Ralf Stejskal ist Bayerischer Meister

In der Oberpfalz wurden die Bayerischen Skilanglauf-Meisterschaften der Senioren ausgetragen. Am Samstag organisierte der TUS Mitterteich im Langlaufgebiet am Großbüchelberg den Lauf in der klassischen Technik und am Sonntag fanden die Skating-Rennen auf der Silberhütte statt.



Dort wurde das Rennen durch den TSV Flossenbürg organisiert. Bei Sonnenschein und gut präparierten Strecken setzten sich Läufer des TSV Mönchröden und des SV Bergdorf-Höhn sehr gut in Szene.



Zwölf Mal Edelmetall

Ralf Stejskal vom SV Bergdorf-Höhn gewann als Streckenschnellster aller Starter mit 54:28 Minuten den Titel in seiner Altersklasse über 15 Kilometer. In der gleichen Altersklasse erkämpfte sich David Schäfer vom TSV Mönchröden den 5. Platz. Weiteren Aktive aus Mönchröden freuten sich über Edelmetall: Ralf Barocke holte sich den Titel in seiner Altersklasse, der H41, in 59:46 Minuten. Viktor Renner siegte in der H46 in 56:28 Minuten und Viktor Maier wurde Zweiter in der H56 in 54:39 Minuten. Lüben Petrov erlief in der H66 über zehn Kilometer Bronze.



Am Sonntag war das Mönchrödener Quintett wieder am Start, um sich im Skating mit den anderen Läufern zu messen. Viktor Maier wurde Bayerischer Seniorenmeister in seiner H56 über 15 Kilometer in 47:27 Minuten. Lüben Petrov errang erneut Edelmetall: Bronze in der H66 über zehn Kilometer in 49:22 Minuten.

Ralf Barocke bewältigte 15 Kilometer in 48:23 Minuten und wurde Vierter - ebenso Viktor Renner in 46:36 Minuten. David Schäfer rundete das gute Ergebnis mit einem 6. Platz in 52:06 Minuten in der H51 ab.



In der Kombinationswertung beider Wettkampftage reichte es für alle Läufer des TSV Mönchröden nochmals zu Edelmetall: Lüben Petrov erhielt Gold und jeweils eine silberne Medaille wurden an Ralf Barocke, Viktor Renner und Viktor Maier überreicht. David Schäfer rundete das hervorragende Ergebnis mit Bronze ab.



9. Masserberger Skiathlon

Bei der 9. Auflage des Masserberger Skiahtlon platzierten sich Lea-Viktoria, Olga und Viktor Renner (alle TSV Mönchröden) in ihren jeweiligen Altersklassen ganz hervorragend. Der Wettbewerb wurde im Massenstart ausgetragen, wobei die Damen zunächst drei Kilometer in klassischer Technik und nach erfolgtem Skiwechsel weitere drei Kilometer in freier Technik zu laufen hatten. Olga Renner benötigte dafür insgesamt 28:32 Minuten und belegte in ihrer Altersklasse D51 den 2. Platz.



Bei den Herren waren jeweils fünf Kilometer zu absolvieren. Viktor Renner gewann in 36:34 Minuten - Schnellster im Männerfeld. Tochter Lea-Viktoria lief die erforderlichen 1000 Meter in 9:21 Minuten und komplettierte somit die Podestplätze der Mönchrödener mit dem 3. Rang in ihrer Altersklasse.



Nachtsprint in Masserberg

Beim Nachtsprint in der klassischen Technik der SG Rennsteig Masserberg gingen mehr als 50 Schüler und Schülerinnen an den Start. Dabei waren auch zwei Läuferinnen des TSV Mönchröden: Ann-Elen Barocke musste die Runde einmal durchlaufen und wurde Sechste.



Cecil Kümpel musste 1,8 Kilometer (zwei Runden) laufen und schaffte es auf's Podest mit einem guten 3. Platz. ds/ps