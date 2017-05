TSV Untersiemau hält Klasse - TV Ebersdorf gelingt Wiederaufstieg

Die Herren des TSV Untersiemau bleiben nach ihrem Aufstieg im Jahre 2013 auch in der kommenden Saison in der Landesliga. Da sie in der abgelaufenen Punkteserie in der Landesliga Nordwest den direkten Klassenerhalt hauchdünn verfehlten, mussten sie in die Relegation. Hier hatte der TSV es mit dem Vizemeister der 1. Bezirksliga Unterfrankens, der DJK Niedernberg, zu tun. Nach knapp drei Stunden Spielzeit hatten die TSV-Herren den Kontrahenten mit 9:6 in die Knie gezwungen und damit zum fünften Mal in Folge die Ligazugehörigkeit erworben.



Punktegaranten bei diesem entscheidenden Match waren Spitzenspieler Michal Bozek und Markus Gundel, die ihre beiden Einzel gewannen und gemeinsam als Doppel erfolgreich waren. In seinen zwei Einzeln blieb auch Fabian Markert unbezwungen. Beste Unterstützung erfuhren die Gastgeber von den zahlreichen Zuschauern, die sogar mit Trommeln angerückt waren und für richtig gute Stimmung sorgten.



TSV Untersiemau -

DJK Niedernberg 9:6

Während zum Auftakt das Duo Bozek/Gundel für den ersten TSV-Punkt sorgte, war die Formation Krol/Florschütz gegen das Einser-Doppel der Gäste chancenlos. Da Hennemann und Markert gleich dreimal knapp das Nachsehen hatten (9:11, 10:12, 9:11), lag Niedernberg, deren Akteure mit einer ungewöhnlichen Spielweise aufwarteten und so die Gastgeber vor manche Probleme stellten, mit 2:1 in Führung. Im ersten Tageseinzel musste Bozek zwar den 1:1-Gleichstand gegen Zang hinnehmen, doch dann trumpfte er mit 11:3 und 11:6 auf. Pavel Krol musste gegen Pieper zweimal in die Verlängerung, ließ sich letztlich aber nicht die Butter vom Brot nehmen (14:12, 11:5, 12:10). Da Gundel gegen Diel gewann, hatte der TSV nicht nur das Blatt gewendet, sondern sich sogar einen Zwei-Punkte-Vorsprung erarbeitet (4:2). Michael Florschütz geriet gegen Niederalt nach dem 1:1 mehr und mehr auf die Verliererstraße, so dass es nur noch 4:3 stand.



Nun hatten die Hausherren wieder eine starke Phase. Zunächst war es Lukas Hennemann, der den DJK-Ersatzmann Lauer in die Schranken wies. Markert hatte gegen Hoffmann nur im dritten Durchgang eine Schwächeperiode, und Bozek lief gegen Pieper zur Bestform auf. Damit lag Untersiemau schon vielversprechend mit 7:3 in Front. Da in den folgenden vier Paarungen aber nur Gundel in einem packenden Fünf-Satz-Match punktete, hatten die Unterfranken auf 6:8 verkürzt. Letztlich blieb es Mannschaftsführer Markert vorenthalten, den vielumjubelten neunten Zähler zu markieren. Verständlich, dass es von diesem Zeitpunkt an genug Grund zum Feiern beim TSV Untersiemau gab.

Ergebnisse: Bozek/Gundel - Pieper/Launer 3:0, Krol/Florschütz - Zang/Diel 0:3, Hennemann/Markert - Niederalt/Hoffmann 0:3, Bozek - Zang 3:1, Krol - Pieper 3:0, Gundel - Diel 3:0, Florschütz - Niederalt 1:3, Hennemann - Launer 3:0, Markert - Hoffmann 3:1, Bozek - Pieper 3:0, Krol - Zang 1:3, Gundel - Niederalt 3:2, lorschütz - Diel 1:3, Hennemann - Hoffmann 1:3, Markert - Launer 3:0.



Trotz einer durchwachsenen Kreisliga-Saison konnte der TV 1886 Ebersdorf den zweiten Tabellenplatz erreichen und somit die Relegation um den sofortigen Wiederaufstieg in die 3.Bezirksliga Coburg-Neustadt. Nachdem der Zweite des Kreises Coburg, der TSV Scheuerfeld, auf die Relegation verzichtete, war nur ein Endspiel gegen den Tabellenachten der 3. Bezirksliga, dem TSV Bad Rodach, erforderlich.



TSV Bad Rodach -

TV 1886 Ebersdorf 6:9

Die Eingangsdoppel gingen mit 2:1 an Ebersdorf, wobei der TVE auch im verlorenen Doppel bereits mit 2:0 nach Sätzen führte. Danach entwickelte sich eine spannende Partie. In der ersten Einzelrunde waren die Paarungen in allen drei Paarkreuzen mit 1:1 ausgeglichen. Das bedeutete eine 5:4 Führung für Ebersdorf. Diese Ausgeglichenheit setzte sich in den nächsten Paarungen fort (7:6 für TVE). Am Ende konnte das hintere Paarkreuz mit Günter Hoffmann und Joseph Teuber die Spiele siegreich gestalten und den 9:6-Erfolg sicherstellen. Folgende Spieler waren beteiligt: Werner Quaschigroch, Lothar Fischer, Klaus Lindner, Matthias Wolf, Günter Hoffmann, Bernd Friedel, Joseph Teuber, Steffen Lindner, Reiner Scheibl, Martin Schamberger und Dieter Dennstädt.

Ergebnisse: Moser/Schirm - Fischer/Teuber 3:2; Weigandt/Hulak - Quaschigroch/Klaus Lindner 0:3; Florschütz/Bienek - Wolf/Hoffmann 0:3; Moser - Fischer 3:0; Weigandt - Quaschigroch 0:3; Schirm - Wolf 3:0; Hulak - Klaus Lindner 1:3; Florschütz - Teuber 3:1; Bienek - Hoffmann 1:3; Moser - Quaschigroch 3:2; Weigandt - Fischer 1:3; Schirm - Klaus Lindner 0:3; Hulak - Wolf 3:0; Florschütz - Hoffmann 0:3; Bienek - Teuber 1:3.