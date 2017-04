HSC -Reserve meldet sich zurück

Was der HSC 2000 Coburg II am Sonntag in der ersten Halbzeit gegen den TSV Burgdorf zeigte, war allererste Sahne. Die Mannschaft von Trainer Ralf Baucke spielte von Beginn an hochkonzentriert: Die Deckung hatte den gegnerischen Angriff unter Kontrolle, der eigene Angriff operierte praktisch fehlerfrei und war in seinem Drang vom Gegner kaum zu bremsen. Das 32:28-Endergebnis war hochverdient, denn Burgdorf war auch nach der Pause nicht in der Lage am Coburger Erfolg etwas zu ändern.



Zum vollkommenen Glück fehlte nur noch die Schützenhilfe des Tabellenzweiten aus Hildesheim, der beim 25:25-Remis bei der SG LVB Leipzig zwei Minuten vor dem Ende beim 23:25 einer Niederlage nahe war. Die Sachsen haben in der Tabelle deshalb immer noch einen Zähler Vorsprung vor der HSC-Reserve. MSG Groß-Umstadt musste sich bei den HF Springe mit 30:40 geschlagen geben und hat nun drei Punkte Rückstand auf Coburg.



HSC 2000 Coburg II gegen TSV Burgdorf II 32:28 (20:14)

Die HSC-Reserve war von der ersten Minute an eine Gemeinschaft, die mit einer überaus aufmerksamen Deckungsarbeit und teils furiosem Angriffsspiel den Gegner nicht nur beeindruckte, sondern mit der schnellen 4:0 Führung durch Tore von Benedikt Kellner, Lukas Wucherpfennig und Nikola Franke auch schnell die Weichen in Richtung Erfolg stellte.



Auch von einigen Gegentreffern ließ sich die Mannschaft nicht aus dem Tritt bringen und überzeugte weiterhin mit ausgezeichnetem Kombinationsspiel, sehenswerten Treffern und blieb mit einer stabilen Abwehr jederzeit "Herr im Haus". Nach der 5:1-Führung der Coburger fanden die Gäste langsam ihren Rhythmus und verkürzten auf 8:6 (13.). Der HSC II blieb unbeeindruckt, machte noch mehr Dampf und war innerhalb von fünf Minuten durch Franke, Kellner, Wucherpfennig und dem Scharfschützen Andres Wolf auf 13:7 davongezogen. Auch danach setzte Coburg sein aggressives Angriffsspiel fort und erhöhte nach dem 14:11 (24.) bis zum Pausenpfiff wieder auf sieben Treffer.



Dass Burgdorf mit einem anderen Konzept aus der Kabine kam, war zu erwarten. Die Gäste gingen im zweiten Durchgang viel forscher zu Werke. Die Abwehr stellte die Gelb-Schwarzen mit einer teils recht robusten Gangart vor kleine Probleme. Da sich beim HSC II die ersten kleinen Fehler einschlichen, kam Burgdorf etwas näher, ohne die Coburger allerdings in große Bedrängnis zu bringen. Spätestens mit dem 32:27 zwei Minuten vor Schluss durch Hajck Karapetjan war der verdiente Erfolg in trockenen Tüchern. Seinen Teil zum Erfolg trug auch Torwart Tim Titze bei, der mit seinen tollen Paraden keine Zweifel am Heimsieg aufkommen ließ.



Stimmen zum Spiel

Trainer Ralf Baucke: "Wir sind gut in die Partie gekommen, haben über Tempospiel die Fehler von Burgdorf bestraft und auch durch unseren guten Torwart Tim Titze einige Ballgewinne erarbeitet, die zu Treffern führten. Über unseren Level haben wir bis zur Pause 20 Treffer erzielt, das haben wir noch nie geschafft. Auch danach haben wir auf hohem Level gespielt, ehe uns in den letzten zehn Minuten gegen eine dann sehr offensive Deckung einige Fehler passierten, so dass Burgdorf etwas näher kam. Ein hochverdienter Sieg nach guter kämpferischer Leistung. Nächste Woche müssen die nächsten Punkte geholt werden."



Benedikt Kellner (sechs Tore): "Wir mussten gewinnen, wenn wir in der Liga bleiben wollen. Jeder hat für den anderen gekämpft. Wir haben es geschafft, miteinander zu spielen und nicht die Individualitäten in den Vordergrund gestellt. Das spiegelt sich im Ergebnis wider."



Lars Fichtner: "Zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Wir kamen wunderbar ins Spiel, die Abwehr hat nichts zugelassen, der Angriff ließ den Ball laufen. Benedikt Kellner hat am Anfang richtig gut dirigiert, das hat uns Selbstvertrauen gegeben. Auch nach einer kleinen Schwächephase kamen wir zurück und haben nicht nachgelassen wie in den letzten Spielen. Wir haben gekämpft und das Ergebnis zeigt, glaube ich, alles."







Die Statistik



HSC 2000 Coburg II: Tim Titze; Tom Wetzel, Dominik Baucke, Johan Andersson (1), Nikola Franke (5), Hajck Karapetjan (2), Lukas Wucherpfennig (9), Benedikt Kellner (6), Lars Fichtner, Maximilian Drude (1), Jonathan Rivera, Kenny Schramm (3), Andreas Wolf (5).

SR: Sebastian Fuß (Leipzig) / Stefan Olsok (Erfurt)

Zuschauer: 326

Siebenmeter: 0 / 8

Zeitstrafen: 4 / 3