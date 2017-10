BBC Coburg verpatzt die Heimpremiere

Der BBC Coburg muss in der ProB Süd weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis warten. Gegen die Fraport Skyliners Juniors zogen die Vestestädter nach schwachem Beginn und starker Aufholjagd am Ende knapp mit 74:77 den Kürzeren.



BBC Coburg -

Skyliners Juniors 74:77 (37:37)

Der Start verlief vor 1173 Zuschauern in der HUK-Arena wie schon beim Auswärtsspiel in Schwelm ganz und gar nicht nach Wunsch der Hausherren. Während der BBC zunächst viel zu nervös agierte und in der Offensive weiterhin Abstimmungsprobleme offenbarte, präsentierten sich die blutjungen Hessen vollkommen unbekümmert. Vor allem über ihr serbisches Centertalent Armin Trtovac, der bis zur Pause bereits 16 Zähler markierte, gelang es dem Farmteam des Erstligisten immer wieder, in Korbnähe zu punkten. Nach achteinhalb Minuten lagen die Vestestädter mit 8:23 im Hintertreffen und es wurde still auf den Tribünen. Doch Kevin Eichelsdörfer sorgte im Alleingang für den Wachmacher: Ein 5:0-Lauf durch den Aufbauspieler hielt den Rückstand in einigermaßen erträglichen Grenzen (13:23, 10.).

In der Folge hießen die Protagonisten auf Seiten des BBC vor allem Christopher Wolf, Jordan Burris und Yasin Turan. Während Wolf und Burris im Angriff die Hauptlast trugen, veränderte "Verteidigungsminister" Turan mit drei gezogenen Offensivfouls nacheinander das Momentum der Partie zugunsten der Gastgeber. Peu à peu arbeiteten sich die Coburger zurück in die Begegnung und brachten dabei auch das Publikum nach und nach in Stimmung. Per Wolf-Dreier glich der BBC kurz vor der Halbzeit erstmals aus (37:37, 40.).

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein phasenweise sehenswerter Schlagabtausch auf Augenhöhe. Durch Distanzwürfe von Burris und Turan ging Coburg erstmals in Führung (44:43, 22.). Max von der Wippel erhöhte nach tollem Pick-and-roll-Spielzug mit Eividas Molosciakas unter großem Jubel sogar auf vier Zähler Vorsprung (48:44, 24.).

Die Gäste ließen sich jedoch nie wirklich abschütteln und setzten ihrerseits vor allem über Trtovac und ihren deutschen Jugendnationalspieler Richard Freudenberg immer wieder Akzente. Insbesondere von jenseits der Dreipunktlinie präsentierten sich die Hessen ausgesprochen sicher (41 Prozent Trefferquote) und trafen wiederholt auch schwierige Würfe.



Burris verpasst den Ausgleich

Nichtsdestrotrotz hätte der BBC die Partie gewinnen können: Beim Stand von 71:76 netzte Burris einen Dreier ein, im Gegenzug verlor Trtovac das Leder. Doch Coburgs US-Forward fügte seinem Heldenstatus das Adjektiv "tragisch" hinzu, als er in den anschließenden Angriffen sowohl per Korbleger als auch von außen vergab. "Erneut hat uns ein schlechtes Auftaktviertel den Sieg gekostet. Wir haben uns wie schon in Schwelm am eigenen Schopf aus dem Loch geholt, dass wir uns selbst gegraben haben, am Schluss fehlte aber das letzte Quäntchen Genauigkeit und Glück", resümierte Trainer Simon Bertram.

Am kommenden Wochenende bietet sich in Oberelchingen die nächste Gelegenheit für den ersten Saisonerfolg. mh