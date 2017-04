TSV Meeder steht vor Meisterstück

Fällt die erste Entscheidung in der Kreisliga bereits am Wochenende? Der TSV Meeder spielt am Freitag (gegen Niederfüllbach) und könnte am Montag nach dem Kreispokalfinale gegen den SV Friesen möglicherweise das Double feiern. Im Kellerduell gastiert am Sonntag der TSSV Fürth am Berg in Heilgersdorf.

Am Kreisligameistertitel des TSV Meeder gibt es keine Zweifel mehr, lediglich der Zeitpunkt ist noch offen. Die Schiller-Elf stellt den besten Angriff und die beste Abwehr der Liga und wird die verdienten Lorbeeren für ein starkes Jahr ernten - die Frage ist nur wann?



Alles andere als ein Sieg am Freitag gegen Niederfüllbach gleicht schon einer Sensation. Die Rückkehr in die Bezirksliga ist also nur noch Formsache und wenn die Konkurrenz patzt, kann bereits dieses Wochenende der Sekt geköpft werden.



Zudem kann der TSV Meeder Kreispokalsieger werden, denn am Sonntag duelliert sich der designierte Kreisligameister mit dem Tabellenzweiten der Bezirksliga Ost, dem SV Friesen. Dementsprechend fällt das Topspiel am Sonntag gegen Ebersdorf aus.



Die Reißenweber-Elf hat am Freitag die Pflichtaufgabe gegen Fürth vor der Brust und dann müssen sich Scheller & Co. sieben Tage gedulden, um im Kastanienstadion einen neuen Anlauf zu nehmen, sich für die Hinspielniederlage und das Pokal-Aus zu revanchieren.



Ebersdorfs Trainer Markus Reißenweber bleibt Optimist: "Natürlich sind wir mit dem Saisonverlauf nicht ganz zufrieden, aber noch haben wir Chancen die Relegation zu erreichen", Reißenweber weiß aber, dass Ketschendorf die besten Karten in der Hand hält: "Der SVK kann es aus eigener Kraft schaffen, während wir auf Ausrutscher hoffen."



Am Buchberg sieht man dieser Situation locker entgegen, die Saison war bisher schon exzellent und Rang zwei am Ende wäre die Krönung. Doch dazu müssen die Auswärtshürden in Ahorn und Niederfüllbach erfolgreich genommen werden. Der Tabellenvierte aus Pfarrweisach ist mit 51 Punkten noch in Schlagdistanz um Platz zwei und genießt gegen Großgarnstadt und Schwabthal doppeltes Heimrecht. Nach der "dümmlichen" 4:5-Niederlage in Einberg kann sich Schneidawinds-Truppe keine weiteren Punktverluste mehr erlauben.



Viel Spannung bürgt weiterhin der Abstiegskampf. Schlusslicht Schwabthal (16 Punkte) steht am Freitag gegen Neustadt schon mit dem Rücken zur Wand. Vor allem die Abschlussschwäche des SVS mit nur 27 Treffern ist erschreckend und nur eine drastische Besserung kann im Saisonendspurt noch helfen.



Der zweite direkte Absteiger kommt wahrscheinlich aus dem Sonntagsduell zwischen dem SV Heilgersdorf (21) und der TSSV Fürth am Berg (20). Bei sieben oder schon acht Punkten Rückstand ist der Weg zum direkten Klassenerhalt nahezu aussichtslos, denn das Restprogramm beider Teams ist sicher kein Spaziergang. Dem TSSV fehlten in letzter Zeit oft wichtige Spieler, aber entscheidend dürfte wohl die Verletzungsmisere von Spielertrainer Achim Engel sein, der mit seiner Erfahrung und Spielübersicht einfach zu oft fehlte.



Mehr Hoffnung auf einen Platz über der gestrichelten Linie hat der TSV Bad Staffelstein. Eine Partie weniger als der FC Coburg II und nur zwei Zähler Rückstand untermauern die Ambitionen der Badstädter. Allerdings hängen am Freitag in Einberg die Trauben schon hoch, denn die "Rothosen" wollen ihre gute Saison auch so zu Ende bringen.



Staffelstein kann dann am Sonntag in Großgarnstadt mit einem Sieg die Bergmann-Elf in Nöte bringen. Auf torreiche Spiele dürfen sich die Coburg Locals und Ahorn einstellen, denn in Partien mit dem TSV Bad Rodach sehen die Zuschauer im Schnitt über vier Treffer. Die "Löwen" wollen mit weiteren kleinen Schritten den Klassenerhalt sichern. nh