Fürth trotzt dem Tabellenzweiten

Während der TSV Meeder den Meisterschaftssekt so langsam aber sicher in den Kühlschrank stellen kann, stolpern die Verfolger des souveränen Kreisliga-Primus regelmäßig weiter. Am Sonntag erwischte es nämlich nicht nur den Tabellenzweiten TSV Pfarrweisach (nur 1:1 in Fürth am Berg), sondern auch den ambitionierten SC Sylvia Ebersdorf, der beim Tabellenviertletzten TSV Staffelstein eine "Nullnummer" aufs Parkett legte. Aber auch der Schwabthaler SV kam zu einem ganz wichtigen Dreier: Im Kellerduell mit Liga-Schlusslicht SV Heilgersdorf behielt der Vorletzte mit 2:0 die Oberhand.



Erst Joker Falk machte alles klar

TSG Niederfüllbach - FC Coburg II 3:1 (0:0): Die Hausherren machten sich durch eine frappierende Torverwertung gegen zwar bemühte, aber letztlich enttäuschende Gäste lange Zeit das Leben schwer. Die 1. Hälfte wurde dominiert von den Hausherren, die durch C. Fischer (10.), sowie Rothaug und erneut C. Fischer (22.) im Privatduell mit Gästekeeper Kemnitzer beste Chancen liegen ließen. Die Gäste bissen sich in dieser Phase die Zähne an der sicher stehenden TSG-Abwehr aus und kamen offensiv kaum zur Geltung, hätten allerdings aus dem Nichts mit dem Pausenpfiff die Führung erzielt. Holzheids Schuss aus zweiter Reihe klatschte jedoch an den Pfosten (38.).



Auch in Durchgang zwei hatte die TSG Feldüberlegenheit, stand sich jedoch weiter mit einer fahrlässigen Chancenauswertung im Weg. Der Knoten platzte für die TSG erst, nachdem Routinier A. Neeb mit einem langen Schlag die gesamte Gästeabwehr aushebelte, und C. Fischer freistehend endlich Kemnitzer überwand (60.). Fortan hatten die Hausherren die Partie komplett im Griff und kamen durch Rothaug zum 2:0, der eine Quergabe von Späth aus 20 Metern versenkte (70.). Die Hausherren brachten jedoch die Gäste noch einmal zurück ins Spiel, als der unbedrängte Riedelbauch die Hausherren überraschte (80.). Die TSG musste fortan um die Punkte zittern, da sie auch weiterhin beste Chancen liegen ließ und sogar einen Foulelfmeter durch Kapitän Pirsch verschoss (85.). Erst das 3:1 des eingewechselten Falk nach überlegter Vorarbeit von Rothaug mit dem Schlusspfiff besiegelte alle Zweifel (92.). - Zuschauer: 120. - SR: Franek (Höllental). babü



Rot für Rosenbauer und Dilauro

TBVfL Neustadt/Wildenheid - TSV Meeder 0:4 (0:2): Völlig verdient und auch in der Höhe gerechtfertigt entführt Meeder die Punkte aus Wildenheid. Der Tabellenführer war in allen Belangen überlegen und machte schon in der Anfangsphase wie so oft zwei Tore. Thiel mit einem sehenswerten Treffer und Gemeinder nach einem Müller-Freistoß sorgten früh für klare Verhältnisse.



Der TBVfL hatte nach vorne durchaus auch gute Aktion, aber eingreifen musste Keeper Komm nicht. Auch nach der Pause war Meeder das bessere Team und erneut Gemeinder und Müller stellten den 0:4-Endstand her. Neustadt schwächte sich zudem selbst, da Rosenbauer und Dilauro mit roten Karten vorzeitig vom Feld mussten. nh



"Rothosen" drehten plötzlich auf

VfB Einberg - Spvg Ahorn 3:0 (0:0): Bei bestem Fußballwetter sahen die zahlreichen Zuschauer in der Anfangsphase eine ausgeglichene Partie. Der VfB hatte insgesamt mehr Spielanteile, ohne jedoch wirklich zu Chancen zu kommen. Aber auch Ahorn hatte kaum nennenswerte Möglichkeiten zu Beginn. Der Gast konnte im Lauf der ersten Hälfte mehr Torgefahr entwickeln und hatte zwei Chancen, die allerdings nicht den Weg ins Tor fanden. Die Teams gingen somit torlos in die Kabine.



In Halbzeit zwei merkte man Einberg an, dass sie das Spiel für sich entscheiden wollten. Die Zuschauer sahen infolgedessen ein interessanteres Spiel mit mehreren guten Torchancen. Philipp Friedrich war es, der nach Kopfballablage von Skiba den Führungstreffer für die Heimelf mit einem platzierten Schuss erzielte. Der VfB drückte weiter und nachdem Skiba eine gute Chance vergab, ließ er sich die Chance bei einem Foulelfmeter nicht nehmen und stellte das Ergebnis auf 2:0. Der agile Philipp Schindler, der bereits beim ersten Elfmeter gefoult wurde, war es dann auch, der den zweiten Strafstoß herausholte, als er von Reh im 16er erneut gefoult wurde. Der Ahorner Spieler sah die Gelb-Rote Karte und Lamsatis verwandelte zum 3:0-Endstand. Am Ende steht ein verdienter VfB Sieg aufgrund einer deutlich stärkeren zweiten Halbzeit. mc



SVK siegt am Ende glücklich

TSV Bad Rodach - SV Ketschendorf 2:4 (1:2): Das Spiel begann gleich munter, da auf beiden Seiten flott angerannt wurde und sich so gleich einige Torchancen ergaben. Die Führung für Ketschendorf in der 18. Minute konnte Güven Altun nach einem Eckstoß aus den Gewühl heraus für Rodach ausgleichen, jedoch ging Ketschendorf im Gegenzug wieder in Führung. So ging es mit einer 2:1-Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

In der 2. Hälfte dezimierte sich die Heimelf selbst als Mario Wachs nach wiederholtem Foulspiel vorzeitig duschen musste. Rodach gab nicht auf und setzte Ketschendorf in Unterzahl unter Druck, jedoch pfiff der Schiedsrichter ein Tor wegen angeblicher Abseitsstellung zurück und im darauffolgenden Angriff von Ketschendorf gab es einen Foulelfmeter, der sicher verwandelt wurde. Rodach erhöhte den Druck und erspielte sich gute Möglichkeiten und konnte auch in der 88. Minute den Anschlusstreffer erzielen. Als die Koropecki-Elf dann in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne warf, konnte Ketschendorf einen Konter zum verdienten, aber dennoch glücklichen 2:4-Endstand abschließen und die drei Punkte mit zum Buchberg nehmen. pkö



Plötzlich schlug Neumann zu

Coburg Locals - SV Großgarnstat 1:2 (1:0): Dank einer fulminanten Schlussphase mit zwei Treffern von Jürgen Neumann (82./Foulelfmeter und 90./Konter) kamen die Gäste zu einem unerwarteten Dreier. Die Locals hatten insgesamt mehr vom Spiel und führten durch einen Treffer von Alexander Sapov seit der 30. Minute verdient mit 1:0. Da sie jedoch den Sack nicht zumachten und in der Schlussphase die Rechnung ohne Neumann machten, gaben sie einen bereits sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. zcb



Dem Favoriten Punkt geklaut

TSSV Fürth am Berg -TSV Pfarrweisach 1:1 (0:0): Die erste Halbzeit lief für die Zuschauer eher unspektakulär ab, viel Mittelfeldgeplänkel, einige Halbchancen, viele Zweikämpfe und Fouls wurden geboten. Der Favorit aus Pfarrweisach erspielte sich jedoch mit der Zeit ein leichtes Übergewicht und ging in der 51. Minute durch einen Kopfball in Führung. Vorausgegangen war eine Flanke aus dem Halbfeld. Die Fürther könnten jedoch nur sieben Minuten später ausgleichen, als Innenverteidiger Jonas Knoch bei einem Freistoß mit nach vorne geeilt war und Torjägerqualitäten bewies. Im Anschluss vergab Wagner für die Hausherren eine gute Kontersituation leichtfertig. Ab der 77. Minute hatten die Gäste dann noch Riesenchancen, den Siegtreffer zu erzielen - scheiterten jedoch am starken Murrmann im TSSV-Kasten oder an ihren eigenen Nerven. Pech hatten die Gastgeber, die ohne ihre Leistungsträger Engel und Rebhan spielten, als ihnen ein Elfmeter versagt blieb, allerdings wäre ein Heimsieg auch nicht leistungsgerecht gewesen. dm



Harmlose Sylvianer noch im Glück

TSV Staffelstein - SC Sylvia Ebersdorf 0:0: Trotz erheblicher personeller Probleme trotzten die Mannen um TSV-Interimstrainer Erbil Demirel dem Aufstiegsaspiranten Ebersdorf ein Remis ab. In einer spielerisch mäßigen Partie hatten die Badstädter mehrere klare Torchancen. Bei etwas mehr Konzentration wäre für die Staffelsteiner mehr als eine Punkteteilung möglich gewesen. Von der Sylvia-Offensive war überhaupt nichts Produktives zu sehen. In der 34. Minute bot sich der Heimelf die erste gute Möglichkeit zum Führungstreffer. Szilard Molnar setzte sich auf links durch und eilte alleine aufs Ebersdorfer Tor zu. Trotz eines gut postierten Mitspielers versuchte er es alleine. Sein Schuss verfehlte allerdings sein Ziel.



Neun Minuten nach der Pause eroberte der pfeilschnelle Molnar in Höhe der Mittellinie den Ball und enteilte erneut seinem Gegenspieler. 20 Meter vor dem Gästetor legte er den Ball zu weit vor. Der herauseilende Sylvia-Torwart Uwe Knauer konnte im letzten Moment klären. Damit war die zweite Riesenchance für die Staffelsteiner vertan. Nur drei Minuten später zögerte TSV-Spieler Jan Wagner in aussichtsreicher Schussposition zu lange mit dem Abschluss. Die Gäste mussten in der 73. Minute nochmals eine für sie sehr brenzlige Situation überstehen. Wagner versetzte auf der linken Seite seinen Gegenspieler und passte flach in den Gästestrafraum zum völlig freistehenden Molnar. Dieser zeigte erneut Nerven und schob das Leder aus neun Metern neben den Ebersdorfer Kasten. Neun Minuten vor Spielende erhielt Gästespieler Meyer die Gelb-Rote Karte. bepo



Erst Zurek, dann Schaller

Schwabthaler SV - SV Heilgersdorf 2:0 (0:0): Schon in der 1. Minute hatte Schaller eine Möglichkeit, den SSV in Führung zu bringen, doch wurde sein Schuss zur Ecke geklärt. Danach sahen die 140 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Schaller hatte noch zwei weitere Chancen, ehe der SVH den SSV-Keeper erstmals prüfte. Nach 38 Minuten hatte der Gast durch Goldschmitt den Führungstreffer auf den Fuß, doch er scheiterte am SSV-Keeper. Kurz vor der Pause als die Heimelf verletzungsbedingt in Unterzahl war, verpasste Schramm für die Gäste ein Tor zu erzielen.



In der 2. Hälfte drückten die Heilgersdorfer die Heimelf in ihre Spielhälfte zurück, doch die SSV-Abwehr stand gut und ließ keinen Treffer zu. In der 68. Minute kam ein weiter Ball von Johannes Kraus auf Chris Zurek, der zwei Gegenspieler stehen ließ und 1:0 einschob. Den K.o. für die Gäste erzielte in der 83. Minute Chris Schaller, der die Abwehrreihe überlief, und zum 2:0-Endstand vollendete. dill