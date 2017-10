Munteres "Favoritensterben" in der Kreisliga Coburg

Die Gunst der Stunde nicht genutzt! Zweimal in Folge reichte es für den SC Sylvia Ebersdorf zuletzt nur zu einer Nullnummer, doch richtig profitieren konnte davon niemand. Auch der VfB Einberg nicht, der mit einem Heimsieg gegen die Coburger Locals die Tabellenführung in der Kreisliga Coburg zurückerobert hätte.



Doch die "Rothosen" verloren daheim mit 0:1. Ihr Anrennen gegen die gut verteidigenden Gäste war zu ideenlos. Mit der gleichen Hingabe verteidigte der SV Großgarnstadt im prestigeträchtigen Nachbarduell beim Primus. Der Punktgewinn an der Ebersdorfer Kirchweih wurde anschließend natürlich wie ein Sieg gefeiert.



Und noch ein Favorit ließ überraschend Federn: Die Buchberg-Elf, die auf den Coburger Kunstrasen auswich, verlor überraschend gegen den SV Heilgersdorf. Auch in diesem Spiel genügte dem Sieger ein Treffer. Und wie in Einberg war es ebenfalls ein Freistoß zehn Minuten vor Schluss, der das Spiel entschied.



Krebs' Freistoß passte genau

VfB Einberg - Locals Coburg 0:1 (0:0): Die 120 Zuschauer sahen in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel mit den klareren Chancen für den VfB. So scheiterte L. Skiba zweimal am gut aufgelegten Gästekeeper Graber. Die Coburger kamen oftmals über Freistöße aus dem Halbfeld vor das Heimtor, hieraus ergaben sich jedoch keine zwingenden Gelegenheiten.



In den ersten Minuten der zweiten Hälfte zeigte sich die Heimelf eher passiv und mit vielen Abspielfehlern, aus denen die Locals jedoch kein Kapital schlagen konnten. Im Anschluss wurde die Heisig-Elf wieder stärker. Nach einer mustergültigen Flanke von Heß setzte Luca Skiba einen Kopfball knapp neben das Gehäuse. Kurz darauf brachte sich Weyhersmüller in eine gute Schussposition, Graber war jedoch mit einer guten Parade zur Stelle.



In der 81. Minute dann das 0:1 für die Gäste: Christoph Krebs traf mit einem gut platzierten Freistoß für die Gäste. In den letzten zehn Minuten versuchte der Tabellenzweite noch den Ausgleich zu erzwingen, was die Gästeabwehr zu verhindern wusste, und sich so den knappen Auswärtssieg erkämpfte. mhe



Einfach zu wenig Bewegung

SV Ketschendorf - SV Heilgersdorf 0:1 (0:0): Witterungsbedingt musste das Spiel auf dem städtischen Kunstrasen ausgetragen werden. Dies sollte eigentlich ein Vorteil für die Heimelf sein. Zudem reisten die Gäste aus Heilgersdorf ersatzgeschwächt an. Von Beginn an versuchte Ketschendorf das Spiel zu machen. Allerdings kamen aufgrund von zu wenig Bewegung, zu vielen Ballverlusten und einer hohen Quote an Fehlpässen, keine nennenswerten Chancen zustande.

Die Heilgersdorfer kämpften mit ihren Mitteln aufopferungsvoll und hielten hinten dicht. Mit einer ihrer wenigen Chancen, einem Freistoß aus dem Halbfeld zehn Minuten vor Spielende, gelang der aufgrund der kämpferischen Leistung nicht unverdiente Auswärtssieg. Der hohe Ball segelte Richtung langen Pfosten an Freund und Feind vorbei. Schmidt stand goldrichtig und schob zum viel umjubelten Sieg für den SVH ein. Ketschendorf hätte an diesem Tag wohl nochmals 90 Minuten spielen können und es hätte doch zu keinem Treffer gereicht. ps



Ahorn verschenkt die Punkte...

Spvg Ahorn - TSG Niederfüllbach 2:2 (2:0): Am Ende hieß es 2:2. Und das war aufgrund der Ahorner Naivität auch in Ordnung. Mit 2:0 gingen die Hausherren durch Tore von Domscheit und Heintze in die Halbzeitpause. Es hätte aber auch gut und gerne 4:0 stehen können. Zahlreiche Chancen wurden liegen gelassen.



In der zweiten Halbzeit kam es dann wie es kommen musste. Nach zwei haarsträubenden Abwehrfehlern stand es 2:2 durch Tore von Ernst und Enuta und die Gäste waren auf einmal wieder voll im Spiel. Zum Schluss hatten die Hausherren sogar noch Glück, als die Gäste mit einem Elfmeter an Heimkeeper Warth scheiterten. wa



Leistungsgerechtes 0:0

TBVfL Neustadt/Wildenheid - DJK Siedlung Lichtenfels 0:0: Beide Teams schenkten sich von Beginn an wenig. Die Heimelf aus der Puppenstadt war meistens über die schnellen Außenstürmer gefährlich, während die Gäste von der DJK versuchten, ihren Spielertrainer Maurice Koch in Szene zu setzen. In der ersten Hälfte vergab F. Holland auf Seiten des TBVfL zwei gute Gelegenheiten (5., 31.), auf der Gegenseite wurde ein Schuss von Gnanapiragasam im letzten Moment abgeblockt (40.).

Nach der Pause hatte zunächst Luca Schwalb zweimal die Chance zur Führung für die

Gäste (47., 55.) für die Heimelf vergab Timo Renner die beste Torchance, als er mit seinem Schuss am Innenpfosten scheiterte. Es war am Ende eine verdiente und leistungsgerechte Punkteteilung dieser beiden Mannschaften. - SR: Christian Wachmer (Bad Königshofen im Grabfeld. - Zuschauer: 130. fr



Pecht mit tollem Volleyschuss

TSV Pfarrweisach - TSVfB Krecktal 2:1 (1:1): Vollauf verdient entschieden die Gastgeber die Begegnung gegen den Aufsteiger. Sie gerieten zwar in der 6. Minute nach einem krassen Abwehrfehler durch Manuel Frembs in Rückstand, doch im weiteren Verlauf hatten sie weitaus mehr Spielanteile und vor allem Einschussmöglichkeiten. In der 32. Minute ein herrlicher Volley-Distanzschuss von Florian Pecht zum Ausgleich.



Auch nach Wiederbeginn drückten die Gastgeber auf das Krecktaler Gehäuse, doch versäumte man es zunächst, weitere Chancen in Tore umzumünzen. So dauerte es bis zur 73. Minute, ehe Georg Heusinger das 2:1 gelang. In den Schlussminuten bäumten sich die Gäste noch einmal auf, doch stand die Hausherren-Abwehr an diesem Tag bestens und brachten den knappen Erfolg doch sicher über die Zeit. di



Fischer knipst eiskalt: Drei Treffer

FC Coburg II - TV Ebern 1:3 (0:1): Eine am Ende unnötige Heimniederlage der "kleinen" Vestekicker gegen clever und abgezockt agierende Turner aus Ebern. Während der gesamten Partie investierten die Gastgeber mehr in das Spiel und hatten ein deutliches spielerisches und läuferisches Übergewicht - jedoch fehlte vor dem Tor oftmals die Zielstrebigkeit.



Ebern agierte die 90 Minuten über zumeist aus einer sattelfesten Defensive und nutzte dann die sich an diesem Tag lediglich durch individuelle Fehler der Gastgeber entstehenden Möglichkeiten, in Person von Spielertrainer Fischer zu 100 Prozent eiskalt aus.

So entführten die Gäste die Punkte recht glücklich vom Coburger Kunstrasen, was aus Sicht der Gastgeber einfach nur selbstverschuldet war. - Tore: 0:1 J. Fischer (8.); 1:1 N. Schoder (54.); 1:2, 1:3 J. Fischer (73., 86.). ap



Wachs' 1:0 reicht den Löwen nicht

TSV Staffelstein - TSV Bad Rodach 2:1 (0:1): Im Spiel der beiden Badstädter hatte der TSV Staffelstein die Oberhand, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Selbst die klarsten Einschussmöglichkeiten blieben ungenutzt. Kurz vor der Pause ging Bad Rodach in Führung, als Wachs die Kugel im Nachschuss aus kurzer Distanz ins Staffelsteiner Gehäuse hämmerte (45.).

In der 77. Minute scheiterte Staffelsteins Ritzel an Gästetorhüter Fallo, doch Zipfel stand goldrichtig und schlenzte das Leder zum 1:1-Ausgleich ins rechte obere Eck. Nun wollte Staffelstein mehr und drängte auf den Führungstreffer. Dann hatte der TSVS Glück, dass ein Schuss von Zapf von einem Gästespieler zum 2:1-Endstand ins eigene Tor gelenkt wurde. hakl



Sylvia verzweifelt vor dem Tor

SC Sylvia Ebersdorf - SV Großgarnstadt 0:0: Die Gäste machten es den favorisierten Platzherren im "Kerwa-Derby" von Beginn an recht schwer. Mit einer guten taktischen Einstellung hielt Großgarnstadt dagegen. Die Hausherren waren überlegen, doch dauerte es bis zur 17. Minute, ehe die Sylvianer zu einem Torschuss kamen. In der 35. Minute hatten die Gastgeber eine weitere gute Möglichkeit. Kurz vor der Pause kam Paul Scheller zur nächsten Chance, war aber zu unentschlossen vor dem Gästetor. Großgarnstadt hatte zwar viel Ballbesitz, aber die Angriffsbemühungen waren zu harmlos.

Nach 50 Minuten verpasste der einschussbereite Scheller das Leder knapp. In der 65. Minute scheiterte der Stürmer am Pfosten. Wenig später traf Ebersdorf zwar ins Netz, der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung aber nicht anerkannt. Die Gastgeber rannten weiter dem Siegtreffer hinterher, doch fanden sie kein Mittel, notwendigen Treffer zu erzielen.



Die Gäste lauerten auf ihre Möglichkeiten, doch Zählbares sprang auch bei ihnen nicht mehr heraus. So blieb es schließlich beim torlosen Remis. gre