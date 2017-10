Haake und Drescher triumphieren bei Bezirksmeisterschaften

von HANS FRANZ

Altenkunstadt/Coburg 104 Herren und 16 Damen haben sich an den diesjährigen oberfränkischen Tischtennis-Bezirkseinzelmeisterschaften in der Kordigasthalle in Altenkunstadt beteiligt. Aufgrund der im nächsten Jahr greifenden Verbands-Strukturreform wird es wohl der letzte Wettbewerb dieser Art gewesen sein. Obwohl nahezu die gesamte oberfränkische Spitzenklasse fehlte, wurde spannendes und gutes Tischtennis geboten. Eine große Überraschung gab es in der Königsdisziplin (A-Klasse), wo unter den 22 Startern nicht einer der höher eingestuften Akteure Titelträger wurde, sondern Ralph Kepic vom 3. Bezirksligisten SC Kemmern triumphierte. Er gewann im Finale gegen Dimytro Nazaryschyn vom Oberfrankenligisten TS Kronach. Einmal hievte sich Nazaryschyn aber trotzdem auf den Thron, und zwar im Doppel mit seinem Mannschaftskameraden Christoph Teille. Unter den fünf Damen der A-Klasse machte Natalie Drescher vom TSV Unterlauter das Rennen.

Die meisten Teilnehmer (32) wurden in der B-Klasse registriert. Hier siegte Clemens Haake vom TSV Unterlauter (2. Bezirksliga). Er drehte das Endspiel gegen Thomas Förtsch (TTC Tüschnitz) nach 1:2-Satzrückstand noch. Im Doppel behielt der noch Jugendliche Max Keller zusammen mit Thomas Florschütz (beide TSV Unterlauter) die Oberhand gegen die Tüschnitzer Formation Michael Weiß/Thomas Förtsch. Bei den nur drei B-Klassen-Damen blieb Liu Siaojiao (FC Eintracht Bamberg) ungeschlagen.



Gerade noch mit 13:11 im Entscheidungssatz sicherte sich unter den 27 C-Klassisten Andreas Kawan (TV Ebern) gegen Sebastian Wölfel (SF Gefrees) den 1. Platz.

Nichts anbrennen ließ das Doppel Tim Brasch/Martin Christoph (TSV Unterlauter/Post-SV Bamberg). Bei den acht Damen siegte Helena Ludwig vom SV Fischbach im Einzel und im Doppel (mit Corina Wachter/TTC Tüschnitz).



Zu einer klaren Angelegenheit wurde das Endspiel der D-Klasse (23 Teilnehmer) für Sebastian Lowak (SV Marlesreuth) gegen Dieter Gawert (TTC Tüschnitz). Den Doppelwettbewerb gewannen Udo Fischer (TTC Mannsgereuth) und Detlef Limbach (TTC Mainleus).

Als Ausrichter fungierte der TTV 45 Altenkunstadt. Die Turnierleitung lag in den Händen des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Hans-Albert Braemer (TTC Tiefenlauter). Die Siegerehrungen nahmen TTV-Vorsitzender Herbert Gillig und Bezirksvorsitzender Hartmut Müller vor.



A-Klasse

Aus dem TT-Kreis Coburg zogen in der A-Klasse als ungeschlagene Gruppenerste Lukas Hennemann (TSV Untersiemau) sowie als Zweitplatzierte Sebastian Probst (TSV Unterlauter) und Fabian Markert (TSV Untersiemau) in die Endrunde der zwölf besten Spieler ein. Allerdings scheiterten alle drei im Viertelfinale, so dass es mit einem Podestplatz nichts wurde. Bei den fünf Damen hatte Natalie Drescher (TSV Unterlauter) zwar gegen Lisa Feiler (TV Oberwallenstadt) das Nachsehen, da sie jedoch die Einzige mit drei Siegen war, war ihr der Bezirkstitel sicher. Annika Oberender (TTC Tiefenlauter) war mit der Zweit- und Drittplatzierten punktgleich (2:2), hatte aber ein geringfügig schlechteres Satzverhältnis, so dass sie sich mit dem vierten Rang zufriedengeben musste. Im Doppel stand Oberender aber auf dem Thron ganz oben, und zwar mit Feiler (11:5, 11:8, 9:11 und 11:2 gegen Drescher/Corinna Weidemüller, TSV Unterlauter).



B-Klasse

Der Titel der B-Klasse ging an Clemens Haake (TSV Unterlauter). Nachdem er seine ersten Gruppenspiele allesamt gewonnen hatte, ließ er auch in der Hauptrunde nichts anbrennen und erreichte nahezu ungefährdet das Endspiel. Hier zog er gegen Thomas Förtsch (TTC Tüschnitz) zweimal den Kürzeren, trumpfte dann aber dreimal auf (11:4, 9:11, 11:13, 11:2, 11:8), so dass er verdienter Sieger wurde. Etwas bedauerlich aus Sicht des TSV Unterlauter war, dass Haake im Halbfinale auf seinen Vereinskameraden Lukas Stang traf, so dass es mit einem reinen Vereinsfinale nichts wurde. Stang unterlag mit 6:11, 9:11 und 8:11 - das bedeutete Platz 3. Stang wiederum hatte es im Viertelfinale mit dem jungen TSVler Max Keller zu tun, den er gerade noch im Entscheidungssatz in Schach hielt. Die Hauptrunde hatten noch Florian Dennstädt (TSV Scherneck), Danny Maaser (TTG Neustadt-Wildlenheid) und Werner Quaschigroch (TV Ebersdorf) erreicht. Doch für dieses Trio kam bereits im ersten Treffen das Aus.



Eine tolle Einheit bildeten im Doppel Max Keller und Thomas Florschütz (TSV Unterlauter). Auf dem Weg ins Finale schalteten sie die Konkurrenz stets mit 3:1 aus. Auch das Endspiel gegen das Tüschnitzer Duo Förtsch/Weiß ging über vier Durchgänge, die aber alle sehr knapp waren und dem TSV-Paar den Sieg brachten (14:12, 11:13, 11:8, 12:10). Einer der zwei dritten Plätze ging an die Ebersdorfer Formation Quaschigroch/Lothar Fischer, die von Keller/Florschütz am Einzug ins Endspiel gehindert worden war.



C-Klasse

Von den sechs C-Klassisten aus dem Kreis Coburg erreichten lediglich Tim Brasch (TSV Unterlauter) und Daniel Knaus (TSV Untersiemau) das Hauptfeld. Schade war, dass sich beide im ersten Treffen direkt gegenüberstanden. Knaus gewann die Partie mit 3:1-Sätzen und sicherte sich mit einem weiteren Sieg gegen einen starken Bamberger den dritten Platz. Den Weg ins Finale versperrte ihm der spätere Sieger Kawan aus Ebern (11:8, 9:11, 7:11, 7:11).



Wesentlich erfolgreicher als im Einzel war Sascha von Berg vom TSV Bad Rodach im Doppel mit dem Gaustadter Oliver Voll. Zwar behaupteten sich beide unter anderem zweimal erst im fünften Satz, doch mit viel Kampfeswillen wurde das Endspiel erreicht. Hier wurden sie aber von Tim Brasch und seinem Bamberger Partner mit 3:1 in die Schranken gewiesen. Somit gab es für die heimischen C-Klassen-Herren je einen ersten, zweiten und dritten Platz.



Beinahe hätte es ein zweites Mal "Gold" gegeben. Unter den acht Damen erreichte nämlich Julia Mennert (TV Ebersdorf) das Finale. Hier sah es für sie auch recht vielversprechend aus, denn sie legte eine 2:0-Satzführung hin. Doch dann bäumte sich ihre Gegnerin Helena Ludwig (SV Fischbach) auf und legte den Hebel noch um. Ebenfalls Platz 2 schaffte bei den Damen Gabriele Ponsel (TV Ebersdorf) im Doppel mit ihrer Pettstadter Partnerin.



D-Klasse

Nicht gut lief es in der D-Klasse für sechs Coburger Teilnehmer, die alle über die Gruppenphase nicht hinauskamen. Unter dem Strich konnte dennoch für die heimischen TT-Akteure mit dem Gewinn von fünf Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen ein positives Fazit gezogen werden.





Ergebnisse



Bezirkseinzelmeisterschaft

2017 in Altenkunstadt

A-Klasse

Herren :

Einzel: 1. Ralph Kepic (SC Kemmern), 2. Dimytro Nazaryschyn (TS Kronach), 3. Christian Fredrich (SV-DJK Eggolsheim) und Christoph Teille (TS Kronach)

Doppel: 1. D. Nazaryschyn/C. Teille (TS Kronach), 2. Markus Drotlef/Marco Zeulner (TTC Creußen/TV Schwürbitz), 3. Gerald Nidetzky/Marco Zirkel ((TTC Burgkunstadt/FC Bayeuth) und Jonas Schlegel/Tom Schwach (TTC Stammbach/TSV Hof)

Damen:

Einzel: 1. Natalie Drescher (TSV Unterlauter), 2. Karin Wiedholz (TTC Stammbach), 3. Lisa Feiler (TV Oberwallenstadt)

Doppel: 1. L. Feiler/Annika Oberender (TV Oberwallenstadt/TTC Tiefenlauter), 2. N. Drescher/Corinna Weidemüller (TSV Unterlauter)

B-Klasse:

Herren:

Einzel: 1. Clemens Haake (TSV Unterlauter), 2. Thomas Förtsch (TTC Tüschnitz), 3. Lukas Stang (TSV Unterlauter) und Michael Neubauer (TSV Windheim)

Doppel: 1. Max Keller/Thomas Florschütz (TSV Unterlauter), 2. Michael Weiß/T. Förtsch (TTC Tüschnitz), 3. Lothar Fischer/Werner Quaschigroch (TV Ebersdorf) und Michael Altkofer/Daniel Geßenich (TTC Creußen)

Damen:

Einzel: 1. Liu Siaojiao (FC Einrchts Bamberg), 2. Melanie Imhof (TV Schwürbitz), 3. Conny Gebert-Scholl (TTV 45 Altenkunstadt)

C-Klasse:

Herren:

Einzel: 1. Andreas Kawan (TV Ebern), 2. Sebastian Woelfel (SF Gefrees), 3. Daniel Knaus (TSV Untersiemau) und Tobias Polster (SV Glückauf Pegnitz)

Doppel: 1. Tim Brasch/Martin Christoph (TSV Unterlauter/Post-SV Bamberg), 2. Sascha von Berg/Oliver Voll (TSV Bad Rodach/DJK-Teutonia Gaustadt), 3. Stefan Benker/Rudolf Böhm (ATS Kulmbach) und Winfried Reier/Yannik Eichelsdörfer (FC Wacker Haig/Post-SV Bamberg)

Damen:

Einzel: 1. Helena Ludwig (SV Fischbach), 2. Julia Mennert (TV Ebersdorf) 3. Corina Wachter (TTC Tüschnitz) und Sabrina Linzer (SV Pettstadt)

Doppel: 1. H. Ludwig/C. Wachter (SV Fischbach/TTC Tüschnitz), 2. Gabriele Ponsel/S. Linzer (TV Ebersdorf/SV Pettstadt)

D-Klasse:

Herren:

Einzel: 1. Sebastian Lowak (SV Marlesreuth), 2. Dieter Gawert (TTC Tüschnitz), 3. Michael Kormann (SV Glückauf Pegnitz) und Dirk Fandre ((DJK-Teutonia Gaustadt)

Doppel: 1. Udo Fischer/Detlef Limbach (TTC Mannsgereuth/TTC Mainleus) 2. Florian Hess/Helmut Röhrich (FC Burk/TTC Mainleus), 3. M. Kormann/Wolfgang Kutschka (SV Pegnitz/TTV 45 Altenkunstadt) und Philipp Weiß/D. Gawert (TTC Tüschnitz)