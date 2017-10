"Mönche" nach Derbysieg gegen FC Coburg obenauf

Mit einer starken Mannschaftsleistung und einem verdienten Heimsieg gegen die favorisierten Coburger versöhnten die "Mönche" ihren bisher bei Heimspielen stark strapazierten Anhang. Der FC hatte aufgrund seiner individuellen Überlegenheit mehr Spielanteile, viele Eckbälle, aber wenig klare Gelegenheiten.



Die Coburger verloren durch diese Niederlage vorerst den Anschluss zum souveränen Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg, der erneut ein Schützenfest feierte (5:1 gegen TSV Breitengüßbach). Punktgleich mit dem beim SV Bosporus Coburg siegreichen FC Mitwitz (3:1) rangieren die Vesteskicker nun hinter der DJK Don Bosco Bamberg II auf dem 3. Tabellenplatz.

Zu einem Punktgewinn im Abstiegskampf kam der TSV Meeder, der im Heimspiel gegen den TSV Ebensfeld allerdings eine 1:0-Führung nicht über die Zeit brachte.



Taktische Meisterleistung

TSV Mönchröden - FC Coburg 2:0 (2:0) : Die Platzherren standen in der Abwehr sicher und nutzten ihre Möglichkeiten. Bei den wenigen "Entlastungskontern" hätten sie den Sack sogar schon früher zumachen können. Nach fünf Minuten der erste Schuss von Sertan Sener auf das TSV-Tor, aber Kühn war auf dem Posten. Guhling hätte etwas später aus guter Position mehr machen können, verzog aber überhastet. Nach einer Viertelstunde kam Malaj gegen Keeper Churilov einen Schritt zu spät. Kurz darauf spielten sich die "Mönche" gut über rechts durch, die Flanke von Schmidt ließ Malaj klug zu Ehrlich durch, der frei stehend zur Führung einnetzte.



Das 2:0 nach 23 Minuten erzielte Robert Greiner nach Flanke von Ehrlich per Kopfball, wobei der Gästekeeper nicht souverän aussah. Ehrlich verfehlte nach einer halben Stunde nur knapp mit dem Kopf. Mit einigen Freistößen aus relativ guter Position wussten die Gäste wenig anzufangen. Torwart Kühn rettete reaktionsschnell gegen Guhling, der kurz vor der Pause allein vor ihm aufgetaucht war, den Vorsprung in die Halbzeit.



Coburg kam mit zwei frischen Stürmern aus der Pause und erhöhte auch gleich den Druck. Der eingewechselte Späth hatte auf der Gegenseite die Vorentscheidung auf dem Fuß, konnte aber nach 65 Minuten in letzter Sekunde noch abgeblockt werden. In die starke Drangperiode der Gäste konterte der TSV erneut über Späth, aber er scheiterte wiederum nur knapp.

Die kopfballstarke Abwehr der Wildpark-Elf stand weiterhin gut gestaffelt und machte geschickt die Räume eng. Was dann noch durch kam, war eine sichere Beute des starken Keepers Kühn. Schiebel holte sich in der bis dahin fairen Partie mit einem Frustfoul nach 80 Minuten die rote Karte ab. Schließlich handelte sich Alles noch Gelb-Rot nach einem sehr harten Einsteigen gegen Puff an der Bande ein. Schiedsrichter Dippold leitete die Partie souverän.



TSV Meeder - TSV Ebensfeld 1:1 (1:0): Ebensfeld kam besser ins Spiel und zur ersten Chance: Der heimische Verteidiger Pietsch rutschte am Ball vorbei, Kremer zog daraufhin aus zehn Metern ab, scheiterte jedoch am Meederer Keeper Schultheiß, der per Fußabwehr klärte (12.).

Meeder kam danach besser in die Partie und in der 15. Minute zur ersten Torchance: Nach Vorarbeit von Thiel scheiterte Knoch jedoch mit einem Flachschuss aus acht Metern an Gästetorwart Reschke. Kurz danach zeichnete sich Reschke erneut aus und entschärfte zwei gefährlich direkt aufs Tor gezogene Eckbälle von Pietsch.



In dieser Druckphase gingen die Hausherren dann auch in Führung: Thiel drang von links unaufhaltsam in den Strafraum ein, umspielte geschickt seinen Gegenspieler und versenkte den Ball mit einem strammen Flachschuss ins lange Eck. Kurz vor der Halbzeitpause hatte dann Ebensfeld zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich: Kremer setzte einen Flachschuss nur knapp neben den rechten Pfosten (40.) und Faulstich zog frei vor Heimtorwart Schultheiß aus kurzer Distanz ab, dieser bewahrte die Heimelf jedoch mit einer Glanzparade vor dem Ausgleich.



Ebensfeld hatte zu Beginn der zweiten Spielhälfte mehr vom Spiel, erarbeitete sich vorerst jedoch keine zwingenden Chancen. Nach einer Stunde hätte Meeder fast auf 2:0 erhöht: Gemeinder nahm eine Fußabwehr des herausgelaufenen Ebensfelder Keepers aus 40 Metern direkt und verfehlte das verwaiste Gästetor nur knapp. In der 70. Min. belohnten sich die Gäste für ihre verstärkten Angriffsbemühungen: Eine Flanke von links nahm Faulstich direkt und ließ Schultheiß keine Abwehrchance. Meeder versuchte danach, das Spiel wieder an sich zu ziehen und erarbeitete sich noch zwei gute Möglichkeiten: Knoch köpfte nach einer Ecke nur knapp über das Gästetor (80.), Gemeinder scheiterte ebenfalls mit einem Kopfball aus drei Metern an Schlussmann Reschke. Bis zum Abpfiff änderte sich am Spielstand nichts mehr, was in Anbetracht der Chancen und Spielanteile auch in Ordnung ging.



Völlig den Faden verloren

SV Bosporus Coburg - FC Mitwitz 1:3 (0:2): In einem durchschnittlichen Bezirksligaspiel, das von vielen Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten geprägt war, entführten die Gäste verdient drei Punkte. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit Halbchancen auf beiden Seiten, gelang dem Gast das wichtige 1:0 in der 27. Minute durch Mayer. Danach versuchte Bosporus schnell den Ausgleich zu erzielen, hatte jedoch keine zündenden Ideen. Das 0:2 vor der Pause durch Fröba war wie ein Genickbruch, zumal kurz nach Wiederbeginn ein Foulelfmeter dazu führte, dass Mitwitz endgültig auf die Siegerstraße einbog. Langbein verwandelte sicher zum 0:3 (49.). Danach verloren die Platzherren endgültig den Faden und schwächten sich durch drei Platzverweise selbst. Während S. Celik (82.) und Gezici (84.) jeweils die Ampelkarte sahen, flog Alpay Hasirci mit Rot vom Platz (65.). Die Gäste bekleckerten sich trotz Überzahl aber auch nicht mehr mit Ruhm. Ganz im Gegenteil, denn sie kassierten mit drei Spielern mehr sogar noch das 1:3-Ehrentor durch Schneider.