HSC muss in Balingen ein Bollwerk knacken

Erst nach der richtungsweisenden Partie am Samstagabend um 19 Uhr, beim Tabellen-15., HBW Balingen-Weilstetten, hat der HSC 2000 Coburg die Möglichkeit, etwas durchzuschnaufen. Aufgrund des "Tag des Handballs" finden am kommenden Wochenende in der 1. Handball-Bundesliga keine Spiele statt. Eine kleine Pause hätte die Mannschaft von Trainer Jan Gorr nach dem kräftezehrendem Derby und den erneuten Ausfällen in Leipzig aber schon jetzt bitter nötig.



Aussuchen kann sich das Gorr natürlich nicht und so muss er zumindest darauf hoffen, dass der mit einem grippalen Infekt erkrankte Philipp Barsties wieder mit von der Partie ist. Ob Girts Lilienfelds, der vor dem Leipzig-Spiel am Mittwoch im Training auf die Schulter gefallen ist, zum Einsatz kommt, ist noch völlig offen.



HSC erwartet Hexenkessel

Coburg wird auf ein Team treffen, das nach dem Erfolg in Hannover mit breiter Brust wartet: "Hinzu kommt, dass Balingen gerade in eigener Halle besonders stark ist. Dieser Hexenkessel hat über Jahre den Bundesliga-Status aufrechterhalten", rechnet Gorr mit einer stimmungsgeladenen Atmosphäre. Auch Top-Bundesligisten mussten in den letzten Jahren schon ohne Zähler abreisen. "Die spielen eine unorthodoxe Deckung, zeigen eine hohe körperliche Präsenz. Da müssen wir eine gewisse Nehmerqualität zeigen und diese Rahmenbedingungen annehmen."



Die Schwaben bestätigten das zuletzt in Hannover, packten ihre ureigenen Waffen aus und stellten eine Abwehr wie in besten Zeiten auf die Beine. Dieses Bollwerk muss der HSC überwinden, was beim 24:19-Erfolg im Hinspiel bereits gelungen ist.



Dass es in der Hintermannschaft des HBW schon häufig recht ruppig zugeht, zeigt auch ein Blick auf die Zeitstrafen-Tabelle - da ist Balingen Spitzenreiter. Und in noch einer Statistik liegt Balingen ganz vorne: Torwart Tomas Mrkva ist der Siebenmeter-Killer der Liga.



Mit einer kurzen Vorbereitungszeit hat Gorr seit Donnerstag sein Team auf den Gegner eingestimmt. Und der kam zuletzt immer besser ins Rollen. Sowohl gegen Magdeburg und Gummersbach als auch in Melsungen hatten die Balinger bis Mitte der zweiten Hälfte die Chance, etwas Zählbares mitzunehmen und sind erst in der Schlussphase eingebrochen. Sicherlich ein Ansatzpunkt für die Coburger, wenn es gelingt die Partie lange offenzuhalten.



Verletzungsgeplagter Weltmeister

Balingen überraschte vor Saisonbeginn mit der Verpflichtung von Pascal Hens. Der Weltmeister von 2007 nimmt beim Gegner in etwa die Rolle ein, die Tom Wetzel in Coburg hat. Zwar hat er immerhin acht Spiele absolviert - Wetzel lediglich einen - aber die Rolle, für die er gedacht war, nämlich die Mannschaft als erfahrender Spieler zu führen, konnte er verletzungsbedingt nicht einnehmen. Ebenso wenig wie Wetzel bisher Kirveliavicius entlasten konnte. Doch ein Neustart nach der Länderspielpause am nächsten Wochenende ist für ihn absehbar. Gorr hat für das Wochenende erst einmal nur einen Wunsch: "Es wäre toll, beide Spiele gegen Balingen in dieser Saison zu gewinnen." Dazu muss sein Team aber erst einmal das Bollwerk der Balinger Abwehr knacken.





Samstag, 19 Uhr: Balingen-Weilstetten - HSC 2000 Coburg

HSC 2000 Coburg: Jan Kulhanek, Oliver Krechel; Philipp Barsties (?), Markus Hagelin, Lukas Wucherpfennig, Dominic Kelm, Sebastian Weber, Steffen Coßbau, Florian Billek, Till Riehn, Nico Büdel, Adnan Harmandic, Girts Lilienfelds (?), Romas Kirveliavicius.

Trainer: Jan Gorr.



Es fehlen: Stefan Lex, Tom Wetzel (beide verletzt).

HBW Balingen-Weilstetten: Tomas Mrkva, Viachaslau Saldatsenka; Felix König, Christoph Foth, Tobias Wagner, Matthias Flohr, Jannik Hausmann, Lars Friedrich, Tim Nothdurft, Martin Strobel, Yves Kunkel, Markus Stegefelt, Sascha Ilitsch, Davor Dominikovic. Trainer: Runar Sigtryggsson.

SR: Christian Moles / Lutz Pittner

Spielaufsicht: Bernd Andler