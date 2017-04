Sonnefeld macht großen Schritt Richtung Titel

Von wegen Schwächephase! Der TSV Sonnefeld präsentierte sich am Sonntag wieder in einer ausgezeichneten Form und untermauerte mit einem verdienten 2:0-Heimsieg seine Meisterschaftsambitionen und damit die große Lust auf Landesliga-Fußball in der Saison 2017/2018.



Vor einer guten Zuschauerkulisse trafen sich allerdings zwei gleichwertige Gegner. Beide Mannschaften begannen ihr Spiel auf Sicherheit und versuchten, Fehler zu vermeiden. Die erste gute Möglichkeit hatte der TSV, konnte diese aber nicht nutzen. Nach etwa zehn Minuten übernahm Sonnefeld die Initiative und erspielte sich leichte Feldvorteile.



Es dauerte aber bis zur 19. Minute, ehe Steffen Reintsch zwei Gegner gekonnt ausspielte, aber sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Wieder 20 Minuten später hatte Christoph Rödel eine Möglichkeit, konnte seinen scharfen Schuss aber auch nicht platzieren. So ging man mit dem 0:0 in die Halbzeitpause. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Verfolger aus Ebing keine nennenswerten Chancen.



Ebing wurde plötzlich stärker

Mit dem Wiederanpfiff begann Ebing, sich zu wehren, und hätte in Führung gehen können, aber Torhüter Patrick Jauch zeigte wieder seine Klasse (53.). Sonnefeld übernahm nun wieder die Kontrolle, und in der 60. Minute war es dann so weit: Ein Freistoß, getreten von Christoph Rödel, schlug unhaltbar für Keeper Endres zum 1:0 ein (60.). Der Jubel im Lager der nicht in Bestbesetzung angetretenen Gastgeber war in diesem Moment natürlich groß. Die Erleichterung über die Führung war regelrecht spürbar. Die Sonnefelder versuchten nun das Ergebnis zu erhöhen, aber Ebing wollte den Ausgleich. Es entwickelte sich eine sehr spannende Schlussphase.



In der 90. Minute fiel das 2:0: Thyroff tunnelte bei seinem Freistoß die Mauer und den Torhüter und versenkte den Ball zum verdienten 2:0-Sieg für den TSV. Jetzt geht der große Traum vom zweiten Aufstieg in Folge weiter. dr







Mönche kassieren späte Heimniederlage

Beim Nachbarduell zwischen dem TSV Mönchröden und dem FC Mitwitz sind die Gastgeber aufgrund eines späten Gegentores auf die Verliererstraße geraten. Dabei sah es lange Zeit so aus, dass die "Mönche" trotz Unterzahl wenigstens ein Remis einfahren könnten. Schließlich wurden die Mitwitzer für ihre engagierte Spielweise belohnt.



Die erste Gelegenheit hatte Schülein für die Gäste bereits nach zehn Minuten, aber Torwart Schulz war auf dem Posten und konnte aus kurzer Entfernung abwehren. Auch gegen Fröba (20.) entschied der TSV-Keeper das direkte Duell für sich. Die Steinachtaler versuchten immer wieder mit schnellem Kombinationsspiel in den Strafraum einzudringen, womit die ersatzgeschwächten Hausherren anfangs etwas Probleme hatten, sich aber zunehmend besser darauf einstellten. So ging es torlos in die Pause. Eine knappe Stunde war gespielt, und Schmidt musste nach einer unübersichtlichen Situation im Gästestrafraum - nachdem der Schiedsrichter mit seinem Assistenten Rücksprache nahm - mit Rot vom Feld. Kurz darauf schied TSV-Torjäger Späth auch noch verletzt aus. Nach 79 Minuten hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Hüttl Pech, denn bei einem Kopfball scheiterte der eingewechselte Stutzki an der Latte. In der nächsten Spielsituation trudelte der Ball dann knapp am Mitwitzer Gehäuse vorbei.



Hektischer Endspurt

In der Schlussphase wurde die Partie dann noch hektisch. Dominik Fischer erzielte zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den sehenswerten Siegtreffer für die Gäste, als er von der Strafraumgrenze in den Winkel traf. Bitter für die Mönche, die sich in Unterzahl aufgrund ihrer kämpferischen Leistung einen Punkt verdient hätten. mc



Bosporus siegt trotz Unterzahl

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen die abstiegsbedrohte SpVgg Stegaurach hat der SV Bosporus seine Position im oberen Mittelfeld der Bezirksliga West weiter gefestigt.



Die erste Viertelstunde hatte es in sich. Zunächst brachte Torjäger Hakan Bozkaya die Coburger nach sieben Minuten mit seinem achten Saisontreffer in Führung. Drei Minuten später sah Tunahar Özer auf Seiten der Gastgeber die Rote Karte, so dass Bosporus 80 Minuten in Unterzahl bestreiten musste. Ein Nachteil, denn die Stegauracher postwendend ausnutzten. Christoph Rosenberger markierte in der elften Minute den Ausgleich. Doch die Heimelf von Trainer Mehmet Ciray ging vor der Pause abermals in Führung. Torschütze war wiederum Bozkaya (37.).



Die zweite Hälfte verlief hektisch und kampfbetont. Aufseiten der Gäste sahen vier Spieler die Gelbe Karte. Trotz Überzahl kamen die Stegauracher aber nicht mehr zum Ausgleich und Bosporus nach drei Spielen ohne Sieg wieder zu einem Dreier. ct