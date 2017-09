Frohnlach will im Derby punkten

Mit dem FC Lichtenfels wartet am Samstag um 16 Uhr eine der heimstärksten Mannschaften der Landesliga Nordost (14 Punkte aus sechs Spielen) auf die Frohnlacher. Der TSV Sonnefeld will zu Hause gegen den Tabellenachten SpVgg Selbitz wieder in die Erfolgsspur finden.



FC Lichtenfels -

VfL Frohnlach

VfL-Trainer Oliver Müller und seine Mannschaft blicken dem Derby in Lichtenfels zuversichtlich entgegen. Die Auswärtsschwäche (sechs Niederlagen in sechs Spielen) soll endlich behoben werden. "Wir wollen in diesem Spiel das erste Mal auswärts punkten", so Müller. "Wir gehen mit leichtem Rückenwind in das Spiel, da wir die letzten vier Spiele immer mindestens zwei Tore erzielt haben. Jetzt heißt es, die Defensive zu stabilisieren."



Nicht nur die Frohnlacher sind als Tabellenletzter in Zugzwang, auch für den FC Lichtenfels wird es vier Spieltage vor Ende der Vorrunde immer unangenehmer. Nach dem 1:1-Punktgewinn beim direkten Konkurrenten FSV Bayreuth (11.) blieb man zwar vor den Prellmühlern, konnte den Vorsprung von drei Punkten auf den ersten Relegationsplatz aber nicht wie gewünscht ausbauen.

Gegen den VfL wittern die Korbstädter die große Chance, die seit fünf Spielen anhaltende Serie ohne Sieg mit einem Heimdreier zu beenden. "Natürlich ist das kommende Spiel sehr wichtig, aber nur weil wir in den darauffolgenden drei Spielen in der Außenseiterrolle sind, heißt es nicht, dass wir auch drei Mal verlieren", sagt FCL-Trainer Christian Goller entschlossen. "Vielmehr glaube ich sogar, dass uns die Außenseiterrolle mehr liegen könnte."



Im Nachbarderby hat der FC Lichtenfels nun aber erst einmal die Favoritenrolle inne. Christian Goller warnt jedoch vor dem vermeintlichen Außenseiter: "Frohnlach wird immer besser und ich erwarte keinesfalls einen lediglich auf die Defensive bedachten Gegner. Die haben sich zuletzt beim Spitzenreiter und gegen Nürnberg-Buch sehr gut verkauft und haben einen guten, wenn auch dünnen Kader. Wenn Frohnlach nicht ein annähernd so großes Verletzungspech gehabt hätte, würden sich deutlich besser dastehen."



TSV Sonnefeld - SpVgg Selbitz

Alles andere als zufrieden zeigt sich TSV-Spielertrainer Bastian Renk mit der Entwicklung seiner Mannschaft in den letzten Wochen. "Wir haben es nicht geschafft, unser Potenzial abzurufen. Gegen Bayreuth sollte man gewinnen, wenn man in der Liga bleiben möchte", sagt Renk und wird noch deutlicher: "Es muss nun auch einfach mal eine Reaktion von der Mannschaft kommen. So wie wir uns in den letzten zwei Partien präsentiert haben, darf es nicht weitergehen."



Die Reaktion soll es nun vor heimischer Kulisse am Sonntag um 15 Uhr gegen die SpVgg Selbitz geben. Für Selbitz läuft die bisherige Saison nicht (Platz 8, 16 Punkte aus 13 Spielen) wie geplant. Vor allem auswärts spielt die Mannschaft unter ihren Möglichkeiten - die letzten drei Auftritte auf fremden Rasen wurden allesamt deutlich verloren. Auch Renk hätte die SpVgg weiter vorne in der Tabelle erwartet, warnt aber gleichzeitig: "Die Selbitzer sind sehr kompakt und zweikampfstark. Es wird also ein sehr schwieriges Spiel für uns", erklärt der Spielertrainer.



Da am Sonntag zeitgleich die 2. Mannschaft ein wichtiges Spiel bei der TSSV Fürth am Berg in der Kreisklasse 1 bestreitet, wird über die personelle Besetzung erst kurzfristig entschieden. Das Quintett Beland, Leffer, Schneider, E. Özdemir und Scheler wird möglicherweise in der Zweiten aushelfen.