Viele Schweißperlen und Blaubeersaft

Nachdem die limitierten 15 800 Startplätze für den Vasaloppet über 90 Kilometer binnen vier Minuten ausgebucht waren, ergatterten die Debütanten Jens Müller und Ralf Stejskal vom SV Bergdorf-Höhn/Team Land Rover noch zwei Startplätze bei einem Dresdener Sportreiseveranstalter. Damit war der Weg frei, um ihren lang ersehnten Skilanglauf-Traum tatsächlich zu verwirklichen.



Die Vorbereitung

Skilangläufer werden bekanntlich im Sommer gemacht, deshalb begann für beide die planmäßige Vorbereitung Anfang Mai mit Grundlagenausdauertraining. Ab Juli verbrachten die Höhner Skilangläufer ihr Training vorrangig auf Skirollern rund um Höhn und im neu geschaffenen Kraftraum im SV-Sportheim. Effizient war während der langen Vorbereitung vor allem aber das Höhentrainingslager im September in Toblach Südtirol auf der dortigen Rollerbahn.



Rollen - Rollen - Rollen

Dann hieß es bis zum ersten Schnee Anfang 2017 rollen, rollen und nochmals rollen, um die 90 Kilometer mit fast 1000 Höhenmetern ordentlich abspulen zu können. Am 1. März wurde es ernst, denn die beiden flogen ab München nach Stockholm, um anschließend mit dem Bus nach Rättvik, etwa 80 Kilometer entfernt von Startpunkt in Sälen.



Nach einem leichten Training über 25 Kilometer am Donnerstag, der Ski-Präparation und einem Skitest am Freitag sowie einem kurzem Spaziergang und Relaxen war am Samstag bereits um 19 Uhr Bettruhe angesagt.



Ankunft im "verschlafenen Ort"

Denn am Wettkampftag mussten Jens Müller und Ralf Stejskal um 2 Uhr in der Nacht aufstehen. Um 2.45 Uhr fand die Abfahrt mit dem Bus von Rättvik nach Sälen, dem Startpunkt des legendären "Vasaloppet" statt. Ein kleiner verschlafener Ort mit etwa 770 Einwohnern an der Grenze zu Norwegen. Doch wie jedes Jahr Anfang März bricht eine "Menschenlawine" über den kleinen Ort herein, weit über 25 000 Menschen bevölkern dann die Region. Das Startgelände ist fast drei Kilometer lang. Damit der Start in geordneten Bahnen abläuft, ist das Starterfeld in zwölf Gruppen eingeteilt, für die man sich mit einer Vorleistung qualifizieren muss, ansonsten kommt man in Startgruppe 12.



Kurz vor dem Startschuss

Müller hatte sich für die Startgruppe 3 qualifiziert, Stejskal sogar für die erste. Vor ihm waren noch etwa 400 Profisportler und -sportlerinnen. Lange Schlangen bildeten sich bereits in der Nacht vor den einzelnen Startgruppen, die pünktlich um 5.30 Uhr geöffnet wurden. Danach konnte jeder seine Ski und Stöcke im Startfeld platzieren. Anschließend ging es noch einmal zurück in den Bus, um bei minus 6,5 Grad nicht auszukühlen. Kurz nach 7 Uhr gaben die beiden Höhner ihre Wäschesäcke in einen bereitgestellten Lkw ab und begaben sich erwartungsfroh in ihre Gruppe.



Dann steigt die Spannung immer mehr, wenn der Hubschrauber des schwedischen Fernsehens über dem Startgelände seine Warteschleifen dreht. Punkt 8 Uhr startet der schwedische König das Rennen und der absolute "Wahnsinn" nimmt für die Langläufer seinen Lauf.



58 Nationen am Start

15 800 Skilangläufer und Skilangläuferinnen brechen los. Aus 58 Nationen kamen in diesem Jahr die Teilnehmer zum 93.Vasalauf, der nur dreimal wegen Schneemangels ausfiel. Fünf Zentimeter Neuschnee am Vortag war alles andere als gut für ein schnelles Rennen, somit war viel Arbeit und Konzentration angesagt, da sich fast alles in einer Spur abspielte.



Bestens vorbereitet und voll motiviert starteten die beiden Höhner und der Mönchrödener Frank Siegelin ins Rennen, das in der klassischen Technik ausgetragen wurde. Frank Siegelin ist ein "Vasaloppet Heroe" , startete bereits zum 4. Mal bei diesem Großereignis.



Siegelin und Müller bevorzugten Ski mit einer gewachsten Steigzone, während Stejskal die Strecke in der "Double Polling Technik" in Angriff nahm. Fünf Tage vor dem Hauptrennen lief Siegelin vom TSV Mönchröden noch ein Qualirennen über 45 Kilometer von Oxberg nach Mora mit 4600 Teilnehmern als "Zugpferd" für seinen Sportkollegen, damit er in einer bessere Startgruppe kommt.



Alle drei meisterten den ersten Berg problemlos ohne Stockbruch, Jens Müller und Frank Siegelin mussten mit einem kleinen Stau klarkommen, doch dann lief es für alle drei blendend bis zur Hälfte nach Evertsberg. Stejskal erreichte die 45 Kilometer-Marke nach 2:40 Sunden, Jens Müller nach 2:58 und kurz dahinter Frank Siegelin in exakt drei Stunden.



Der falsche Becher

An der letzten Verpflegungsstelle bei Kilometer 80 griff er versehentlich zum Wasserbecher, was sich kurz danach rächte. Denn bei Kilometer 85 ging ihm langsam die Energie aus, nun war "Beißen" angesagt, denn es waren fünf Kilometer vor ihm, die nicht enden wollten.



Doch der Wille, im Ziel anzukommen, war stärker und so lief das "Höhner Urgestein" überglücklich nach circa 14 000 Doppelstockschüben mit einer Topzeit in Mora über die Ziellinie.

Er erreichte Gesamtplatz 744 nach 5:02:30 Stunden und belegte Platz 41 in der H 50 und wurde damit elftbester deutscher Teilnehmer - eine super Leistung.



Nach Skibruch Zeit verloren

Toll lief es auch für den Judenbacher Jens Müller in Höhner Diensten. Den Kirchturm von Mora vor Augen und das Ziel in greibbarer Nähe, mobilisierte er noch einmal alle Reserven und finishte im Gesamtklassement auf Platz 1640, das bedeutete Rang 190 in der AK 50 in 5:31:41 Stunden. Genau wie Frank Siegelin stand er am Start zehn Minuten im "Stau" - eine überragende Leistung.



Frank Siegelin spürte nach einer langen Abfahrt, dass sein Ski nicht mehr richtig lief. Die Folge war ein Skibruch und wertvolle Zeit ging verloren, ehe er in Hökberg Leihski bekam und das Rennen fortsetzte. Er finishte nach 5:43:39 Stunden in Mora als 2135. und war glücklich sein selbst gestecktes Ziel, eine Vasa-Medaille (schneller als Bestzeit + 50%), erreicht zu haben.



Die Siegerzeit des Norwegers Johan Christian Dahl betrug 3:57:18 Stunden, damit gewann er bereits zum dritten Male in Folge und kassierte für diese unglaubliche Leistung 10 000 Euro Preisgeld.



Schöner Abschluss mit Uschi Disl

Im Zielbereich trafen die drei Starter aus Höhn und Mönchröden auch noch die Ex-Biathletin Uschi Disl, die seit 2013 in Mora wohnt, und tauschten sich mit ihr gemütlich aus.





Das Streckenprofil des Vasaloppet über 90 Kilometer



Höchster Punkt Gleich nach dem Start kam ein langer Anstieg zum höchsten Punkt des Rennens auf 542 Meter. Wichtig war dabei, dass sich Jens Müller und Ralf Stejskal ohne Stockbruch durchmogelten. Danach folgten auf einer Hochebene etwa 25 Kilometer im relativ flachen Profil, ehe ab Kilometer 30 bis 45 zwischen Risberg und Evertsberg der Knackpunkt der Strecke kam, denn fast auf jedem Kilometerabschnitt musste ein Anstieg gemeistert werden.



Der Knackpunkt "Hat man die erst einmal bewältigt, kommt nach Evertsberg eine lange Abfahrt zum "ausruhen", ehe es nochmals heißt schieben, schieben und nochmals schieben. Denn es sind immer noch 30 Kilometer zu meistern mit drei Anstiegen bis ins heiß ersehnte Ziel in Mora", erinnert sich Müller.



Die Zielgerade Frenetisch angefeuert von den Zuschauern ist kurz vor dem Ziel noch eine kurze steile Rampe zu bezwingen, ehe die Läufer auf die Zielgerade einbiegen, die von Tausenden von Zuschauern umsäumt ist.



Servicestationen Um die Versorgung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu sichern, war alle zehn Kilometer eine Getränkestation mit Kaffee, Energiedrinks, Gemüsebrühe und der legendären schwedischen Blaubeersuppe organisiert. Zusätzlich gibt es an den Stationen einen Skiservice.



11 000 Liter Gemüsebrühe 5000 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen waren im Einsatz. Es wurden 40 000 Liter Blaubeersaft und 38 000 Liter Energiedrinks, 11 000 Liter Gemüsebrühe und 2500 Liter Kaffee ausgeschenkt. Jeder zweite Skandinavier schaute sich Vasaloppet, das größte Langlaufevent der Welt, live im Fernsehen an. rs