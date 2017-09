Einberg stolpert wieder über die TSG

Es ist wie verhext für die Rothosen gegen die TSG Niederfüllbach: Die 0:1-Niederlage am Sonntagnachmittag war saisonübergreifend bereits die fünfte Pleite in Folge - vier Partien endeten dabei sogar mit 0:1. Die erste Saisonniederlage des VfB Einberg nutzte Sylvia Ebersdorf aus, um die Tabellenführung zu übernehmen. Weiter in Reichweite auf Platz 2 bleiben der TSV Pfarrweisach nach dem 5:2-Erfolg gegen Großgarnstadt und der SV Ketschendorf nach dem 1:0-Sieg gegen die Coburg Locals.



Gegentor schockt Sylvia nicht

SC Sylvia Ebersdorf -

TV Ebern 6:1 (3:1)

In einem guten Kreisligaspiel gewann der SC Sylvia Ebersdorf völlig verdient gegen den TV Ebern. Zunächst sah es aber anders aus, denn Johannes Fischer traf für die Gäste nach zwei Minuten zum 1:0. Aber bereits im direkten Gegenzug traf Torjäger Paul Scheller zum 1:1. Nach 16 Minuten erzielte der starke Robert Assmuss die Führung für die Sylvianer. Die Kurth-Truppe gefiel in dieser Phase durch starkes Kombinationsspiel. Tobias Dalke erhöhte eine Minute vor dem Halbzeitpfiff auf 3:1.

Nach dem Seitenwechsel markierte Cemal Amet per Fernschuss das 4:1. Die Gäste-Elf steckte zwar nicht auf, blieb aber immer wieder in der dicht gestaffelten Heimabwehr um Keeper Uwe Knauer stecken. In der 72. Minute traf Patrick Heidenreich zum 5:1. Im Anschluss hätten Scheller, Humphrey, Dalke und Amet das Ergebnis nach oben schrauben können, scheiterten aber mit ihren Versuchen. Mit dem Schlusspfiff erzielte Tayfun Peker das 6:1. msi



Buchberg-Elf müht sich zu Dreier

SV Ketschendorf -

Coburg Locals 1:0 (1:0)

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel geprägt von großem Kampf und hoher Intensität. Kein Zweikampf wurde gemieden, beide Teams gaben alles, um Zählbares zu erbeuten. Ketschendorf hatte die bessere Spielanlage, und die Locals waren vor allem nach langen Bällen und Einwürfen immer wieder gefährlich. Die besseren Chancen erspielten sich die Jungs vom Buchberg heraus, doch zunächst konnte keine davon genutzt werden. Erst ein Befreiungsschlag von Marc Schwesinger fand Philipp Bauer, der in der 32. Minute dem Locals-Keeper Christian Graber keine Chance ließ. Diese Führung hielt auch bis zur Pause stand.

Nach dem Seitenwechsel ergab sich bei den Locals immer das gleiche Bild. Nach Standards und langen Bällen waren die Gäste brandgefährlich und steckten nie auf. Der SVK konterte gut, jedoch fehlte im Abschluss die Effektivität, und so blieb es bis zum Schluss spannend. Allerdings hielt die Ketschendorfer Abwehr dicht. psc



Angstgegner schlägt wieder zu

VfB Einberg -

TSG Niederfüllbach 0:1 (0:0)

Die Zuschauer sahen insgesamt ein eher durchschnittliches Kreisligaspiel. Zu Beginn war der VfB besser im Spiel, konnte allerdings kein Kapital daraus schlagen. Die wenigen Chancen wurden nicht genutzt. Der Gast kam dann besser ins Spiel und stand in der Defensive besser. Die vereinzelten Möglichkeiten auf beiden Seiten führten zu keinem Tor, und so gingen die Mannschaften mit einem torlosen Remis in die Kabine. Nach Wiederanpfiff versuchte Einberg vehementer, die Führung zu erzielen, doch entwickelte man zu wenig Druck in der Offensive.

Die TSG kam zwar zu wenigen Möglichkeiten, doch hatte man durchaus das Gefühl, dass ein Tor fallen könnte. In der 64. Minute leistete sich die Einberger Abwehr dann einen Fehler, den Fischer mit einem schönen Schuss zur Führung für die Gäste verwerte. Die Rothosen versuchten es nun mit langen Bällen, doch diese waren zu ungenau und fanden zumeist keinen Abnehmer. Niederfüllbach versuchte es vereinzelt mit Kontern, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Bei den wenigen Chancen der Einberger war stets ein Fuß eines gegnerischen Abwehrspielers dazwischen. Trotz aller Bemühungen blieb es beim Sieg für die Gäste, die gut in der Abwehr standen, so dass der VfB entsprechend keine Antwort fand. So geht das Spiel fast schon wie gewohnt 1:0 für Niederfüllbach aus. cze



Generationenduell endet Remis

FC Coburg II -

DJK Lichtenfels 1:1 (1:1)

In einer intensiven, aber doch recht chancenarmen Partie trennten sich die blutjungen Vestekicker gegen ihre Widersacher aus der Korbstadt am Ende leistungsgerecht mit 1:1. Im ersten Durchgang tat sich in beiden Strafräumen sehr wenig, und beide Mannschaften neutralisierten sich mehr oder weniger. Der FCC hatte spielerische und optische Vorteile - die Gäste, die vornehmlich auf Fehler der Hausherren lauerten, machten aber den gefährlicheren Eindruck. So fiel auch der Führungstreffer der DJK, als Koch einen Abstimmungsfehler in der Heimabwehr nutzte. Kurz vor der Pause dann der verdiente Ausgleich der Hausherren durch Guhling, der einen schnell und präzise vorgetragenen Angriff überlegt einschob.

In der zweiten Hälfte wog die kämpferische Partie hin und her, wenngleich es nicht unbedingt ansehnlich war, was beide Teams boten. Es waren vor allem die Vetter-Schützlinge, die dem Siegtreffer einige Male nahe kamen, agierten jedoch vor dem Tor entweder zu hektisch oder zu unüberlegt. So blieb es beim 1:1, mit dem beide Teams recht gut leben sollten. pie



Neustadt verlässt Abstiegszone

TBVfL Neustadt-Wild. -

TSV Staffelstein 2:1 (1:1)

Mit sieben Punkten aus den letzten drei Partien hat sich der TBVfL wieder Luft nach unten geschafft. Gegen den Tabellennachbarn TSV Staffelstein gelang den Puppenstädtern beim Heimdebüt von Philipp Karg ein umkämpfter und wichtiger 2:1-Erfolg.

Vor 100 Zuschauern war es in der 18. Spielminute Marcel Rosenbauer, der das Leder nach gutem Zuspiel von Fabian Holland in den Kasten beförderte. Die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und glichen noch vor der Halbzeit durch Maximilian Dietz verdient aus (33.). Nach der Pause verteidigten die Gastgeber geschlossen und ließen wenig zu. In der 75. Minute schaltete Neustadt schnell um: Fabian Holland erlief einen langen Ball von Fabio Cannone, ließ Gästekeeper Titze ins Leere laufen und schob zum umjubelten 2:1 ein. mf



Ahorn wartet weiter auf Punkte

Spvg Ahorn -

TSV Bad Rodach 1:2 (0:2)

Auch am 10. Spieltag verpassten die krisengeplagten Ahorner, die ersten Punkte der Saison einzufahren. Von Beginn an übernahmen die Gastgeber vor 80 Zuschauern das Kommando und zeigten deutlich, dass für sie nur ein Sieg zählt. Trotz zahlreicher eigener Möglichkeiten ging es nach Toren von Sedat Korur (7. Minute) und Mario Wachs (45.) mit 0:2 aus Sicht der Gastgeber in die Halbzeitpause.

Nach der Pause bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Marcel Stegner schaffte zwar den Anschlusstreffer in der 80. Minute, der überfällige Ausgleich blieb aber aus. So nahmen die Gäste die Punkte mit Glück und Geschick mit nach Hause. dh



Ereignisreiche Startphase

TSV Pfarrweisach -

SV Großgarnstadt 5:2 (3:2)

Ohne großes Abtasten gingen beide Mannschaften die Begegnung an, was sich auch in drei Toren in den ersten Minuten widerspiegelt. Die Hausherren kamen durch Simon Cholewa und Florian Pecht (4., 5.) mit einem Doppelschlag zur 2:0-Führung, ehe Schmitt per Strafstoß (7.) verkürzte. Ein weiterer Elfmeter führte in der 18. Minute durch Knoch zum Ausgleich. Doch noch vor dem Wechsel gelang Georg Heusinger die erneute Führung. Nach Wiederbeginn war der TSV die bessere Mannschaft und ließ hinten nichts mehr anbrennen, während in der 59. Minute Florian Pecht auf 4:2 erhöhte. In der 90. Minute fiel das 5:2 durch Sebastian Pecht. di



Paul entscheidet das Derby

SV Heilgersdorf -

TSVfB Krecktal 0:1 (0:1)

Die erste Chance hatten zwar die Heilgesdorfer, doch das einzige Tor in diesem Stadtderby erzielte bereits früh der Aufsteiger aus Krecktal, als Paul nach Flanke von Dippold mit einem Flugkopfball erfolgreich war (14.). In der 26. Minute zählte ein SVH-Treffer berechtigterweise wegen Abseits nicht. Auch die zweite Halbzeit war vornehmlich vom Kampf geprägt, und spielerische Glanztaten blieben über weite Strecken Mangelware. In der Schlussphase, als Weikhardt (TSVfB) "Gelb-Rot" gesehen hatte, versuchte der SVH alles, doch Torwart Berisha rettete den Krecktalern den Dreier. di