BBC Coburg hat die Play-offs fest im Visier

von MAXIMILIAN GLAS

Im Schnelldurchlauf haben die Coburger Basketballfans in den vergangenen beiden Jahren die 1. und 2. Regionalliga kennengelernt. Nach jeweils einer Saison hat sich der BBC Coburg mit zwei souveränen Aufstiegen schon wieder "verdrückt". Und auch die ProB, die dritthöchste deutsche Spielklasse, soll nicht zum dauerhaften Aufenthaltsort werden. Mittelfristig haben sich die BBC-Verantwortlichen den Sprung in die 2. Basketball-Bundesliga ProA als festes Ziel gesetzt. In diesem Jahr allerdings noch nicht. "Unsere oberste Prämisse ist es, unter die ersten Acht zu kommen und die ungeliebten Play-downs zu vermeiden", sagt Matthias Haufer, Sportlicher Leiter des BBC.



Um den Play-downs, einer Abstiegsrunde der vier Letztplatzierten, aus dem Weg zu gehen, haben die Coburger weder Kosten noch Mühen gescheut. Der Kader, der in der Spitze bereits in der vergangenen Saison für Höheres berufen schien, wurde vor allem in der Breite mit vier hoffnungsvollen deutschen Talenten und den beiden US-Amerikanern Byron Sanford und Anell Alexis deutlich verstärkt. Dazu kommen mit Louis Herbst (18 Jahre), Christoph Bauer (16) und Ben Reich (16) Versprechen für die Zukunft. Heraushaben möchte Headcoach Simon Bertram keine der Neuerwerbungen: "Wir wissen mittlerweile genau, was wir von jedem erwarten können und werden aus unserer Geschlossenheit unsere Stärke ziehen."



Auch die Mannschaft hinter der Mannschaft ist gewachsen: Bertram als bisheriger Einzelkämpfer auf der BBC-Bank wird künftig vom gebürtigen Kronacher Johannes Wunder als Assistenztrainer und von Markus Schnitzer als Athletikcoach unterstützt. Letzterer hat die BBC-Spieler während der siebenwöchigen Vorbereitung auch mal an die körperlichen Grenzen gebracht. "Markus hat einen unglaublich positiven Einfluss auf das Team, er hat den Jungs in puncto Spielvorbereitung, aber auch Ernährung, neue Welten geöffnet", erklärt Haufer.



Größtenteils zufrieden zeigte sich Bertram, der mit seiner jungen, athletischen Truppe in der Offensive viel Tempo machen will, mit der Vorbereitungsphase, wenngleich seine Mannschaft Stabilität in ihren Leistungen vermissen ließ. Was aber auch daran liegt, dass der BBC in keinem der neun Testspiele (vier Siege, fünf Niederlagen) in kompletter Besetzung antreten konnte. Matthias Fichtner und Sinan Özdil klagten über Kniebeschwerden, Sanford kämpfte mit einer Kapselverletzung und Eividas Molosciakas zog sich zunächst eine Bänderdehnung zu und fiel dann krankheitsbedingt aus. Am Samstag werden aber wohl alle Akteure mit Ausnahme von Özdil an Bord sein.



Erstmals VIP-Lounge für Förderer

Einziger Schlüsselspieler, der den BBC im Sommer verlassen hat, ist Fabian Franke, der sich in Zukunft auf Familie und Beruf konzentrieren möchte. Vermissen werden die Fans aber auch die beiden Publikumslieblinge Andreas Albus und Michael Herold, die dem zeitlichen Aufwand nicht mehr Rechnung tragen konnten und wohl auch vom Spielniveau an ihre Grenzen gestoßen wären. Der gebürtige Coburger Herold schnürt seine Sneakers immerhin noch in der 2. Mannschaft in der Kreisklasse und bleibt dem Klub auch als Mitarbeiter in der Spieltagsorganisation erhalten.



Dem Verein sei es auch in der 3. Liga wichtig, das volksnahe und familiäre Flair aufrechtzuerhalten, so Haufer. Um den Sponsoren und Förderern trotzdem einen gewissen Mehrwert zu bieten, wird es bei den Basketballern erstmals eine VIP-Lounge geben. Auch ein regelmäßiges Rahmenprogramm, z.B. Auftritte von Tanzgruppen, soll dazu beitragen, den Zuschauerschnitt von 1000 auf etwa 1200 anzuheben. Das Budget wurde derweil durch eine Aufstockung der beiden Hauptsponsoren und die Gewinnung von neuen Partnern etwa um die Hälfte angehoben und liegt nun im mittleren sechsstelligen Bereich.







Die Coburger Neuzugänge

Byron Sanford (24) - Aufbau : Bringt trotz seiner lediglich 1,83 Meter Körpergröße eine enorme Physis mit. "Er hat einen Mordskörper", bringt es Matthias Haufer, Sportlicher Leiter, auf den Punkt. Nach seinem Collegeabschluss im Jahr 2016 war Sanford für ein Jahr vereinslos, wartete vergeblich auf die passende Offerte. Dass der Aufbauspieler in dieser Zeit von seinen Offensivqualitäten nichts eingebüßt hat, bewies er in der Vorbereitung, als er besonders gegen die höherklassigen Vereine wie Bayreuth oder Hanau auftrumpfte. Er wird neben Jordan Burris der Akteur sein, der am Ende des Spiels die wichtigen Würfe nimmt.



Christopher Wolf (22) - Flügel:

Der gebürtige Bamberger gilt als Zuverlässigkeit in Person. "Er ist ein extrem solider Spieler, der genau weiß, was er kann und deshalb sehr viele gute Entscheidungen auf dem Feld trifft", so Haufer. Mit seinem robusten Körper und guten Distanzwurf ist er vielseitig einsetzbar, sowohl als Flügelspieler als auch im "Small-Ball" als Center. Der 22-Jährige ist der einzige Spieler im Coburger Kader, der sich bereits in der ProA als Leistungsträger einen Namen gemacht hat (7,2 Punkte und 4,2 Rebounds in Ehingen 2016/17).



Sinan Özdil (23) - Flügel: Das Coburger Eigengewächs (seit 2002 Vereinsmitglied) ist nach zweijähriger Weltreise zurück in der Vestestadt und will beweisen, dass er auch in der dritthöchsten deutschen Spielklasse mithalten kann. War in der Vorbereitung durch eine Verletzung in der Kniekehle gehandicapt und wird wohl noch etwas brauchen, bis er auf Wettkampfniveau ist. Im Laufe der Saison könnte er sich aber mit seiner kraftvollen Spielweise und Energie zu einem wertvollen Rollenspieler entwickeln.



Matthias Fichtner (18) - Flügel:

Der 1,97 Meter große Forward gilt seit Jahren als deutsches Toptalent und möchte in Coburg den Durchbruch schaffen. Bei Baunach in der ProA war seine Spielzeit limitiert, BBC-Trainer Simon Bertram sieht eine deutlich größere Rolle für Fichtner vor. Er bezeichnet den 18-Jährigen als typischen "3-and-D"-Spieler, der seine Qualitäten beim Dreipunktewurf und in der Verteidigung hat. Das ist aber noch nicht alles. "Er ist ein unfassbarer Athlet, wahrscheinlich sogar der beste im Team", meint Haufer. Aufgrund einer leichten Knieverletzung verpasste auch Fichtner einen Teil der Vorbereitung.



Anell Alexis (27) - Flügel: Sieben Jahre ließ Vater Wendell bei Alba Berlin sein Spiel für sich sprechen - der große Wortführer war er nie. Sein Sohn ist ihm in dem Punkt ähnlich, gibt sich zurückhaltend und bescheiden. "Man wird nicht über Nacht zum Anführer, aber auf lange Sicht soll er bei uns eine Leader-Rolle einnehmen", erklärt Haufer. Alexis geht bereits in seine vierte Profisaison, weist aber dafür relativ wenig Spielpraxis auf gehobenem Niveau auf. In Europa stand der 27-Jährige bislang nur einige Spiele für die Eisbären Bremerhaven II in der Regionalliga auf dem Parkett - darüber hinaus war er lediglich im Heimatland seiner Mutter, in Panama, aktiv. Seine spielerischen Qualitäten sind unbestritten. Alexis besitzt einen hohen "Basketball-IQ" , ist für seine 2 Meter flink auf den Beinen und kann daher nahezu jeden Spieler der Liga verteidigen.



Max von der Wippel (23) - Center: Der gelernte Bankkaufmann entschied sich im Sommer vorerst für den Sport und will beim BBC als Profi durchstarten. Der ehemalige U18-Nationalspieler muss sich ähnlich wie Fichtner erst an seine neue Rolle gewöhnen. Der 2,06-Meter-Mann, der in der Defensive als Anker in der Zone vorgesehen ist, kam zuletzt bei den Dresden Titans sportlich nicht mehr voran. Von der Wippel setzt die Dinge, die ihm auferlegt werden, bisher gut um, muss aber auf dem Parkett noch etwas härter und egoistischer werden. mg







Die Vorbereitungsspiele im Überblick:

70:75 (L) gegen White Wings Hanau

73:108 (L) gegen Medi Bayreuth

88:74 (W) gegen Vilsbiburg

83:76 (W) gegen Nürnberg Falcons

71:89 (L) gegen MLP Heidelberg

78:58 (W) gegen Rock. Gotha II

80:58 (W) gegen TTL Bamberg

62:75 (L) gegen TSV Breitengüßbach

90:92 (L) gegen TSV Breitengüßbach







Heimspiele des BBC Coburg in der Saison 2017/18

So., 1. Oktober, 16 Uhr:

BBC - Fraport Skyliners Juniors

So., 15. Oktober, 16 Uhr:

BBC - Bayer Giants Leverkusen

Sa., 28. Oktober, 19 Uhr: BBC - TG s. Oliver Würzburg

So., 5. November, 16 Uhr: BBC - Gießen 46ers Rackelos

Sa., 11. November, 19 Uhr: BBC - Dragons Rhöndorf

So., 26. November, 16 Uhr: BBC - Dresden Titans

So., 3. Dezember, 16 Uhr: BBC - Iserlohn Kangaroos

So., 17. Dezember, 16 Uhr: BBC - ScanPlus Bas. Elchingen

So., 14. Januar, 16 Uhr:

BBC - EN Baskets Schwelm

So., 4. Februar, 16 Uhr:

BBC - FC Bayern Basketball II

So., 18. Februar, 16 Uhr:

BBC - SC GEQUOS Karlsruhe