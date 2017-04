VfB Einberg gewinnt ein Tor-Spektakel

Der TSV Pfarrweisach kassierte die zweite Niederlage in Folge und rutschte vom Aufstiegs-Relegationsplatz 2 auf Rang 4 ab. Insbesondere die im Saisonverlauf zuverlässige Defensive (zuvor nur 21 Gegentore in 23 Spielen) zeigte sich mit acht Gegentreffern in den letzten beiden Partien äußerst anfällig. Im Kampf gegen den Abstieg kam der FC Coburg II nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung beim direkten Konkurrenten in Bad Staffelstein nicht über ein Unentschieden hinaus.



Offensiv-Schlacht in Einberg

VfB Einberg - TSV Pfarrweisach 5:4 (1:2) : Beide Mannschaften suchten von Beginn an ihr Heil in der Offensive. Die Gäste aus Pfarrweisach konnten gleich ihre erste Chance durch Daniel Schneidawind zur Führung nutzen, nachdem er aus kurzer Distanz die Kugel an Heubner vorbeispitzelte (5.). Fünf Minuten später stellte Pfarrweisach auf 2:0 durch Käser, der von Schneidawind freigespielt wurde und mit einem Heber den Einberger Keeper überlupfte. Die Hausherren antworteten daraufhin immer wieder mit schönen Kontern: Nach 25 Minuten verkürzte der erst eingewechselte Luca Skiba mit seinem ersten Ballkontakt auf 1:2. Einberg nahm von jetzt an das Zepter in die Hand und spielte sich einige gute Möglichkeiten heraus, konnte diese aber nicht nutzen. Kurz nach Wiederanpfiff wurde Skiba regelwidrig von den Beinen geholt. Die Entscheidung des Unparteiischen: Notbremse und damit Platzverweis für den Pfarrweisacher Kaiser. Die Gäste zeigten sich davon allerdings unbeeindruckt und erhöhten mit einem Doppelschlag durch Schneidawind (Elfmeter) und Simon Cholewa auf 4:1.

Die Rothosen antworteten prompt durch Kevin Skiba, der in der 54. Minute nach einer Volleyabnahme auf 2:4 verkürzte. Einberg machte weiter Druck und erzielt infolgedessen das 3:4: Wieder war es Kevin Skiba (75.). Pfarrweisach wackelte nun immer mehr und so nutzte Yannik Wehyersmüller eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Gäste zum völlig verdienten Ausgleich in der 85. Minute. Jetzt wollten die Hausherren unbedingt den Dreier und erzielten zwei Minuten später den umjubelten Treffer zum 5:4 durch Wehyersmüller. fw



Neustadt kommt nach 0:2 zurück

TBVfL Neustadt/W. - SV Großgarnstadt 2:2 (2:2) : Schon vor der Pause sahen die Zuschauer beim TBVfL alle wesentlichen Höhepunkte der Partie. Die Gastgeber begannen besser, verpassten es aber, in Führung zu gehen. Besser machten es da die Gäste in Person von Patrick Wittmann, der in der 23. Minute das Leder zum 1:0 in die Maschen hämmerte. Neustadt zeigte sich davon beeindruckt und Tobias Hübner nutzte das zum 2:0 (27.). Kurz vor der Pause schlugen die Hausherren allerdings mit einem Doppelschlag zurück. Erst ein Turturro-Freistoß (41.) und kurz danach Fevzi Kilinc sorgten für das 2:2 zur Pause. Nach dem Wechsel war Großgarnstadt bemüht, aber Nennenswertes passierte nicht mehr. nh



Primus lässt nichts anbrennen

Spvg Ahorn - TSV Meeder 0:2 (0:1): Der Tabellenführer aus Meeder holte sich verdient den Dreier in Ahorn ab. In den gesamten 90 Minuten kamen die Hausherren nicht zu einer richtigen Torchance. Meeder übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und erspielte sich in regelmäßigen Abständen gefährliche Strafraumsituationen. Nach gut 20 Minuten war es Christian Maisel, der einen Alleingang von der Mittellinie erfolgreich abschloss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde der Ahorner Christian Thoma mit Rot wegen vermeintlicher Schiedsrichterbeleidigung vom Platz geschickt. Nach der Halbzeit diktierten die Gäste das Spiel in Überzahl nach Belieben. In der 65. Minute fiel die Entscheidung, als Tim Knoch einen langen Ball ins lange Eck zum 2:0 schoss. Der Referee, der nicht seinen besten Tag erwischte, schickte in der Schlussphase auch Marcel Stegner vorzeitig zum Duschen. dh



Ebersdorf quält sich zum Sieg

SC Sylvia Ebersdorf - SV Heilgersdorf 2:1 (2:1) : Die Hausherren knüpften an ihre schwächeren Leistungen in den letzten Spielen an, doch es reichte am Ende noch zu einem knappen Sieg. Beide Teams begannen abwartend. Nach einer Viertelstunde zielte der Ebersdorfer Marcel Giller neben das Gästetor. Wenig später brachte dann Sinan Bulat (22.) die Gastgeber mit einem Freistoß mit 1:0 in Führung. Die Gäste versuchten dagegenzuhalten - Sylvia-Keeper Uwe Knauer musste sich nach 26 Minuten zum ersten Mal bewähren. Nur drei Minuten später unterlief Jasper Humpert ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich des SVH. Im Anschluss daran hatten die Gäste eine weitere dicke Möglichkeit, konnten diese aber nicht nutzen. In der 39. Minute markierte dann Paul Scheller die Führung für Ebersdorf.

Nach dem Wechsel griffen die Heilgersdorfer weiterhin an und versuchten, die Partie noch für sich zu entscheiden. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem es allerdings beiderseitig außer Standards lange zeit keine hochkarätigen Möglichkeiten gab. In der 80. Minute landete die Kugel nochmals am Sylvia-Pfosten. Auf Seiten der Gastgeber machte Scheller aus einer guten Möglichkeit (86.) zu wenig, doch Ebersdorf brachte den Sieg über die Zeit. gre



Remis zu wenig für Fürth

TSSV Fürth a. Berg - TSG Niederfüllbach 3:3 (1:2) : Die Fürther starteten gut in dieses für sie überlebenswichtige Spiel und gingen durch einen präzisen Flachschuss von Nicolai Hartleb in der 13. Minute in Führung. Im Anschluss entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit viel Mittelfeldgeplänkel, bis die TSG zum Doppelschlag ansetzte: Zunächst gelang Christian Fischer der Ausgleich nach Fehler des Fürther Außenverteidigers Tim Wagner und nur zwei Minuten später erzielte Florian Rothaug per Kopf die Gästeführung. Danach drückte Fürth bis zur Halbzeit glücklos auf den Ausgleich. Dieser sollte dann in der 63. Minute gelingen. Erneut war Hartleb der Torschütze, diesmal per Kopf. Nur drei Minuten später gelang der TSSV sogar die Führung, als Willy Rebhan einen Konter mustergültig abschloss. Doch Niederfüllbach blieb durch Standards stets gefährlich und glich mit einem Freistoß in Person von Christian Fischer zum 3:3-Endstand aus (83.). dm



TVK tut sich lange Zeit schwer

SV Ketschendorf - Coburg Locals 1:0 (0:0) : Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenig zwingenden Chancen auf beiden Seiten, die die 100 Zuschauer nicht richtig erwärmen konnte. Es dauerte 60 Minuten, ehe die Elf vom Buchberg das Spiel an sich riss. Einen strammen Freistoß des TVK in der 62. Minute konnte der Gästetorwart Christian Graber erst im zweiten Nachfassen parieren. Eine Minute später traf Tolga Jungkunz nur den Pfosten. Nach einem gelungenen Spielzug über die rechte Seite konnte Kapitän Philipp Bauer eine Flanke direkt auf den Fuß von Moritz Mönch ablegen: Die verdiente 1:0 Führung war perfekt (66. Minute). In der 75. Minute verhinderte erneut der Pfosten einen möglichen Treffer von Jungkunz und auch Spielertrainer Patrick Schuberth konnte einen Freistoß in der 87. Minute nicht im Tor der Gäste unterbringen. me



Schwabthal misslingt Befreiung

Schwabthaler SV - TSV Bad Rodach 1:2 (0:0): In der ersten Halbzeit gingen beide Mannschaften sehr zurückhaltend ans Werk. In den letzten fünf Minuten vor der Halbzeit hatte Bad Rodach zwei gute Chancen, um in Führung zu gehen. Es blieb aber beim 0:0 zur Pause. Nach dem Wiederanpfiff war das Spiel etwas lebhafter. In der 54. Minute war es Schaller, der den Torhüter von Bad Rodach umspielte, jedoch aus spitzem Winkel neben das Tor schoss. In der 62. Minute wurde Schaller im Strafraum unfair von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß vergab J. Dinkel. Nur eine Minute später köpfte Spörl nach einem Eckball zum 1:0 für den SSV ein. Danach hatten die Schwabthaler einige hochkarätige Möglichkeiten, die sie aber alle vergaben. Diese Nachlässigkeit wurde schließlich bestraft: Das 1:1 fiel in der 83. Minute nach einem Freistoß für Bad Rodach. Während einer unübersichtlichen Situation im Fünfmeterraum der Schwabthaler, drückte wohl ein eigener Spieler versehentlich den Ball über die Linie. In der 87. Minute gab es noch einen Freistoß für die Rodacher. Bauersachs lauerte am langen Pfosten und köpfte zum 1:2 ein. ct



FC bringt Führung nicht über Zeit

TSV Staffelstein - FC Coburg II 2:2 (0:0): In einer über weite Strecken zerfahrenen Partie gelang den Staffelsteinern in der Schlussphase noch eine Punkteteilung. Bereits nach drei Minuten vergaben die Gäste aus abseitsverdächtiger Position eine Chance zum Führungstreffer. Kurz darauf nutzte TSV-Spielertrainer Erbil Demirel eine gute Einschussmöglichkeit nicht. Bis Mitte der zweiten Hälfte bot sich den rund 120 Zuschauern der gleiche Spielverlauf. Beide Teams zeigten spielerisch weiterhin nur Magerkost, und die Badstädter vergaben drei weitere gute Einschussmöglichkeiten. Als TSV-Spieler Kaufmann in der 67. Minute völlig unnötig einen Ballverlust produzierte, gingen die Gäste überraschend durch ein Eigentor eines TSV-Spielers in Führung. Fünf Minuten später vergab Schunke eine "Hundertprozentige". Derselbe Spieler vertändelte kurz darauf den Ball. Malaj hatte freie Bahn und schob ungestört zum 0:2 für Coburg ein (74.). Als Lukas Wich in der 81. Minute mit einem platzierten Kopfball den Anschlusstreffer erzielte, keimte im TSV-Lager Hoffnung auf. Wenig später erhielten ein Staffelsteiner und kurz darauf auch ein Coburger Akteur wegen Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. Fünf Minuten vor Spielende gelang Benni Betz mit einem unhaltbaren Flachschuss der verdiente Ausgleich. ct