen

HC Erlangen 27:26 (13:11)

Die HSC-Jungs ließen sich nie irritieren oder aus dem Rhythmus bringen, beide Torhüter des HSC waren gewohnt gut aufgelegt und hielten, was zu halten war. In der Abwehrarbeit waren die Spieler der Gelb-Schwarzen hochkonzentriert, fokussiert und machten die Räume sehr gut zu. Darüber hinaus waren sie hellwach, fingen Pässe des Gegners ab, spielten ihre Angriffe variantenreich aus und blieben im Abschluss meistens nervenstark. Ein starker Auftritt der Coburger.

Jedoch zeigten auch die Erlanger dieselben Qualitäten. Sie standen den Vestestädtern in nichts nach, und deshalb gab es keine Vorentscheidung - die zwei Teams neutralisierten sich weitestgehend.

In der 26. Minute beim Stand von 11:11 nahm das HSC-Trainergespann Martin Röhrig und Andreas Gahn eine Auszeit, was sich als richtige Maßnahme erwies - Lukas Dude und Jakob Knauer brachten den HSC bis zur 28. Minute mit 13:11 erneut in Führung, und mit viel leidenschaftlichem Einsatz, Kampfgeist und Glück verteidigten die Hausherren diesen Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause.

18:17 hieß es für den HSC in der 45. Minute, zwölf Sekunden später antworteten die HCEler mit dem 18:18, und so ging es weiter in den folgenden Minuten bis zum 22:22 in der 52. Minute. Acht noch dramatischere Schlussminuten brachen an - zunächst parierte Tizian Braun einige Würfe der Erlanger nacheinander, dann markierte Nils Wendel das 23:22, und als Max Preller nur noch durch Foul gebremst werden konnte, gab es einen Siebenmeter für den HSC oben drauf.



Tragik und Triumph, die jetzt folgten, sind eng mit dem überragenden Jakob Knauer verbunden. Mit dem fälligen Strafwurf scheiterte Jakob Knauer noch am glänzenden Erlanger Keeper Philippe Golla in der 55. Minute, doch kurz danach warf er das 24:22. Dieser Zwei-Tore-Vorsprung war der entscheidende Wendepunkt zugunsten des HSC, auch wenn beide Mannschaften das zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnten.



78 Sekunden vor dem Ende kam der HC Erlangen nochmals auf 26:25 durch Lukas Sauter heran. Im Gegenzug erhielt der HSC 2000 Coburg einen Siebenmeter zugesprochen - Niklas Knauer behielt 29 Sekunden vor dem Ende einen kühlen Kopf und verwandelte zum viel umjubelten 27:25.

Erlangen konnte durch Lorenz Maidl ebenfalls durch Siebenmeter fünf Sekunden vor Schluss noch einmal auf 27:26 verkürzen, aber mehr war nicht mehr für die Gäste zu holen. Die begeisterten Coburger Anhänger feierten die HSC-Spieler überschwänglich, die ihnen den Derbysieg geschenkt und ein Handball-Fest in der Arena zelebriert hatten. Der zweite Heimerfolg in dieser Saison tut den HSC-Jungs ohne Zweifel gut.





Die Statistik:



HSC 2000 Coburg: Fabian Apfel, Tizian Braun - Lukas Dude (4), Louis Korn (2), Leonard Harreß, Justin Spörke, Nils Wendel (4), Jonas Wolter (1), Max Preller (1), Nicolas Carl, Christopher Härtl (2), Dino Mustafic (3/2), Jakob Knauer (9), Niklas Knauer (1/1).

Trainer: Martin Röhrig, Andreas Gahn.