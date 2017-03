Hoffen in Coburg auf die Bayern-Stars

von MARTIN ZILLIG

Mario Götze wird nicht dabei sein, wenn der FC Bayern zu Gast im Traumspiel in Coburg ist. Der Nationalspieler wechselt bekanntlich von der Isar zurück zu seinem BVB. Das jedenfalls gab der FC Bayern gestern offiziell bekannt.

Diese Personalie gab aber der Freude darüber, dass der mehrfache deutsche Fußball-Meister im Traumspiel 2017 in Coburg spielen wird, keinen Abbruch.

Die Bayern haben ja noch jede Menge weiterer Topspieler und auf die hofft nicht nur Norbert Scholz, der Präsident des Fanclub Red Residenz Coburg 01, der diesen Deal an vorderster Front eingefädelt hat.

Auch Coburgs Landrat Michael Busch freut sich darüber und hofft auch als Mitglied des FC Bayern, dass die Verschiebung von 2016 auf 2017 wegen der zurückliegenden EM bewirkt, dass möglichst viele Leistungsträger der Münchner dann mit in die Vestestadt kommen.



Keine Überschneidung mit Samba

Bei einer Gesprächsrunde mit Journalisten erklärte Norbert Scholz, dass wohl bis März 2017 der genaue Spieltermin offen bleibt. So viel konnte er aber schon verraten: "Es wird keine Überschneidung mit dem Samba-Fest geben, davon habe ich die Bayern unterrichtet und sie werden sich daran halten."

Scholz kann nach der 2. erfolgreichen Bewerbung seines Fanclubs momentan etwas entspannen, zumal er einräumt, dass es unheimlich zeitaufwendig und intensiv war: "Wenn wir es jetzt nicht geschafft hätten, eine 3. Bewerbung hätte es nicht mehr gegeben - es zehrt eben doch ganz schön." Natürlich geht die Arbeit noch weiter, auch wenn es ein knappes Jahr dauert, bis die Bayern kommen.

Da soll das Fassungsvermögen des Dr.-Stocke-Stadion von momentan 6500 mit Hilfe von Zusatztribünen auf 10370 erweitert werden. Die Firma, die die Tribüne aufstellen wird, kann aber auch nicht erst kurz vor dem Termin wirksam werden, zu viele andere Termine ballen sich im Juli 2017.

Deshalb liegt es auch aus diesem Gesichtspunkt Scholz am Herzen, so schnell wie möglich Klarheit zu haben. Klar ist für ihn, dass bei der Kartenvergabe zuerst seine Mitglieder in den Genuss kommen werden. Dann muss und will er die 40 befreundeten FC Bayern Fanclubs in der Region berücksichtigen.

Für die breite Öffentlichkeit wird es einen Kartenverkaufstag geben, um allen Wünschen gerecht zu werden. "Eine Warte liste wird es aber definitiv nicht geben", wie der Fanclub-Präsident bestätigt.

Klare Vorstellungen hat er auch über die Besetzung seiner Mannschaft im Spiel gegen die Bayern, die vorwiegend aus Mitgliedern des eigenen Fanclubs gebildet wird. "Wir wollen aber auch talentierten Spielern aus Coburg und der Region bis 29 Jahren die Möglichkeiten bieten, sich zu bewerben und dann gegen die Bayern zu spielen. Einer Anfrage aus Duisburg, in der ein Spieler einen hohen Betrag geboten hat, um selbst mit zu spielen, habe ich sofort eine Absage erteilt."

Natürlich werden Kinder mit den Bayern-Spielern und der Fan-Mannschaft einlaufen. Aber auch da hat Scholz seine eigenen Mitglieder im Auge: "Es werden Kinder von uns sein."



Sicherheitsdienst aus Wildenau/Plößberg

Klar ist er sich auch über den Sicherheitsdienst, den es geben muss: "Er wird aus Wildenau/Plößberg kommen, denn da habe ich mich schon 2013 selbst vor Ort überzeugt, dass dies reibungslos klappte."

Begeistert ist Norbert Scholz auch über die Begeisterung der heimischen Wirtschaft: "Ich habe Zusagen von Firmen, die die Bayern per Auto oder Flugzeug in München abholen und wieder zurückzubringen würden, falls gewünscht. Auch ein Hotelbesitzer hat angerufen und bot Übernachtungen für den FC Bayern in Coburg an."

Beim Sponsoring am Spieltag selbst will man heimischen Firmen in jedem Fall eine Plattform geben.

Bei den vier Eckpunkten, die der FC Bayern München fordert, ist auch 50 Prozent der Einnahmen für die Bayern Hilfe e.V. dabei. Die zweite Hälfte geht an den Gastgeber, den Fanclub Red Residenz Coburg 01.

Und Scholz hat auch schon versprochen, dieses Geld karitativen Zwecken zu Gute kommen zu lassen. Regionale Organisationen hatten schon in der Vergangenheit Finanzspenden vom Fanclub Red Residenz Coburg 01 erhalten. Landrat Michael Busch dankte auch dafür besonders, weil er es nicht für selbstverständlich hält.



Wünsche der Bayern

Wünsche gibt es sicher von Seiten der Bayern mehr, wie Scholz auf Anfrage anmerkte: "40 Kilogramm Ananas in Scheiben geschnitten, ist wohl nur ein Beispiel von dem ich gehört habe. Aber wir werden auch solche Kleinigkeiten meistern."



Keine Verkehrsprobleme

Problemlos sieht Polizeioberrat Robin Buß dem Traumspiel entgegen: "Wir haben Zeit, die Verkehrslenkung am Tag X zu planen und ich bin sicher, dass alles gut funktionieren wird."

Auch Eberhard Fröbel vom Sportamt der Stadt Coburg freut sich auf den Auftritt der Bayern und er beglückwünschte Norbert Scholz dazu: "Es wird ein historisches Ereignis in der Breite des Spitzensports in Coburg mit Handball 1. Liga und eben Fußball mit der deutschen Nummer 1 aus München."

1967 beim ersten Auftritt der Bayern in Coburg war Fröbel selbst als Zuschauer auf das damals noch vorhandene Marathon-Tor gestiegen, um Müller, Beckenbauer & Co. zu sehen. 1970, 1977, 1983 und 1986 folgten weitere Gastspiele des FC Bayern in der Veststadt und gewonnen haben sie immer.

Jetzt soll es ein weiterer Höhepunkt werden, wenn die Bayern kommen. Scholz wünscht sich: "Davon soll man noch in 20 Jahren voller Bewunderung sprechen."