Billardfreunde Creidlitz: Stöße auf höchstem Niveau

Die Karambol-Billardspieler der BF Creidlitz beendeten ihre Heimpremiere in der 1. Bundesliga mit einem Unentschieden gegen BC Krüzkämper Bochum und einem Sieg gegen BSF Goch.

Die Bundesligamannschaft der Billardfreunde Creidlitz-Coburg präsentierte sich nach ihrem Teilerfolg von 2:2 Matchpunkten an den ersten beiden Spieltagen in Krefeld und Hilden in glänzender Verfassung an den eigenen Tischen.



BF Creidlitz gegen

Krüzkämper Bochum 4:4

Coburgs Neuzugang Arnd Riedel aus Lüneburg stieß seine Partie (Disziplin Freie Partie) in weltmeisterlicher Manier von 300:0 Punkten in nur einer Aufnahme gegen Lukas Blondeel aus. Da Blondeel den Nachstoß nicht traf, musste der junge Spieler frustriert nach nur einem misslungenen Stoß die Heimreise ohne Punkt antreten.

Folker Koch lag in der Disziplin Einband schon weit abgeschlagen zurück, bevor er seine alte Klasse ausspielte und mit einer gelungenen Serie von 30 Punkten die Partie noch zu seinen Gunsten entschied. Am Ende stand für ihn ein Sieg mit 67:33 Punkten bei 20 Aufnahmen zu Buche.

Christian Dressel fand an diesem Spieltag gegen das offene Feldspiel seines Kontrahenten Andreas Schmidt kein geeignetes Mittel, um ihn von seinem Sieg abzuhalten. Lange umkämpft unterlag er Andreas Schmidt in der Disziplin Cadre 47/2 am Ende mit 66:106 Punkten in 15 Aufnahmen.

Durch taktische Umstellung musste Manuel Orttmann dieses Mal in der Disziplin Cadre 71/2 antreten, um die bestmögliche Spielstärke für die Coburger zu erzielen. Gegen den erfahrenen Spieler Fabian Blondeel gelang es ihm nicht, seine gewohnte Stärke wie in der freien Partie abzurufen. Er verlor mit 62:150 Punkten in acht Aufnahmen.



BF Creidlitz gegen BSF Goch 5:3

Auch hier stand es nach der ersten Runde 2:2 nach Partiepunkten, da Christian Dressel in der freien Partie souverän mit 300:69 in 13 Aufnahmen gegen Manfred Reinders gewann und Folker Koch nicht ganz an die Leistung des Vortages anknüpfen konnte und sein Spiel mit acht Punkten Unterschied im Einband gegen Günther Mülder 25:33 in 20 Aufnahmen verlor.

Die beiden Restpartien im Cadre 71/2 und 47/2 bestritten dann Manuel Orttmann und Arnd Riedel. Jetzt ging es darum, wenigstens noch ein Spiel zu gewinnen, um auch aus diesem Bundesligakampf Punkte einzufahren. Die gewohnt starken Spieler Sven Naabuurs und Roger Schinning aus Goch lieferten den Creidlitzer Spielern einen erbitterten Kampf.

Orttmann hielt seinen niederländischen Gegner Sven Naabuurs bis zur zwölften Aufnahme auf Abstand, ehe er dann mit einer Serie mit 141:149 in Führung ging. Im Nachstoß konnte Orttmann mit einer unglaublichen Nervenstärke dann doch noch die Partie mit 150:149 in 15 Aufnahmen gewinnen.

Auch Arnd Riedel führte lange Zeit und kam dann fast noch gegen Roger Schinning unter die Räder, da sich sein Gegner an das fremde "Brett" gewöhnt hatte. Beide spielten mit unnachahmlicher Leidenschaft und schenkten sich nichts. Mit einer Schlussserie von 52 Bällen stieß Arnd Riedel dann die Partie nach 14 Aufnahmen völlig unerwartet aus. Beim Stand von 200:141 schien die Partie zugunsten des Creidlitzers entschieden. Doch weit gefehlt. Auch Roger Schinning spielte seine ganze Klasse aus und holte mit seiner letzten Chance noch ein Unentschieden. Endstand: 200:200 in 14 Aufnahmen.