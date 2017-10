HSC-Youngsters rupfen die Eulen

Nach dem Derbysieg wollten die HSC-Jungs gegen die noch sieglosen Eulen aus Friesenheim zwei weitere wichtige Punkte in der A-Jugend Bundesliga Ost sammeln, um den Anschluss an den sechsten Platz, der den Verbleib in der Bundesliga sichert, zu wahren. Und das gelang den Coburgern in eindrucksvoller Manier. Doch die Gäste aus dem Stadtteil von Ludwigshafen, die bereits zwei respektable Unentschieden aufweisen konnten, leisteten zumindest in den ersten 30 Minuten großen Widerstand.



HSC 2000 Coburg -

TSG Friesenheim 33:20 (17:13)

Nach dem 0:1-Auftakttreffer der TSG warfen die gut aufgelegten Jonas Wolter und Dino Mustafic die Hausherren mit 2:1 in Führung, doch die Eulen ließen sich nicht abschütteln und antworteten prompt mit dem 2:2. So ausgeglichen ging es bis zum 5:5 in der 8. Minute weiter. Beide Mannschaften waren hier noch auf Augenhöhe, der HSC musste Geduld beweisen und die Friesenheimer mit Druck langsam niederringen. So gelang es den Gelb-Schwarzen erstmals in der 11. Minute, einen Zwei-Tore-Vorsprung zu erkämpfen, und mit den Treffern von Nils Wendel und Benjamin Beyer vergrößerte sich der Abstand sogar auf vier Tore (10:6, 13.) Doch die Roten aus der Pfalz gaben noch längst nicht auf und kamen wieder auf bis zu zwei Tore (11:9, 12:10, 13:11, 14:12) heran. Nach einem Treffer von Louis Korn und drei Toren von Jakob Knauer in Serie gingen die Coburger mit einer 17:13-Führung in die Kabine.



Die Vorentscheidung brachten sieben starke Minuten der HSC-Youngster zu Beginn der zweiten Hälfte. Zwar scheiterten zunächst Jonas Wolter an der Latte und Lukas Dude am Pfosten, doch dann erhöhten die Hausherren mit fünf Toren in Folge auf 22:13. Die Abwehr der Coburger stand stabil und resolut und Torhüter Fabian Apfel wehrte mehrere Bälle ab. Teilweise hatten die Vestestädter aber auch das nötige Quäntchen Glück bei Treffern der Gäste ans Metall des HSC-Gehäuses, teils unterliefen den TSGlern auch Abspielfehler.



Leistungsträger werden geschont

Der HSC hatte deutlich mehr Zielwasser getrunken und wurde mit jeder zusätzlichen Minute sicherer im Spielaufbau. Die Eulen schoben in der Defensive nun drei Spieler nach vorne und deckten aggressiver, was die Hausherren kurzzeitig etwas in Verlegenheit brachte. Trainer Ronny Göhl nahm in der 45. Minute eine Auszeit, stellte die Mannschaft noch einmal neu ein, und sie folgte den Anweisungen erfolgreich. Leonard Harreß markierte das 26:17 in der 48. Minute, Dino Mustafic, Lukas Dude und Max Preller ließen weitere Treffer folgen. In den letzten knapp zehn Minuten feierte dann Mark Roschlau sein Torwart-Debüt in der A-Jugend und ließ auch nichts mehr anbrennen. Die HSC-Youngsters beherrschten das Spiel weiter: Nicolas Carl und Christopher Härtl erzielten die letzten Treffer zum 33:20-Sieg.



Der HSC holte sich durch eine sehr geschlossene und kompakte Leistung einen wichtigen Sieg. Die Mannschaft überzeugte und knüpfte ohne Einbrüche an den Auftritt gegen Erlangen an. Umso erfreulicher ist dieser Erfolg auch deshalb, weil die Shooter wie Jakob Knauer und Christopher Härtl lange geschont werden konnten und dafür andere Spieler in jeder Phase der Partie Ruhe ausstrahlten und Verantwortung übernahmen, was auch die ausgeglichene Verteilung der Treffer unterstreicht.



HSC-A-Jugend: Fabian Apfel, Mark Roschlau; Leon Korn, Lukas Dude (6/2), Benjamin Beyer (3), Louis Korn (2), Leonard Harreß (1), Nils Wendel (3), Jonas Wolter (3), Max Preller (2), Nicolas Carl (1), Christopher Härtl (2), Dino Mustafic (7/1), Jakob Knauer (3).