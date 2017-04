Sonnefeld verspielt Halbzeitführung - Mönchröden feiert Kantersieg

Dem TSV Sonnefeld geht im Endspurt des Aufstiegskampfs merklich die Luft aus. Die 2:4-Niederlage beim Tabellen-13. FSV Unterleiterbach war die dritte Pleite in den letzten fünf Ligaspielen. Verfolger Oberhaid war nicht im Einsatz, könnte bei einem Sieg im Nachholspiel auf zwei Punkte an Sonnefeld heranrücken.



Zu einem insgesamt verdienten Heimsieg kam der FSV Unterleiterbach am Sonntagnachmittag. Nach einem indirekten Freistoß verfehlte Franz Schmuck mit einem Kopfball nur um Zentimeter das Sonnefelder Tor (14.). Die nächste Großchance hatte erneut der FSV, doch nach einer flachen Hereingabe scheiterte Bastian Schneider am glänzend reagierenden TSV-Torwart. Drei Minuten später ging Unterleiterbach in Führung. Nach einem Konter traf Tobias Schneider aus knapp 20 Metern mit seinem Flachschuss ins rechte Eck (21.). Doch bereits in der 24. Minute kam der Gast zum Ausgleich per Elfmeter, den Bastian Renk sicher verwandelte.



Gelb-Rot lässt Momentum kippen

In der 31. Minute ging der TSV erstmals in Front. Nachdem sich ein Sonnefelder auf der linken Seite gegen drei FSV-Spieler durchsetzte und zum Flanken kam, drückte Renk den Ball aus sieben Metern zum 1:2 ins Tor. Die Partie blieb ausgeglichen. Nach 55 Minuten glichen die Unterleiterbacher durch einen Handelfmeter, den Sebastian Kunick verursacht hatte und dafür Gelb-Rot sah, aus. Werner traf den Strafstoß zum 2:2. Ebenso zielsicher war Werner in der 79. Min. Sein direkter Freistoß aus knapp 30 Metern schlug unhaltbar im rechten Torwinkel ein.



Das 4:2 markierte Spielertrainer Tobias Eichhorn, der eine schnelle Kombination über drei Stationen abschloss. Die letzten Minuten musste Sonnefeld sogar mit neun Spielern bestreiten. Toni Graf sah in der 84. Minute die Rote Karte.

ct





TSV Mönchröden ballert Abstiegssorgen in Stegaurach weg

Mit einem überzeugenden 5:0-Auswärtserfolg bei der SpVgg Stegaurach findet die Mannschaft von Trainer Thomas Hüttl in die Erfolgsspur zurück. Die Gefahr, noch auf einen Relegationsrang abzurutschen, ist für die "Mönche" allerdings noch lange nicht gebannt, denn die Mitkonkurrenten Unterleiterbach, Schammelsdorf und Kleintettau haben ihre Spiele allesamt gewonnen.



Einen rabenschwarzen Tag erwischten die Gastgeber aus Stegaurach. Es fehlte an Ideen und auch am spielerischen Vermögen gegen die gut aufgelegten Mönchrödener. Schon in der 2. Minute hatten sich die Gäste die erste Chance erspielt. Der Stegauracher Torwart Dominik Neblicht konnte gerade noch zur Ecke klären. In der 10. Minute war es dann aber soweit. Nach einem schnellen Angriff über rechts nutzte Jannik Späth die Gelegenheit zum 0:1. Das 0:2 in der 16. Min. folgte wieder durch einen Angriff über die rechte Seite. Murat Kirtay verwertete einen Abpraller mit einem Direktschuss. Nur zwei Minuten später folgte schon die Entscheidung des Spiels. Nach einer schönen Doppelpasskombination schloss Aaron Schmidt zum 0:3 ab. Die Chance zum 0:4 durch einen Elfmeter in der 21. Min. konnte Mönchröden nicht verwerten. Torwart Neblicht wehrte den in die Mitte geschossenen Ball mit dem Fuß ab. Stegaurach hatte in der ersten Hälfte nichts zu bieten und hatte den Gästen weder spielerisch noch läuferisch etwas entgegenzusetzen. Die TSVler ließen es mit der 3:0-Führung im Rücken ruhiger angehen.



Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Stegauracher etwas besser ins Spiel. In der 58. und 59. Min. gab es zwei gute Gelegenheiten für die Heimmannschaft. Beide blieben aber ungenutzt. Damit war es das aber auch mit den Stegauracher Möglichkeiten. Die Gastmannschaft kam wieder besser ins Spiel, und Torjäger Späth nutzte in der 69. und 76. Min. noch zwei Gelegenheiten, um das Endergebnis von 0:5 zu erzielen. ct









SV Bosporus lässt Einstellung vermissen

Der SV Bosporus Coburg musste sich am Samstagnachmittag dem Abstiegskandidaten aus Schammelsdorf mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Bosporus begann die ersten 15 Minuten engagiert und war optisch überlegen. Der TSV Schammelsdorf stand in seinem 4-4-2 sehr tief und wartete mit seinen zwei schnellen Angreifern immer wieder auf Kontermöglichkeiten. In der 30. Minute nutzten die Gäste ihre erste herausgespielte Chance auch prompt. Die rechte Abwehrseite der Coburger war verwaist und Dominik Kauder konnte nach einer präzisen Hereingabe ohne Probleme in den Kasten von Bosporus-Schlussmann Koray Kaya einschieben. Mit viel Engagement und Aggressivität kamen die Coburger aus der Kabine und machten die ersten zehn Minuten mächtig Druck.



Nach zwei vergebenen Chancen war es dann aber vorbei mit der Drangperiode der Hausherren. Die versierten Techniker verstrickten sich vermehrt in Einzelaktionen und verloren nun die meisten Zweikämpfe. "Das war Einstellungssache, wir waren als Mannschaft nicht geschlossen. Wir konnten nicht an die Einstellung der Spiele in den letzten Wochen anknüpfen", erklärt Co-Trainer Norbert Rebhan. "Gegen eine kompakt stehende Mannschaft wie Schammelsdorf ist es dann immer schwer. Sie haben sehr diszipliniert gespielt und sich diesen Sieg erarbeitet."



Das Spiel plätscherte die letzte halbe Stunde vor sich hin, die Schammelsdorfer kamen zwar zu keinen weiteren Möglichkeiten, verwalteten das Ergebnis aber mit viel Kampf und Laufarbeit souverän. Als dann auch noch Gökhan Sener in der 82. Minute nach seiner zweiten Gelben Karte den Rasen verlassen musste, war das Spiel für den SV Bosporus mehr oder weniger gelaufen.



Mehr Einsatz im Derby gefordert

Norbert Rebhan ist zuversichtlich, dass das Gefühl der "leichten Zufriedenheit" infolge der Platzierung im Niemandsland der Tabelle spätestens am nächsten Wochenende wieder verflogen ist. "Die Situation ist natürlich etwas schwierig, im Prinzip ist die Saison bereits abgehakt. Aber ich bin mir sicher, dass wir am Samstag im Derby in Mönchröden wieder viel aggressiver auftreten werden."