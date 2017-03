HSC will Europapokalsieger ein Bein stellen

von RALPH BILEK

Erlangen, Leipzig, Balingen: Der HSC 2000 Coburg hat mit einer Bilanz von zuletzt 3:3 Punkten gezeigt, dass er in der 1. Handball-Bundesliga doch mithalten kann. Mit etwas mehr Glück hätte das Punktekonto noch positiver ausfallen können. Genau dieses Quäntchen fehlte auch im Hinspiel (27:31) gegen den Gegner am Mittwochabend, Frisch Auf Göppingen (20.15 Uhr).



Denn nach 50 Minuten war das Hinspiel bei den Schwaben punktemäßig ausgeglichen. Nico Büdel umschrieb es damals so: "Uns hat in der Schlussphase der letzte Schritt in der Abwehr gefehlt und die Unterstützung vom Torwart. Vorne haben wir ein, zwei Bälle liegen lassen, gute Chancen nicht verwertet, einfach ein paar Fehler zu viel gemacht. Im Gegenzug dazu hat Göppingen alles verwandelt, so mancher Ball kullerte gerade noch so ins Tor."



Einfacher wird es auch heute Abend nicht, denn Coburgs Trainer Jan Gorr hält Göppingen mittlerweile für gefestigter und rechnet nicht damit, dass sie sich für die Europapokal-Partie am kommenden Wochenende bei Fraikin BM Granollers in Spanien schonen: "Die kommen mit voller Kapelle."



Zudem will Frisch Auf, die sich in der Tabelle mit 19:27 Punkten nur auf Platz 11 wiederfinden, zumindest etwas in Richtung einstelliger Platzierung bewegen. Der HSC muss sich jedenfalls in der Abwehr auf einige Scharfschützen aus dem gegnerischen Rückraum einstellen. "Schöngarth, Kaufmann, Pfahl, das alles sind Spieler gegen die du in der Abwehr eigentlich offener stehen musst. Dann kommen aber Kneule und Sesum ins Spiel: Der eine ist sehr gut und dynamisch im Eins-gegen-Eins, der andere mit einer unglaublichen Übersicht ausgestattet, der jeden noch so kleinen Raum nutzt," wird Gorr versuchen beides unter einen Hut zu bringen.



Im Hinspiel war Sesum angeschlagen, Kneule fehlte komplett, so dass Göppingen noch einmal stärker einzuschätzen ist. Nicht umsonst kommt Göppingen als amtierender Europapokalsieger nach Coburg, der kurz vor dem Einzug in die nächste Pokalendrunde steht. Allerdings muss Göppingens Trainer Magnus Andersson wohl noch auf Jens Schöngarth verzichten, der sich im Februar einen Bänderriss im Knöchel zugezogen hatte.

Coburg steht aber nicht nur in der Abwehr vor "einer riesengroßen Herausforderung", wie es Gorr formuliert. "In der Deckung spielt Göppingen oft eine sehr offene Interpretation einer 6:0-Abwehr. Da ist eine ordentliche Portion Zweikampfstärke erforderlich."



Florian Billek im Training vermisst

Ob Tom Wetzel in das Team zurückkehrt, ist noch fraglich. Ansonsten sind bis auf den Langzeitverletzten Stefan Lex alle Mann an Bord. Auch der frischgebackene Nationalspieler Florian Billek, den Gorr die letzte Woche vermisst hat, ist wieder im heimischen Training: "Für Flo hat es mich unheimlich gefreut und ich habe hinsichtlich eines Feedbacks schon mit Verantwortlichen beim DHB telefoniert. Doch in unserer Linkshänder-Situation ist das natürlich nicht einfach, da habe ich vergangene Woche andere Schwerpunkte gesetzt. Seit Montag stand dann hauptsächlich die Taktik gegen Göppingen auf dem Programm." Gorr gibt sich gerade im Rückblick auf die letzten drei Spiele selbstbewusst: "Ziel ist es, unsere Qualität umzumünzen. Wir wollen bei der Punktevergabe heute Abend auch mitreden."





20.15 Uhr, HUK-Arena: HSC Coburg - Göppingen

HSC 2000 Coburg: Jan Kulhanek, Oliver Krechel; Philipp Barsties, Markus Hagelin, Lukas Wucherpfennig, Dominic Kelm, Sebastian Weber, Steffen Coßbau, Florian Billek, Till Riehn, Nico Büdel, Adnan Harmandic, Girts Lilienfelds, Romas Kirveliavicius

Trainer: Jan Gorr



Es fehlen: Stefan Lex, Tom Wetzel (verletzt)

Frisch Auf Göppingen: Primoz Prost, Bastian Rutschmann; Tim Kneule, Jona Schoch, Manuel Späth, Sebastian Heymann, Niclas Barud, Zarko Sesum, Lars Kaufmann, Andreas Berg, Marcel Schiller, Adrian Pfahl, Marco Rentschler, Anton Halenes

Trainer: Magnus Andersson

SR: Michael Kilp/Christoph Maier

Aufsicht: Wolfgang Gremmel