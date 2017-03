HSC II hat kein Platz mehr für Ausrutscher

Mit dem bitteren 19:19-Unentschieden im Frankenderby gegen Bad Neustadt geht die Reserve des HSC 2000 Coburg mit einer schweren Hypothek in die letzten sieben Spiele der 3. Handball-Liga Ost. Das Restprogramm ist schwierig, denn die Mannschaft von Trainer Ralf Baucke muss fünf Begegnungen auswärts bestreiten. Die Auswärtsbilanz von bisher lediglich drei Punkten muss also aufpoliert werden, wenn die Coburger den Abstieg in die Bayernliga vermeiden wollen. Dieser Situation bewusst sind sich vor der Partie bei der HSG Burgwedel am Samstag nicht nur Spieler und Trainer, sondern auch das gesamte HSC-Umfeld.



Neben einigen klaren Niederlagen fehlte in einigen Partien das notwendige Glück, denn immer wieder hat der HSC II gut mitgehalten, aber zum Schluss noch den Vorsprung und somit auch wichtige Punkte verspielt. So gesehen brachte sich die Mannschaft trotz guter Ansätze selbst in die jetzige Situation, die es nun zu mit vollem Tatendrang zu bewältigen gilt. Der Abstiegskampf und das komplizierte Restprogramm darf allerdings in dieser Situation nicht zur Belastung werden, denn die Mannschaft muss den Kopf frei haben und guten Mutes und mit einer noch besseren Leistung den Klassenerhalt angehen.



HSG Burgwedel gegen

HSC 2000 Coburg II

Die erste Chance dazu bietet sich am Samstag bei der HSG Burgwedel. Der Tabellenachte liegt zwar insgesamt auf Kurs, zeigt sich aber vor heimischer Kulisse durchaus auch anfällig. Genau wie Cobug holten die Niedersachen zuhause bislang 13 Punkte. Ein Fakt, der der HSC-Reserve zwar Mut macht, aber nichts an der Tatsache ändert, dass man auswärts trotzdem als Außenseiter in die Partie geht. Entscheidend für einen möglichen Punktgewinn wird für die Coburger sein, dass sie sich nicht wieder die mittlerweile verflixten Ruhepausen gönnt.

Mit Akribie wurde die Mannschaft von Spielführer Johan Andersson auf die Begegnung in Burgwedel vom Trainerduo Baucke und Ronny Göhl vorbereitet. Neben Lukas Wucherpfennig wird auch der Rekonvaleszenten der ersten Mannschaft, Tom Wetzel, wieder auf der Platte stehen. Ob Kajck Karapetjan nach einer kurzen Zwangspause wieder einsatzfähig sein wird, ist noch fraglich. Die Niedersachen werden sich nach der 19:25-Niederlage in Dresden jedenfalls sehr anstrengen müssen, wenn sie wie im Hinspiel beim 29:27-Erfolg in Coburg, die zwei Punkte einfahren wollen.



Jürgen Bätjer, Trainer der HSG Burgwedel, hat sich nicht lange mit der Niederlage seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende beschäftigt. "Wir haken das Spiel ab und blicken nach vorn. Am Samstag kommt mit Coburg ein Team im Abstiegskampf. Da werden die Karten neu gemischt", sagte er nach der Pleite in Dresden. Ähnliches galt für sein Pendant auf Coburger Seite nach dem Last-Second-Ausgleich im Derby gegen Bad Neustadt. "Der Kampf war gut, wir müssen halt jetzt in Burgwedel gewinnen", sagte Baucke. Nun bleibt abzuwarten, wer am Samstag das bessere Ende für sich haben wird.



Zwei direkte Abstiegsduelle

Interessant für die Coburger sind am kommenden Spieltag vor allem das Spiel zwischen MSG Groß-Umstadt (15. Platz mit 13:31 Punkten) und HSG Hanau (10. Platz mit 19:27 Punkten) sowie das Duell zwischen HSC Bad Neustadt (17:29) und SG LVB Leipzig (16:30), denn hier steht sich die Konkurrenz um den Klassenerhalt in direkten Vergleichen gegenüber.