Jugend-Hallenturnier in Coburg: Treff der Bundesligisten

von MAXIMILIAN GLAS

Die Verantwortlichen des FC Coburg hat der Ehrgeiz gepackt. Zum zweiten Mal hat das Organisationsteam rund um den Zweiten Vorsitzenden Alexander Pietsch ein erlesenes Teilnehmerfeld für den VR-Bank-Junior-Soccer-Cup zusammengestellt. In den beiden Altersklassen (U13 und U15) sind unter anderem jeweils fünf Erstligisten vertreten. Schon in diesem Jahr ist der Jugendkoordinator hochzufrieden mit den Mannschaften, die am Samstag und Sonntag auf dem Parkett der HUK-Coburg-Arena zaubern werden - und für das nächste Jahr arbeitet er bereits daran, weitere echte Großkaliber als zusätzliche Teilnehmer zu gewinnen. "Unsere Hoffnung ist groß, dass 2018 auch der FC Bayern mit dabei ist", sagt Pietsch. Der deutsche Rekordmeister hat bereits sein Interesse bekundet, in Coburg aufzulaufen, war heuer allerdings schon für ein anderes Hallenturnier angemeldet.



In diesem Jahr feiern die Bundesligisten VfL Wolfsburg (U15) sowie der 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen (U13) ihre Premiere in der Vestestadt. Nach der gelungenen Erstauflage musste Alexander Pietsch diesmal sogar einigen namhaften Mannschaften absagen.



Hoher logistischer Aufwand

Die Nachwuchskicker aus Köln und Leverkusen reisen beispielsweise bereits am Freitagabend mit dem Zug an. Am Würzburger Bahnhof werden die Jugendlichen vom FCC abgeholt und mit Kleinbussen nach Coburg gebracht. Dort übernachten sie - ebenso wie Spieler von 16 weiteren Teams - dann immer zu zweit bei Eltern des Coburger Nachwuchses aller Altersklassen. "Die Bereitschaft der Eltern zu helfen ist riesengroß. Letztes Jahr hat das überragend funktioniert, alle Gäste waren sehr zufrieden und auch für die Eltern und unsere Kinder ist das eine tolle Erfahrung", erklärt Alexander Pietsch.



200 Jugendliche übernachten

Noch heute würden einige Coburger Spieler regelmäßigen Kontakt zu Jugendlichen anderer Klubs pflegen. "Da sind richtige Freundschaften entstanden", sagt Pietsch. Knapp 200 Jugendliche übernachten am Samstag und Sonntag bei Eltern in Coburg und Umgebung. Die 48 Jugendtrainer sind in zwei Partnerhotels des Vereines in Lautertal und Großheirath untergebracht. Der FC Coburg übernimmt mit der Unterstützung von Sponsoren neben den Reisekosten auch die Verpflegung der Jugendlichen.



Sportlich gab es für die U13- und U15-Junioren des FC Coburg beim Turnier im vergangenen Jahr wenig zu holen. Beide Mannschaften belegten ohne einen Punktgewinn jeweils den letzten Platz. "Wir möchten möglichst gut mitspielen, ein paar Tore schießen und auch mal einen Punkt holen", sagt Alexander Pietsch. "Wir wollen unsere Ausbildung im Verein Stück für Stück auf ein besseres Niveau heben. Dass das gut klappt, sieht man aktuell daran, wie viele von uns ausgebildete Spieler mittlerweile bei Bundesligisten spielen."



Mehr als zehn Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Vestekicker stehen aktuell im Fokus von Bundesligisten, sind dort regelmäßig mit im Training und werden auch als Gastspieler eingesetzt - durch den letztjährigen Junior-Soccer-Cup neben der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg unter anderem auch bei RB Leipzig und der TSG Hoffenheim. Auch in diesem Jahr rechnet Alexander Pietsch mit zahlreichen Scouts in der Halle. "Ein solches Turnier für die U13 und U15 in Deutschland ist einmalig, das ist eigentlich für jeden Fußballbegeisterten ein Muss", sagt Pietsch. "Für unsere Jungs ist das ein grandioses Erlebnis, da braucht man vorher keinen mehr heiß machen." Für die Trainer sei es eher ein Problem, dass nur vier Spieler aufs Parkett dürfen und die Coburger wahrscheinlich wie 2016 mit einem kompletten 16er-Kader antreten werden.



Bei Zuschauern Luft nach oben

Klare Turnierfavoriten hat Alexander Pietsch keine: "Augsburg hatte man letztes Jahr auch nicht wirklich auf dem Zettel gehabt. Es ist alles offen. Ich freue mich einfach nur auf grandiosen Fußball." Neben den Augsburgern (U13) geht auch der zweite schwäbische Vertreter, der VfB Stuttgart, als Titelverteidiger bei den U15-Junioren ins Turnier.



Für den äußeren Rahmen erhofft sich der Organisator eine noch bessere Zuschauerresonanz als 2016 (rund 650 Zuschauer pro Tag). "Wir hatten vergangenes Jahr nur einen Vorlauf von vier Wochen für das Turnier, da ist Öffentlichkeitsarbeit und Werbung etwas zu kurz gekommen. Deshalb waren wir mit der Resonanz zufrieden", sagt Pietsch und fügt an: "Ich bin glücklich, wenn die Arena an beiden Tagen gut gefüllt ist, die Turniere einen reibungslosen Verlauf nehmen und sich wirklich jede Mannschaft nach Turnierende zufrieden und mit einem tollen sportlichen Erlebnis im Gepäck auf den Heimweg macht."







2. VR-Bank-Junior-Soccer-Cup in der HUK-Coburg-Arena



U13-Junioren am Samstag



Gruppe A: 1. FC Nürnberg, FC Coburg, 1. FC Köln, FC Augsburg, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, SSV Jahn Regensburg



Gruppe B: SpVgg Greuther Fürth, Tennis Borussia Berlin, TSV Bayer 04 Leverkusen, TSV 1860 München, SG Dynamo Dresden, VfB Stuttgart, SpVgg Unterhaching



Eröffnungsspiel: 1. FC Nürnberg - FC Coburg (9.30 Uhr).

1. Halbfinale: 1. Gruppe A - 2. Gruppe B (18.47 Uhr); 2. Halbfinale: 2. Gruppe A - 1. Gruppe B (19 Uhr); Spiel um Platz 5 und 6: 3. Gruppe A - 3. Gruppe B (19.13 Uhr); Spiel um Platz 3 und 4: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (19.26 Uhr); Endspiel: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 (19.39 Uhr).





U15-Junioren am Sonntag



Gruppe A: SpVgg Greuther Fürth, FC Coburg, FC Ingolstadt, VfB Stuttgart, RB Leipzig, FC Augsburg

Gruppe B: 1. FC Nürnberg, TSV 1860 München, VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim, SpVgg Unterhaching, SG Dynamo Dresden



Eröffnungsspiel: SpVgg Greuther Fürth - FC Coburg (9.30 Uhr).

Spiel um Platz 11: 6. Gruppe A - 6. Gruppe B (16.13 Uhr); Spiel um Platz 9: 5. Gruppe A - 5. Gruppe B (16.26 Uhr); 1. Halbfinale: 1. Gruppe A - 2. Gruppe B (16.39 Uhr); 2. Halbfinale: 2. Gruppe A - 1. Gruppe B (16.52 Uhr); Spiel um Platz 7: 4. Gruppe A - 4. Gruppe B (17.18 Uhr); Spiel um Platz 5 und 6: 3. Gruppe A - 3. Gruppe B (17.31 Uhr); Spiel um Platz 3 und 4: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (17.44 Uhr); Endspiel: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 (17.57 Uhr).