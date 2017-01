Junioren-Kreismeisterschaften: FC Coburg peilt Turniersiege an

Die A-Junioren haben vor einer Woche in Bad Staffelstein den Anfang gemacht. Jetzt ziehen die nächsten drei Altersklassen nach und ermitteln an diesem Wochenende ihren Hallenkreismeister. Die C-Junioren sind am heutigen Samstag in Burgkunstadt an der Reihe; die B-Junioren (in Kronach) und D-Junioren (in Neustadt) spielen am Sonntag.



Für alle drei Turniere haben sich je sechs Teams aus dem Spielkreis Coburg/Lichtenfels und je vier aus dem Kreis Kronach qualifiziert. Es spielen also jeweils zehn Mannschaften um den Titel. Bei allen drei Turnieren ist der FC Coburg vertreten und gilt in allen Altersklassen als heißer Anwärter auf den Titel. "Wir möchten natürlich alle drei Turniere gewinnen und sind auf dieser Ebene schon die Mannschaft, die es zu schlagen gilt", sagt Alexander Pietsch, Jugend-Koordinator beim FC Coburg. Am Sonntag betreut er die B-Junioren als Trainer: "Dass es aber vor allem in der Halle keine Selbstläufer gibt, hat die Kreismeisterschaft der A-Junioren gezeigt."



Dort verlor der FC Coburg im Finale überraschend mit 1:2 gegen die SG Weißenbrunn. Bei den B-Junioren hat Pietsch vor allem die JFG Rödental als Konkurrent auf dem Zettel. Die JFG Coburger Land ist der dritte heimische Teilnehmer bei den B-Junioren. Die drei Erstplatzierten qualifizieren sich für die jeweilige Hallenbezirksmeisterschaft (Termine siehe in der Info-Box).



B-Junioren

Die Endrunde der U17 wird am Sonntag am Kronacher Schulzentrum ausgetragen. Die Gruppenspiele beginnen um 13 Uhr und dauern bis gegen 16.40 Uhr. Das erste der beiden Halbfinals ist um 16.45 Uhr terminiert, das Endspiel um 17.30 Uhr. Die Einteilung:



Gruppe C: JFG Coburger Land, JFG Kunstadt-Obermain, SG Neukenroth, JFG Rödental, SG Weißenbrunn.

Gruppe D: FC Coburg, JFG Leuchsental, JFG Oberes Rodachtal, TSV Staffelstein, SG Wilhelmsthal.





C-Junioren

Die Hallenkreismeisterschaft der U15-Junioren geht am Samstag ab 11 Uhr in der Obermainhalle in Burgkunstadt über die Bühne. Die entscheidende Phase beginnt mit dem ersten der beiden Halbfinalspielen ab 16.20 Uhr. Das Finale ist um 17.20 Uhr angesetzt. Die Einteilung:

Gruppe 1: TSSV Fürth am Berg, JFG Kunstadt-Obermain, SG Neukenroth, SG Steinberg, SV Tambach.

Gruppe 2: FC Coburg, TV Ebern, JFG Grün-Weiß Frankenwald, SV Heubach, JFG Rennsteig.





D-Junioren

Der neue Hallenkreismeister der U13-Junioren wird am Sonntag in der Frankenhalle in Neustadt ermittelt. Die Entscheidung fällt im Finale gegen 17.20 Uhr. Los geht es bereits um 11 Uhr mit dem ersten von insgesamt 20 Gruppenspielen. Die zehn Mannschaften treten wie folgt gegeneinander an:

Gruppe 1: TV Ebern, JFG Kunstadt-Obermain, SV Meilschnitz, SG Mitwitz, SG Neukenroth.

Gruppe 2: FC Coburg, JFG Grün-Weiß Frankenwald, JFG Hohe Aßlitz, DJK-SV Neufang, JFG Rodach-Main.





Weitere Termine

Die nächsten Hallenbezirksmeister der Fußball-Junioren werden wie folgt ermittelt:



B-Junioren: Sonntag, 22. Januar, in Speichersdorf



C-Junioren: Sonntag, 29. Januar, in der Franz-Göbel-Halle in Rödental



D-Junioren: Samstag, 28. Januar, in Speichersdorf han/mg