Macht Einberg das Titelrennen noch spannend?

Am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga Coburg sind alle Blicke nach Einberg gerichtet: Die "Rothosen" empfangen den Spitzenreiter SC Sylvia Ebersdorf (Sonntag, 14 Uhr) und wollen mit einem Sieg noch einmal Spannung in das Titelrennen bringen. Vor dem Topspiel vergleicht das Coburger Tageblatt die Stärken und Schwächen beider Teams.

"Unser Plan ist es, zu gewinnen, da sie dann schon sieben Punkte Rückstand hätten", erklärt der Ebersdorfer Innenverteidiger Markus Reißenweber selbstbewusst und fügt hinzu: "Aber unter Zugzwang sind die Einberger."

Damit hat er sicherlich Recht, denn seine Sylvia ist nach 16 Spielen mit 13 Siegen und zwei Remis bereits ein kleines Stück an der Spitze enteilt. Der VfB hat in 15 Spielen elf Mal gewonnen und ein Unentschieden auf dem Konto.

Im Hinspiel (2:0 für Einberg) brachte Philipp Friedrich seine Farben in Front und natürlich hofft er mit seinem VfB auf einen Wiederholungserfolg: "Wir haben in den letzten Spielen gegen die Sylvia immer gut gestanden und wenig zugelassen. Wenn Ebersdorf eine Schwachstelle hat, dann hinten, und die wollen wir ausnutzen."



Der Teamcheck

Trainer (Heisig gegen Kurth ):

Einbergs Achim Heisig ist minimal jünger als sein Kontrahent und im hiesigen Fußballkreis bestens informiert. Der A-Lizenz-Inhaber ist seine vierte Saison bei den "Rothosen" und formte sein Team zur Spitzenmannschaft.

Dieter Kurth hingegen ist ein bekannter Ex-DDR-Oberligaspieler mit viel Erfahrung in der Regional- und Bayernliga. Mit seiner Art und dem ihm entgegengebrachten Respekt, schaffte er es, dass sich die exzellenten Einzelspieler der Sylvia im System unterordnen.



Personal: Die Einberger sind fast komplett und müssen lediglich auf den bis zur Winterpause verletzten Johannes Lamsatis verzichten. Ganz anders ist die Situation beim Spitzenreiter: Neben den Langzeitverletzten André Meyer, Jakob Engelmann, Tobias Nemmert und Christoph Carl ist auch der Einsatz von Robert Assmus (Grippe) und Paul Scheller (gebrochene Hand) mehr als fraglich.



Form: Ebersdorf leicht im Vorteil: Die Gäste gewannen zuletzt vier Spiele in Serie. "Wir haben einen Lauf und gewinnen dann auch mal glücklich, wie in Ketschendorf oder Heilgersdorf", beschreibt Markus Reißenweber die Situation realistisch. Der VfB musste zwei der letzten vier Spiele ohne Punkte beenden, will die Liga am Sonntag aber wieder spannend machen. "Wir werden alles versuchen", verspricht Philipp Friedrich.



Defensive: Nur zwölf Mal klingelte es bislang im Kasten der Ebersdorfer. Obwohl sich die Zusammensetzung Keeper und Abwehr oft verändert, stellt Sylvia die beste Defensive der Liga. Auch nur vier Mal mehr musste die Nummer 1 des VfB, Christian Heubner, hinter sich greifen.



Offensive: 51 Ebersdorfer Tore in 16 Partien entsprechen drei Treffer im Schnitt: Ein deutliches Plus im Vergleich zum VfB (37 Tore in 15 Spielen). Beide blieben schon zwei Spiele ohne eigenen Treffer und haben zehn verschiedene Torschützen in ihrem Reihen. Die Topgoalgetter Paul Scheller (13) und Kevin Skiba (12) schenken sich auch wenig.



Direkter Vergleich: Bei den letzten drei Duellen verließ zweimal Einberg und einmal Ebersdorf den Platz als Sieger. Im Hinspiel waren es Philipp Friedrich vor der Pause und Kevin Skiba kurz nach Wiederanpfiff, die für die einzige Ebersdorfer Niederlage verantwortlich waren.



System: Beide Trainer bevorzugen das 4-2-3-1 System und sind Anhänger des gepflegten Fußballs. Sowohl die taktische Ausrichtung als auch die Spielstärke sind ähnlich, lediglich die individuelle Klasse und Erfahrung spricht für Ebersdorf.



Stärken: Einbergs größtes Plus ist der Zusammenhalt und die Jugend. Achim Heisig baute einige Talente ein, ansonsten ist der Kader aber schon seit einigen Jahren fest zusammengewachsen. Mit Patrick Sudol und Philipp Friedrich haben sie zudem zwei Spieler mit höherklassiger Erfahrung auf dem Platz. Auch die Fairplay-Wertung spricht für die Gastgeber, die seit Jahren mit wenigen Fouls und Platzverweisen auskommen.

Die Ebersdorfer reisen mit viel Selbstvertrauen an und haben als Spitzenreiter Rückenwind. Mit einem Sieg könnten sie sich schon vorentscheidend absetzen. Die individuelle Klasse spricht zudem klar für die Sylvianer.



Schwächen: Der VfB strahlte im Heimspiel gegen Pfarrweisach ohne die Skiba-Brüder wenig Gefahr in der Offensive aus und will dies am Sonntag wieder besser machen. Ebersdorf ist personell arg gebeutelt und es ist fraglich, ob sie in der Fremde das nötige Glück auf ihrer Seite haben werden.

Ob Einberg auf den Nebenplatz ausweicht, ist noch offen, aber sicher wäre dies gegen die spielstarke Elf von Dieter Kurth ein probates Mittel. Fußballfans dürfen sich jedenfalls auf ein spannendes und gutes Duell freuen.