Sonnefeld erkämpft sich Dreier - Bosporus dominiert gegen Mönchröden

Nachdem der spielerische Glanz beim TSV Sonnefeld bereits seit einigen Wochen etwas verflogen ist, hat die Mannschaft von Spielertrainer Bastian Renk mittlerweile zumindest das Glück wiedergefunden. Nach dem 2:1-Arbeitssieg in Breitengüßbach am Mittwoch gelang den Sonnefeldern auch im Heimspiel gegen Stegaurach ein knapper 1:0-Erfolg. Da der TSV Ebensfeld gegen Kleintettau nicht über ein 1:1-Remis hinaus kam, scheint nun nur noch der FC Oberhaid (2:1-Sieg bei DJK Bamberg II) dem TSV den direkten Aufstieg streitig machen zu können.



Beide Mannschaften zeigten im ersten Durchgang eine verhaltene Spielweise. Viel hin und her im Mittelfeld ohne große Tormöglichkeiten. Die einzige nennenswerte Chance für die Gastgeber in Halbzeit eins hatte Christoph Rödel in der zehnten Spielminute, als er einen Freistoß knapp über das Stegauracher Tor setzte.



Wer in der zweiten Hälfte auf eine spielerische Verbesserung gehofft hatte, wurde weiterhin enttäuscht. Aus dem Spiel heraus verstanden es die Sonnefelder gegen den Abstiegskandidaten Stegaurach weiterhin kaum, sich Chancen zu erarbeiten und wurden wenn überhaupt über Standardsituationen gefährlich. So scheiterte Sonnefelds Sebastian Thyroff in der 65. Minute mit einem strammen Freistoß aus rund 25 Metern am Stegauracher Torhüter Patrick Zeh, der den Ball gerade noch über die Latte ablenken konnte. Nachdem es lange Zeit so aussah, als würde es bei der Nullnummer bleiben, hatte Tayfun Peker in der 87. Minute seinen großen Auftritt. Bei einer feinen Einzelaktion hat er zuerst zwei Stegauracher ausgespielt und dann mit seinem Abschluss dem Gästetorwart keine Chance gelassen. Der noch abgefälschte Ball senkte sich unhaltbar für Zeh in den rechten Torwinkel. In der Nachspielzeit wurde das Spiel mit zwei gelben Karten noch etwas hektischer, der etwas glückliche Sieg war den Gastgebern aber nicht mehr zu nehmen. ct









SV Bosporus verschärft die Lage für Mönchröden

Verdient hat der SV Bosporus Coburg die Punkte mit einem 3:0-Auswärtserfolg aus Mönchröden entführt. Die Gäste überzeugten durch Spielwitz und brachten die Defensive der "Mönche" durch überraschende Aktionen immer wieder in Verlegenheit.



Wie von Co-Trainer Norbert Rebhan nach der schwachen Vorstellung gegen Schammelsdorf am letzten Wochenende (0:1-Niederlage) angekündigt, zeigte Bosporus in Mönchröden ein ganz anderes Gesicht. Auch aufgrund der herausgespielten Torchancen geht der klare Sieg in Ordnung. Die Lage für Mönchröden ist nach der klaren Pleite weiter ernst. Der Vorsprung auf den ersten Relegations-Abstiegsrang beträgt nur noch einen Punkt.

Hakan Bozkaya hatte schon nach sechs Minuten nach einem Diagonalball die erste Gelegenheit der Partie, aber Mönchrödens Torhüter René Schulz war auf dem Posten. Weitere brenzlige Situationen ergaben sich für die Platzherren nach einer knappen Viertelstunde: Kapitän Sedat Celik traf mit dem Kopf nur den Pfosten und anschließend rettete Keeper Schulz bravourös gegen Sertan Sener. Dem gleichem Akteur gelang drei Minuten später nach einer Steilvorlage der Führungstreffer für die Gäste.



Der TSV Mönchröden hatte bis dahin Mühe, sich im Mittelfeld gegen den spielstarken SV Bosporus durchzusetzen. Nach 35 Minuten ist Bozkaya durchgebrochen - nachdem sich Tormann Schulz sich im Herauslaufen dazwischenwarf, gab es Strafstoß. Firat Güngör verwandelte diesen sicher zur 2:0-Gästeführung.



Mönchröden harmlos im Angriff

Auch nach Wiederbeginn waren die Gastgeber an diesem Tag nicht in der Lage, dem Kontrahenten erfolgreich Paroli zu bieten. Besonders in der Offensive war der TSV harmlos. Nach 62 Minuten hatte Dürr für die Coburger die Gelegenheit, die Führung auszubauen. Sein Flachschuss strich allerdings am langen Pfosten vorbei. Auch in der Folgezeit blieb die Bosporus-Elf mit ihren schnellen Spitzen stets gefährlich, wogegen die Wildpark-Elf auch in der zweiten Hälfte gegen die von Ertan Sener gut organisierte Abwehr kaum zu Gelegenheiten kam. Zehn Minuten vor dem Ende gab es nach einem Foul im Strafraum erneut Elfmeter für die Gäste, bei der Schulz zudem noch die Rote Karte sah. Bozkaya erhöhte auf 3:0 gegen Philipp Walter, der ins Tor wechseln musste. Trotz der Ampelkarte und den neun gelben Karten war es insgesamt ein faires Derby, das der Schiedsrichter Dominic Strasser sicher leitete. mc