Mosert sichert FC Coburg den Derbysieg

Enges Coburger Stadtderby zwischen dem SV Bosporus und dem FC Coburg: In dem umkämpften, aber jederzeit fairen Nachbarschaftsduell behielten die als Favoriten "angereisten" Gäste vom FC Coburg knapp mit 1:0 die Oberhand. Goalgetter Lukas Mosert sorgte mit seinem zehnten Saisontreffer für das Tor des Tages, und vor allem aufgrund einer starken zweiten Halbzeit der Vestekicker ging das Resultat in Ordnung. Während der FC Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen hält, bleibt Bosporus in der Abstiegszone - darf die starke Leistung aber durchaus als Mutmacher für die kommenden Aufgaben werten.

Einen Mutmacher, den auch der TSV Mönchröden dringend notwendig hätte. Gegen den TSV Schammelsdorf (1:2) setzte es die dritte Pleite in Folge, der Kontakt zum Mittelfeld der Tabelle reißt somit langsam, aber sicher ab. Anders die Situation beim TSV Meeder. Nach dem überzeugenden 4:1-Auswärtserfolg beim SV Dörfleins, bei dem Stürmer Tim Knoch dreimal knipste, hat Meeder die Abstiegs-Relegationsränge vorerst verlassen.



SV Bosporus Coburg -

FC Coburg 0:1 (0:0)

Von Beginn an war die erwartete Rollenverteilung zu beobachten. Die Gastgeber standen tief und bearbeiteten den Gegner aufopferungsvoll, während der FCC nicht recht zur Entfaltung kam. Im Gegenteil: Die erste Gefahr beschwor Gezici über rechts herauf. Im Gegenzug versäumte Guhling nach einem Dribbling den Abschluss (6.). In Minute acht dann Bosporus' große Chance, das Drehbuch des Spiels umzuschreiben: Celik tauchte nach einem FCC-Stockfehler allein vor Churilov auf, doch der bewies im Eins-gegen-eins seine Extraklasse. Es sollte die letzte echte Torchance von Bosporus bleiben. Doch auch die Gäste waren bis zum Pausenpfiff weitgehend harmlos. Nur FCC-Youngster Dilauro hatte aus zwölf Metern bei freier Schussbahn die Führung auf dem Fuß, zielte aber zu zentral (18.).



Ein ganz anderes Bild nach Wiederbeginn: Der FCC agierte nun deutlich aggressiver und mit wesentlich mehr Zug zum Tor. Gegen die kräftemäßig sichtlich abbauenden Hausherren kam der Tabellendritte zu besten Torgelegenheiten. Carl rutschte haarscharf an Sertan Seners Freistoß vorbei (49.), Dilauro verfehlte das leere Tor aus der Drehung (55.), Schmidt scheiterte per Flachschuss ebenso am großartig reagierenden Bosporus-Keeper Rutz (59.) wie Mosert aus sechs Metern (65.). Für Mosert offenbar eine Herausforderung, die er annahm: Nur eine Minute später nahm er aus 18 Metern Maß und wuchtete das Leder mit Rechts ins Tordreieck. Der FCC verpasste zwar bei Seners - toll gehaltenem - Freistoß (77.) und Moserts Schuss aus zehn Metern - den Hasirci von der Linie kratzte (90.) - die Vorentscheidung, ließ aber defensiv nichts mehr zu.

Bosporus-Coach Mehmet Ciray war trotzdem nicht unzufrieden: "Das war ein schönes Derby. Meine Jungs haben alles reingehauen und das gut gemacht, so lange die Kräfte gereicht haben. Die beste Chance im ersten Durchgang hatten wir, doch der Sieg des FC ist wegen der zweiten Halbzeit verdient." FCC-Trainer Matthias Christl sah es genauso: "Die ersten 45 Minuten waren gegen einen hervorragend verteidigenden Gegner zäh für uns, aber so ein Spiel muss sich eben entwickeln. Und das hat es sich für uns, weil wir immer besser die Balance zwischen Defensive und Offensive gefunden haben."



TSV Mönchröden -

TSV Schammelsdorf 1:2 (1:2)

Vor dem Spiel gedachten beide Mannschaften des TSV-Juniorenleiters, langjährigen Stadionsprechers und Funktionärs des TSV Mönchröden, Fred Wolf, der vor kurzem im Alter von 63 Jahren nach schwerer Krankheit verstarb. In den folgenden 90 Minuten mussten die "Mönche" gegen eine robuste Gästeelf wieder eine bittere Heimniederlage hinnehmen - der Gästeerfolg war allerdings verdient.



Eine Hereingabe von Ehrlich rutschte Späth über den Schlappen: Das war in der siebten Minute die erste Halbchance für die Hausherren. Später strich ein Schrägschuss von Koschwitz am langen Pfosten des Gehäuses von Gästekeeper Kühn vorbei. Völkl wurde auf der Gegenseite nach 16 Minuten gerade noch abgeblockt. Massak nutzte nach einer guten Viertelstunde einen Abstimmungsfehler der heimischen Abwehr frei stehend zum 1:0 für Schammelsdorf. Nach einem Aussetzer des Gästetorhüters nutzte Späth nach 22 Minuten das Geschenk zum Ausgleich. Später konnten die Gäste nach einem Gedränge gerade noch klären. Nach einem guten Dribbling und Hereingabe von Späth vergab Ehrlich völlig frei stehend überhastet.

Die Antwort der Schammelsdorfer kam im Gegenzug mit der erneuten Führung durch Koschwitz (36.), der sich im Strafraum durchmogelte und aus kurzer Entfernung traf.



Nach dem Wechsel hatte Herbst die erste Möglichkeit (51.), seine Direktabnahme ging aber weit über den Kasten. Einen Freistoß von Schmitt nach 75 Minuten konnte Mönchrödens Torhüter Kühn gerade noch abwehren. Danach ging bei beiden Teams nur noch wenig zusammen. Die "Mönche" verstanden es nicht, dem Spiel trotz dreier Einwechslungen noch eine Wende zu geben. Der TSV Schammelsdorf agierte robust in den Zweikämpfen und verstand es, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Da sich die Heimelf in der zweiten Halbzeit keine nennenswerte Torchance erarbeitete, war der Gästesieg nicht unverdient.



SV Dörfleins -

TSV Meeder 1:4 (0:0)

In einer schwachen Partie präsentierte sich die Heimelf speziell in der zweiten Halbzeit wie ein Absteiger. Die ersten 30 Minuten gehörten eindeutig den Hausherren, Meeder kam nur sporadisch über die Mittellinie. Dann kamen die Gäste aber besser ins Spiel, ohne jedoch Torgefahr auszustrahlen. Mit 0:0 ging es in die Halbzeit.Nach der Pause steigerte sich Meeder weiter. Nach schöner Vorarbeit von Moritz Gemeinder erzielte Tim Knoch in der 51. Minute die 1:0-Führung für die Gäste. Dörfleins wirkte geschockt. Insbesondere im Spiel nach vorne unterliefen der Heimelf zu viele Ballverluste. Nach einem Foulspiel im Dörfleinser Strafraum verwandelte Johannes Krumm in der 67. Minute den Strafstoß sicher zum 0:2. In der 75. Minute setzte sich der mit Abstand beste Dörfleinser, Stürmer Philipp Ramer, gegen mehrere Gästespieler durch und erzielte den 1:2-Anschlusstreffer.



Nun gerieten die Gäste ins Schwimmen. In den Schlussminuten warfen die Hausherren nochmals alles nach vorne. Meeder kam zu hochkarätigen Kontermöglichkeiten, scheiterte zunächst aber mehrmals am guten Dörfleinser Torwart Eberlein. Zwei weitere Konter nutzte Tim Knoch in der 88. und 92. Minute zum 4:1.



FC Eintracht Bamberg -

FC Mitwitz 8:2 (4:0)

Die junge Bamberger Mannschaft bestimmte von Anfang an das Geschehen und ließ keine nennenswerten Chancen der Mitwitzer zu. Bereits in der 9. Min. brachte Youngster Patrick Görtler den Ball zum ersten Mal im Gehäuse der Mitwitzer unter. Zehn Minuten später war Felix Popp mit dem Kopf zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Wenige Minuten danach trugen sich auch Tobias Linz und Lukas Schmittschmitt, einer von acht Spielern in der Startelf, die die FCE-Jugend durchlaufen haben, in die Torschützenliste ein. Sie stellten somit die Weichen endgültig auf Sieg. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich der FCE weiter in Torlaune und kontrollierte zu Beginn das Geschehen. Maximilian Vetter und Christos Makrigiannis schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.



Nach dem 6:0 schaltete der FCE einen Gang zurück und ließ den FC Mitwitz mehr und mehr ins Spiel kommen. Dies wurde prompt mit zwei Treffern der Gäste durch Dominic Fischer und Max Mayer bestraft. Doch Kapitän Maximilian Großmann stellte mit einem Doppelschlag den alten Abstand wieder her, welcher gleichzeitig den 6:2-Endstand markierte.