Von der Moldau zum Klassenerhalt

"Weil ganz einfach das Gesamtpaket passt", begründet Oliver Müller im Hotel des Prager Sportareales sitzend seine Entscheidung, über die Saison hinaus Trainer des VfL Frohnlach zu bleiben.



Der 49-Jährige hat seine Schützlinge für ein Kurztrainingslager versammelt und erläutert mit ruhigen Worten, weshalb er gemeinsam mit seinem Stab auch in der Saison 2017/2018 das Trainerzepter bei den "Blau-Weißen" schwingen wird. "In aller erster Linie bin ich froh, dass der Verein eine wirtschaftlich solide Basis gefunden hat, die uns wieder optimistischer nach vorne blicken lässt", ist dem Redwitzer in jenem Moment anzumerken, wie gut es ihm in Frohnlach nach eigener Aussage gefällt.



Und er ist auch ein wenig stolz, dass er ein Teil der inzwischen schon über 30 Jahre andauernden Ära des VfL im gehobenen Amateurfußball ist: "Und die wollen wir fortsetzen." Auch die beiden Assistenten Christian Tremel und Alexander Schalk gaben ihre Vertragsverlängerungen bekannt.



Am nordöstlichen Rand der tschechischen Hauptstadt arbeitete der erfahrene Übungsleiter daher in den zurückliegenden Tagen mit seinen Mannen akribisch daran, die entsprechenden Grundlagen zu legen, die der langen Frohnlacher Historie ein weiteres Bayernligajahr bescheren soll. "Wir wollten nichts unversucht lassen", begründet Müller die Maßnahme, die den Teamgeist stärken und den sportlich vielleicht entscheidenden Feinschliff bringen soll, um die rote Laterne bis Ende Mai doch noch loswerden zu können.



1:6-Niederlage gegen SK Motorlet

Neben vier Einheiten auf Kunstrasen stand in diesem Zuge auch ein internationaler Testspiel-Vergleich auf dem Programm. SK Motorlet Praha hieß dabei am Samstagnachmittag der Kontrahent. Der Viertliga-Aufstiegsaspirant ließ Jannik Schmidt und Kollegen allerdings von Beginn an spüren, dass man zumindest sehr gutes Bayernliganiveau verkörpert, was bereits nach vier Minuten in der frühen Führung für die Osteuropäer mündete.



"Insbesondere im Umschaltspiel müssen wir uns noch stark verbessern", musste Müller anschließend mitansehen, wie die Einheimischen mit extrem hoher Laufbereitschaft und der entscheidenden Portion gesunder Aggressivität seinen Kickern den Schneid abkauften. Nach 90 Minuten stand so eine klare 1:6-Niederlage zu Buche, die der VfL-Coach als äußerst lehrreich empfand, wobei Daniel Alles den Ehrentreffer markierte.



Seinen Akteuren steckten zu diesem Zeitpunkt freilich bereits mehrere intensive Trainingseinheiten in den Beinen. "Wir wissen jetzt, woran es in den kommenden Wochen weiter zu arbeiten gilt", hatte Müller ansonsten lediglich lobende Worte für die Bedingungen in Satalice übrig. Endgültig sehen, was die Tage fernab der Heimat wert waren, wird man jedoch erst am 4. März, wenn der TSV Großbardorf ins Willi-Schillig-Stadion kommt und die Mission Bayernliga-Klassenerhalt für den VfL endgültig Fahrt aufnimmt.



Parallel zur Vorbereitung auf die restliche Punkterunde stiegen die sportlich Verantwortlichen der Frohnlacher allerdings ebenfalls bereits in die personellen Planungen für die Zukunft ein. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unseren Stamm halten und die längst noch nicht am Ende befindliche Entwicklung unserer weiterhin jungen Truppe fortsetzen können", gab sich Müller an der Moldau auch in diesem Punkt optimistisch.

In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass die Aufbruchsstimmung beim VfL anhält und sich die entsprechenden Ergebnisse zeitnah auch auf dem Fußballplatz einstellen.



Die nächste Gelegenheit, sich diesbezüglich Selbstvertrauen zu holen, bietet sich den "Blau-Weißen" übrigens bereits am nächsten Sonntag. Auf dem Kunstrasenplatz in Hof wartet dann die SpVgg Selbitz aus der Landesliga Nordost auf die Müller-Elf.