SÜC-Jugend-Cup: Eine Bühne für 176 Vereine

von MAXIMILIAN GLAS

56 Sportvereine gibt es in Coburg. 49 haben im letzten Jahr auf eine Teilnahme am SÜC-Jugend-Cup, der heuer zum vierten Mal veranstaltet wird, verzichtet. "Das ist ein kleiner Kritikpunkt, die Teilnahme der Vereine war 2016 übersichtlich", sagt Jürgen Heeb, Vorsitzender des Sportverbandes Coburg. "Aus diesem Grund haben wir in einem gemeinsamen Gespräch entschieden, das Teilnehmerfeld auf den Landkreis zu erweitern."



Aus potenziellen 56 Bewerbern werden somit in diesem Jahr 176 Sportvereine, die die Möglichkeit haben, den Jugendsport-Förderpreis zu gewinnen. Vor drei Jahren hat der Energieversorger SÜC den Jugend-Cup in Kooperation mit dem Sportverband Coburg ins Leben gerufen - nicht nur um besonders erfolgreiche Jugendarbeit von Sportvereinen zu prämieren, sondern vor allem auch mit der Prämisse, kreative und außergewöhnliche Initiativen und Aktionen zu belohnen. Der siegreiche Verein erhält einen Geldpreis in Höhe von 2000 Euro, dem Zweit- und Drittplatzierten winken noch 500 bzw. 300 Euro.



Unter allen Bewerbern wählt eine Jury drei Finalisten auf, die sich am Finalabend am 1. Juni in der alten Pakethalle auf einer Bühne präsentieren dürfen. Grenzen sind dabei keine gesetzt. "Das geht von sportlichen Darbietungen hin bis zum Komödiantischen", erklärt Heeb.



Neben dem Vorsitzenden des Sportverbands gehören auch Angelika Reng, Abteilung Marketing bei SÜC Coburg, Jürgen Rückert, Kreisvorsitzender des Bayerischen Landes-Sportverbandes, sowie vier Pressevertreter der Jury an. Heeb, Reng und Rückert setzen auf die Kreativität der Coburger Sportvereine und erhoffen sich, dass sich mindestens zehn Prozent der angeschriebenen Klubs für den SÜC-Jugend-Cup 2017 bewerben: das wären am Ende 18 Vereine.



Das Potenzial ist vorhanden, da ist sich Rückert als Vertreter der Landkreis-Vereine sicher: "In den Coburger Vereinen sind 24 000 aktive Mitglieder unter 24 Jahren, das ist eine Hausnummer." Reng ergänzt: "Wir hoffen, dass vor allem die Vereine aus dem Landkreis vom Ehrgeiz gepackt werden und die Chance nutzen, sich in der Öffentlichkeit darzustellen und so neue Mitglieder zu erreichen."





Der SÜC-Jugend-Cup 2017



Förderpreis Zum vierten Mal veranstaltet der Sportverband Coburg, der BLSV-Kreisvorsitzende und die SÜC den SÜC-Jugend-Cup. Der Jugendsport-Förderpreis ist mit 3500 Euro dotiert und richtet sich an alle Sportvereine der Stadt und des Landkreises Coburg.



Bewerbung Ab heute werden alle 176 Coburger Sportvereine per Mail über den SÜC-Jugend-Cup 2017 informiert. Interessierte Vereine können sich mit einem einfach aufgebauten Fragenkatalog bis zum 21. April bewerben.



Auswahlprozess Eine siebenköpfige Jury bestehend aus Funktionären und Medienvertretern wählt drei Finalisten aus. Diese werden Ende April informiert und in einem Kurzprofil im Tageblatt vorgestellt. In einer Online-Wahl stimmen Nutzer für ihren favorisierten Verein ab und entscheiden über den Publikumspreis, der mit 700 Euro dotiert ist.



Finale Bei der Finalveranstaltung präsentieren sich die Finalisten am 1. Juni in der alten Pakethalle auf einer Bühne. Die Jury wählt den Sieger aus.