FC Coburg setzt Ausrufezeichen

Starke Vorstellung des FC Coburg im Spitzenspiel der Bezirksliga West: Gegen die als Tabellenzweiter angereiste Reserve der DJK Don Bosco haben die Vestekicker mit dem deutlichen 5:1-Erfolg ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und selbst wieder Rang 2 übernommen. Absolut chancenlos war der TSV Meeder im Duell mit der anderen Bamberger Mannschaft. Die Truppe von Christian Müller kassierte auswärts eine 1:7-Schlappe. Etwas Pech hatten der TSV Mönchröden und der SV Bosporus. Beide Teams führten auf fremdem Platz lange Zeit mit 1:0, mussten sich beide aber noch mit 1:2 geschlagen geben.



FC Coburg -

DJK Bamberg II 5:1 (2:0)

Während Coburg personell praktisch aus dem Vollen schöpfen konnte (nur Sam und G. Sener fehlten), musste Don-Bosco-Coach Nagel etliche Akteure an die Bamberger Erste abtreten und daher improvisieren. Davon war nur in den ersten zehn Spielminuten auf dem Kunstrasenplatz in der Wiesenstraße, wohin der FCC wegen Unbespielbarkeit des Stadion-Rasens umgezogen war, nichts zu spüren. Dann aber schlug der FCC gnadenlos zu. Torhüter Churilov machte das Spiel schnell, Sener verlängerte perfekt per Kopf in den Lauf von Torjäger Mosert. Und der erbrachte den nächsten Nachweis seiner grandiosen Schusstechnik: Statt das Leder mitzunehmen, nagelte er es aus 25 Metern zum 1:0 ins lange Eck (11.). Die Vestekicker waren nun eindeutig Herr im Ring.

Während Bamberg lediglich eine Halbchance durch einen indirekten Freistoß im Sechzehner zu verzeichnen hatte, den Scheler blockte (19.), kam der FCC über die pfeilschnellen Carl, Dilauro und Guhling immer wieder gefährlich vor des Gegners Tor. So auch in Minute 33, als Dilauro den Ball aus vollem Lauf zur Mitte brachte und Mosert einen Meter vor der Torlinie zur Stelle war.

Nachdem Sener gleich nach dem Seitenwechsel die Vorentscheidung haarscharf verpasst hatte (47.), ließ Coburg die Zügel etwas schleifen. Bamberg benötigte gleichwohl einen Blackout von Schuster, der den Ball vertändelte. Bhedarvand nahm aus 20 Metern dankend an (59.). Nun gab der FCC wieder Gas und ließ sich auch nicht davon aus dem Konzept bringen, dass Mosert einen Handelfmeter nur an den Innenpfosten setzte (64.). Sener machte es knapp zehn Minuten aus 18 Metern besser, sein abgefälschter Volleyschuss schlug zum 3:1 ein (73.). Damit war die Partie gelaufen. Schiebel nur vier Minuten nach seiner Einwechslung mit einem sehenswerten 18-Meter-Kracher in den Torwinkel (80.) und nochmals Sener nach schöner Vorarbeit von Mosert (88.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. "Ich bin insgesamt sehr zufrieden. Nur nach dem 2:0 waren wir zu leger, und mit dem dummen Gegentor und dem verschossenen Elfer kann so ein Spiel schon mal kippen. Aber meine Jungs sind einfach sehr fokussiert", lautete das Fazit von Coburgs Trainer Matthias Christl.



FC Eintracht Bamberg -

TSV Meeder 7:1 (3:0)

In den ersten zehn Spielminuten zeigte sich die Mannschaft um Trainer Michael Hutzler gewohnt ballsicher und war bemüht, das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Torchancen blieben jedoch weitestgehend Mangelware. Einzig Christos Makrigiannis hatte nach einem Querpass von Kapitän Maximilian Großmann die Chance, den Führungstreffer zu erzielen, verpasste aber knapp das Tor. Auch der TSV Meeder versuchte, die Bamberger Hintermannschaft immer wieder durch Konter ins Wanken zu bringen. Es dauerte deshalb bis zur 29. Minute, ehe Pascal Nögel die 247 Zuschauer im Fuchs-Park-Stadion jubeln ließ und nach einem Querpass zum verdienten 1:0 einschob. Die Bamberger drückten nun auf das zweite Tor, und nur drei Minuten später markierte Christos Makrigiannis den zweiten Treffer. In der 35. Minute war ebenfalls der Grieche zur Stelle und machte seinen Doppelpack mit dem Treffer zum 3:0 perfekt.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der FCE weiter in Torlaune. Der eingewechselte Gabriel Jessen feierte nach langer Verletzung sein Comeback vor heimischem Publikum und erzielte in der 53. Minute das 4:0.

Die Hausherren ließen in der Folge weitere gute Einschussmöglichkeiten liegen, und so verflachte das Spiel zunehmend. Diese Nachlässigkeit nutzten in der 80. Min. die Gäste aus, um das 1:4 zu erzielen. Wenige Minuten später hatte Makrigiannis die richtige Antwort parat und netzte zum 5:1 ein. Auch Simon Bube konnte sich in der 88. Minute in die Torschützliste eintragen. In der 89. Minute war auch Maximilian Großmann zur Stelle und belohnte sich mit seinem Treffer zum 7:1-Endstand.



SpVgg Ebing -

TSV Mönchröden 2:1 (0:1)

Die erste Chance hatte der Ebinger Funk, der einen Heber aus 16 Metern über das Tor setzte (6. Min.). Mönchröden ging eine Minute später in Führung, als Niklas Ehrlich nach einem langen Ball aus neun Metern abschloss. In der 13. Minute landete ein Fallrückzieher von Dippold aus fünf Metern knapp neben dem Tor. Die beste Chance für Ebing hatte Büttner in der 44. Minute, als er nach einem Skalischus-Freistoß an die Latte köpfte. Nach dem Seitenwechsel drängten die Ebinger auf den Ausgleich. So scheiterte Dippold in der 49. Min. aus sieben Metern am guten Torwart Kühn. Die Mönchrödener waren mit ihren Kontern stets gefährlich und hatten in der 58. Minute durch den eingewechselten R. Greiner die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, doch Ebings Torwart Haupt entschärfte den Schuss aus zehn Metern. Landgraf vollendete einen Freistoß von Funk aus fünf Metern zum 1:1 (69.). Eine weitere Konterchance hatte der TSVler Puff in der 70. Minute, jedoch ging sein Schlenzer knapp vorbei. Die Entscheidung fiel in der 85. Minute, als nach Vorlage von Fuchs Büttner aus acht Metern zum viel umjubelten 2:1 einschoss.



FC Oberhaid -

SV Bosporus Coburg 2:1 (0:1)

Bereits in der 2. Minute hatte Bosporus-Stürmer Gasmi die Möglichkeit, seine Mannschaft in Führung zu bringen, scheiterte allerdings am Keeper der Hausherren. In der 7. Minute erzielte Gasmi den Führungstreffer für seine Mannschaft. In der Folgezeit erspielte sich der FC Oberhaid gegen den tief stehenden Gast zahlreiche Abschlussmöglichkeiten, die jedoch Stade, Kutzelmann und Seidelmann nicht nutzten. Kurz vor der Pause klärte FC-Verteidiger Nöth bei einem der wenigen Entlassungsangriffe vor dem einschussbereiten Gezici. So blieb es bei der knappen Gästeführung.

Nach der Pause erhöhte der Gastgeber den Druck. Kurz nach seiner Einwechslung erzielte Spath mit einem Freistoß den verdienten Ausgleich. In der hektischen Schlussphase hatten die Gäste urplötzlich die Chance, in Führung zu gehen, scheiterten aber am glänzend parierenden Keeper Hofmann. Als sich beide Mannschaften schon mit einem Remis begnügten, erzielte Spath erneut per Freistoß den viel umjubelten Siegtreffer. So blieb es beim glücklichen Sieg für Oberhaid.