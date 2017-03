VfL Frohnlach schnupperte in Eichstätt an der Sensation

Nach 45 Minuten sah es im Spiel der Bayernliga Nord zwischen dem Tabellenführer VfB Eichstätt und dem Schlusslicht VfL Frohnlach nach einer Sensation aus. Denn die Oberfranken führten durch einen Treffer von Maximilian Pfadenhauer kurz vor der Pause mit 1:0 (44.). Die Pausenführung des VfL war zudem hochverdient.

Doch im zweiten Abschnitt wehrten sich die Oberbayern gegen die drohende Blamage erfolgreich, drehten die Partie in einen 3:1-Heimerfolg. Frohnlachs Coach Oliver Müller brachte es auf den Punkt: "Wir waren vor der Pause besser, doch danach lief es nicht mehr."



Von Beginn an sahen die 330 Zuschauer einen überraschend forsch aufspielenden Gast aus Frohnlach. Mit der Unterstützung des böigen Windes sorgten die wendigen Frohnlacher immer wieder für Gefahr. Nach einem Missverständnis in der VfB-Abwehr köpfte Max Pfadenhauer nur knapp am leeren Tor vorbei (5.).

Drei Minuten später war es René Knie, der aus halbrechter Position volley abzog, seine Bogenlampe senkte sich gefährlich hoch ins Eck und nur mit einer Glanztat verhinderte Torhüter Jonas Herter das frühe 0:1. Erst in der 18. Minute kam der VfB erstmals gefährlich vor das Tor der Gäste. Zunächst strich ein Freistoß von Fabian Schäll nur um Zentimeter am Tor vorbei und in der nächsten Szene tauchte Florian Grau frei vor Torhüter Michael Edemodu auf, der abwehren konnte. Anders die Gäste, die weiterhin den VfB sehr schlecht aussehen ließ. In der 44. Minute ging Frohnlach hochverdient in Führung, als zunächst Knie an Herter scheiterte und Pfadenhauer den Abpraller zum 0:1 versenkte (44.).



In der Pause gab es eine deutliche Ansprache in der Kabine des VfB durch deren Trainer Markus Mattes. Das sollte sich auszahlen. In der 50. Minute hatte Fabian Eberle die große Möglichkeit zum Ausgleich, als er frei vor Tormann Michael Edemodu am langen Eck vorbeizielte. Eine Energieleistung von Sebastian Graßl brachte in der 57. den 1:1-Ausgleich.



Der offensive Außenläufer wurde von Dominik Wolfsteiner angespielt, seinen Schuss aus spitzem Winkel wehrte Edemodu noch ab, doch der Nachschuss schlug hoch im kurzen Eck ein. Beim 2:1 durch Eberle halfen die Gäste kräftig mit. Nach einem Freistoß von Schäll unterlief Pfadenhauer seinen eigenen Torhüter und den Abpraller schoss Eberle aus nächster Nähe zum 2:1 ein (63.).



Den Deckel drauf machte in der 80. Minute Florian Grau mit dem 3:1, als ihm Eberle das Leder mit dem Kopf auflegte und Edemodu getunnelt wurde. Kurz zuvor musste Frohnlachs Jannik Schmidt mit Gelb-Rot vom Platz (78.), da er einen Konter durch ein Foulspiel unterband und bereits in der ersten Halbzeit wegen Ballwegschlagens verwarnt worden war.



VfB-Trainer Markus Mattes wollte nichts schönreden: "So fahrlässig haben wir in dieser Saison noch nicht gespielt und hatten Glück, dass Frohnlach zur Halbzeit nicht deutlicher in Führung lag."





VfB Eichstätt gegen VfL Frohnlach 3:1 (0:1)



VfB Eichstätt: Herter - Wolfsteiner, Schmidramsl, Graßl, Eberwein, Schäll, Federl (73. Schraufstetter), Scintu (46. Böhm), Panknin, Eberle, Grau (81. Witasek).

Trainer: Markus Mattes



VfL Frohnlach: Michael Edemodu - Jonas Krüger, Yannick Teuchert (72. Fabian Fischer), Lukas Scheler, Kevin Hartmann, Jannik Schmidt, René Knie, Daniel Alles, Lukas Pflaum, Max Weinreich (87. Lukas Schuster), Maximilian Pfadenhauer (86. Domenic Lauerbach). - Trainer: Oliver Müller.

SR: Wagner (Freyung).

Zuschauer: 330

Tore: 0:1 Pfadenhauer (44.), 1:1 Graßl (57.), 2:1 Eberle (63.), 3:1 Grau (80.).

Gelb-Rot: Jannik Schmidt (79./VfL Frohnlach/Unsportlichkeit und Foulspiel).