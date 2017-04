Für Ahorner Handballer wird es nach zwei Heimpleiten eng

Das Wochenende hätte für den HSC 2000 Coburg III nicht besser laufen können: Nach dem klaren Derbysieg gegen die Ahorner am Freitagabend ließen sie auch der TS Lichtenfels am Sonntag keine Chance.

Mit zwei deutlichen Heimschlappen hat die HG Hut/Ahorn die Möglichkeit verpasst, Boden im Abstiegskampf gutzumachen. Als Vorletzter ist die Lage weiter ernst. Wie viel Mannschaften letztlich aus der Bezirksoberliga absteigen, steht noch nicht fest, denn die Anzahl der Absteiger aus der Landesliga beeinflusst auch die Anzahl der Absteiger aus der Bezirksoberliga. Neben der HSG Rödental/Neustadt befinden sich zusätzlich auf den Plätzen 7 bis 9 der Landesliga drei oberfränkische Vereine mit nur einem Punkt Abstand zu den Abstiegsplätzen. Im ungünstigsten Fall sind drei Absteiger aus der Bezirksoberliga möglich. Das wäre für die Ahorner schon fast das Aus.

Erwartet eng ging es zwischen Weidhausen und HaSpo Bayreuth II zu. Für die ersatzgeschwächten Weidhausener war der Punktgewinn (26:26) am Ende ein Erfolg. An der Spitze gab es derweil einen Wechsel. Durch einen 26:21-Erfolg übernahm der HSV Hochfranken Platz 1 und hat die Meisterschaft nun in der eigenen Hand.



HG Hut/Ahorn gegen HSC 2000 Coburg III 21:32 (13:15)

Für die HG Hut/Ahorn ging es in diesem Lokalderby gegen die dritte Mannschaft des HSC 2000 Coburg darum, den etwas überraschenden Sieg aus dem Hinspiel vor eigener Kulisse zu wiederholen und zwei eminent wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu ergattern.

Die Coburger dominierten lange Zeit die erste Hälfte, führten nach 21 Minuten bereits mit 13:8. Die HSCler wechselten in der Folgezeit fleißig durch, wollten dadurch den Druck aufrechterhalten, vergaben aber zu viele Chancen und gaben wie so oft in den Partien zuvor in den letzten Minuten vor der Pause das Heft aus der Hand. Die sich tapfer wehrende HG Hut/Ahorn ließ sich nicht zweimal bitten und nutzte die Chance, wieder ins Spiel zurückzukommen.

Mit nur zwei Toren Rückstand zur Pause schien noch alles möglich, aber die Gastgeber haben sich möglicherweise selbst zu viel Druck aufgebaut, denn in den ersten Minuten des zweiten Abschnitts gelang ihnen gar nichts. Innerhalb von sieben Minuten zog der HSC von 15:13 auf 21:13 davon und sorgte damit früh für eine Entscheidung.

HSC 2000 Coburg III: Robin Hennig; Louis Korn (3), Christopher Härtl (7), Lukas Dude (2), Christian Froschauer (8), Jannik Merkwirth (3), Marius Baucke (2), Nicolas Carl (2/1), Leonard Harreß (3), Luca Kessel, Florian Dotterweich, Michael Häfer (2). rh



HSV Hochfranken gegen HG Kunstadt 26:21 (10:11)

Die Handballer der HG Kunstadt können nicht mehr aus eigener Kraft Bezirksoberliga-Meister werden. Die Mannschaft von Trainer Kostja Zelenov muss nach der verdienten 21:26 (11:10)-Niederlage am Samstag im Topspiel beim HSV Hochfranken in den restlichen drei Saisonspielen auf einen Ausrutscher des neuen Tabellenführers hoffen. Die Gastgeber fügten der HGK die erste Saisonniederlage bei, zogen nach Punkten gleich und hätten, wenn es so bis zum Saisonende bliebe, aufgrund des direkten Vergleiches die Nase vorn.

Wie bereits im Hinspiel konnte die Zelenov-Truppe ihr Potenzial in der Offensive nicht abrufen, was erneut an einem hervorragend eingestellten HSV lag. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte stellten die Gastgeber nach dem Wiederanpfiff auf eine offensivere Abwehrvariante um und brachen der HG damit sportlich gesehen das Genick. mts



TS Lichtenfels - HSC 2000 Coburg III 23:30 (11:15)

Nach dem Erfolg am Freitag bei der HG Hut/Ahorn punktete die dritte Manschaft des HSC auch in Lichtenfels. Von Beginn an ging es entsprechend munter und spannend hin und her, immer nach demselben Muster: die TSL ging in Führung, der HSC glich aus. Erstmals in der 8. Minute gelang den Coburgern mit dem 5:4 eine Führung, woraufhin die Lichtenfelser ihrerseits wieder zum 5:5 ausglichen. Doch nun konnten sich die Gelbschwarzen leichte Vorteile erarbeiten und hatten nach 20 Minuten bereits einen Fünf-Tore-Vorsprung (12:7). Torhüter Robin Hennig vereitelte mit seinen Glanzparaden viele Großchancen der Hausherren und im Angriff waren Lukas Dude, Christian Froschauer und Kollegen von den Lichtenfelsern nicht unter Kontrolle zu bringen. In der zweiten Hälfte schien es nach dem 12:16 genauso weiterzugehen, doch plötzlich gerieten die Coburger aus dem Tritt, während die Lichtenfelser die zweite Luft bekamen und noch einmal den Turbo einschalteten. Mit Erfolg: Nach 38 Minuten schrumpfte der Vorsprung auf nur noch zwei Tore (16:18). Der HSC wackelte bedenklich, die TSL stürmte nun entschlossen - aber Coburg fiel nicht. Die Lichtenfelser rannten stattdessen ungewollt einige Male in ihr Verderben bzw. in schnelle Tempogegenstöße der Coburger. Statt den zum Greifen nahen Ausgleich zu erzwingen, lagen die Gastgeber in der 42. Minute wieder mit 17:22 zurück. Mehr als auf vier Tore konnten die Lichtenfelser nicht mehr verkürzen.

HSC 2000 Coburg III: Robin Hennig, Fabian Apfel; Louis Korn (1), Christopher Härtl (7), Lukas Dude (4), Christian Froschauer (3), Jannik Merkwirth (2), Marius Baucke (2), Florian Dotterweich, Nicolas Carl (9/4), Moritz Baumeister (2), Pascal Anthofer, Leonard Harreß. rh



TV Weidhausen gegen HaSpo Bayreuth II 26:26 (13:9)

Letztendlich war es zwar ein leistungsgerechtes Remis, das der TV Weidhausen gegen die Reserve von HaSpo Bayreuth verbuchen konnte. Allerdings war es für die Gastgeber eher ein Punktgewinn als ein Verlust, denn aufgrund der ungünstigen Personalsituation konnte man über den einfachen Punktgewinn mehr als froh sein.

Der TVW kam über die linke Angriffsseite ganz gut ins Spiel und konnte das Spielgeschehen bis zur 6:3-Führung auch gut kontrollieren. In der stärksten Phase gelang es sogar, einen 10:5 Vorsprung herauszuarbeiten. Die vorgezogene Deckung der Gäste bereitete den TVW-Angreifern zunehmend Probleme. So konnten die Hausherren froh sein, dass sie mit einer 13:9-Führung in die Pause gingen. Zwei bis drei Entscheidungen der beiden Unparteiischen, die man auch anders hätte auslegen können, brachten dann die HaSpo-Reserve ins Spiel zurück. Besonders schmerzlich war deshalb in der 41. Minute die Rote Karte gegen Daniel Recknagel als Folge seiner dritten Zeitstrafe. Hinzu kam eine weitere Strafzeit gegen Johannes Bauer, so dass der TV Weidhausen etwa eine Minute lang mit nur vier Spielern gegen das Bayreuther Sextett antreten musste. Diese Entscheidungen der Schiedsrichter traf Weidhausen hart. Durch das Fehlen von Dirk de Rooij, von Maximilian Werner und die Hinausstellung von Daniel Recknagel war der Rückraum der Heimmannschaft völlig verwaist. Dies nutzten die Gäste clever aus, um zunächst zum Ausgleich zum kommen und später in Führung (24:26, 57.) zu gehen.

Nun schien es so, als ob Weidhausen das Spiel doch noch verlieren würde. In dieser Phase leisteten sich die Bayreuther allerdings einige leichte Fehler. Im letzten Angriff konnte Fabian Querfeld über die Rechtsaußenposition zum glücklichen und umjubelten 26:26-Gleichstand abschließen.

TV Weidhausen: Tom Zapf; Johannes Bauer (8), Florian Büttner (5), Tim Pechauf (2), Daniel Recknagel (2), Sebastian Büttner (2/1), Christian Büttner (6), Fabian Querfeld (1). kag