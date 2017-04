Frohnlach nur ein Spielball für den Primus Aschaffenburg

Mit einer historisch hohen 0:8 (0:2)-Niederlage ist der VfL Frohnlach am Samstag auf die Heimreise vom Auswärtsspiel beim SV Viktoria Aschaffenburg geschickt worden. Der Sieger sprang durch diesen Erfolg am 28. Spieltag auf Platz eins in der Bayernliga Nord.



In Frohnlach gibt man sich keinen Illusionen hin, dass der Abstieg noch zu verhindern wäre. Denn nun beträgt der Abstand zum letzten Relegationsplatz schon neun Punkte.



Wieder eingebrochen

Am Ende wurde es dann so deutlich, wie es viele erwartet hatten. Der überforderte Tabellenletzte aus Frohnlach konnte nur die ersten 45 Minuten einigermaßen offen gestalten, nach dem 3:0 kurz nach Seitenwechsel brachen dann aber alle Dämme. Nichts Neues!



Immerhin hielt das VfL-Bollwerk bis zur 37. Minute stand, dann schlug`s aber doch zum ersten Mal im Kasten der Gäste ein. Björn Schnitzer zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern ins linke obere Eck - Maßarbeit vom SVA-Regisseur! Nur drei Minuten später nutzte Niko Koukalias die Unordnung in der Frohnlacher Defensive und schob ungehindert zum 2:0 ein (40.). Damit war im Endeffekt der Drops auch schon gelutscht.



Schadensbegrenzung klappt nicht

Für die Oberfranken ging`s in Hälfte zwei nur noch um Schadensbegrenzung, was aber gründlich in die Hose ging. Gökhan Aydin durfte nach einem Zuspiel von Schnitzer zum 3:0 abschließen (56). Jetzt brach der VfL auseinander und innerhalb von nur drei Minuten erhöhten Schnitzer und Daniele Toch per wunderbarem Heber auf 5:0 (57./59.).



Keine VfL-Gegenwehr mehr

Die Müller-Elf stellte die Gegenwehr größtenteils ein und in der 64. Minute hämmerte erneut Toch das Spielgerät zum 6:0 in die Maschen (64.). Die Hausherren kannten auch nach dem halben Dutzend keine Gnade und legten in der Schlussphase noch zwei Treffer drauf. Der eingewechselte Sascha Wolfert schnürte in den letzten zehn Minuten noch einen Doppelpack und markierte den 8:0-Endstand (80./90.+1).



Durch das Remis der Eichstätter springt die Viktoria mit dem Schützenfest an die Tabellenspitze - freilich auch mit dem Wissen, dass die Oberbayern noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand haben.



Trainer Oliver Müller gefasst

Frohnlachs Trainer Oliver Müller war einerseits gefasst, andererseits aber auch sehr enttäuscht.Wir haben bis zum ersten Gegentor gut mitgehalten. Da war kein großer Unterschied zu sehen." Domenic Lauterbach hatte mit einem Schuss aus knapp 18 Metern sogar so etwas wie eine Torchance. Müller musste anerkennen, dass die Viktoria im zweiten Durchgang ein Offensiv-Feuerwerk abbrannte und sagte: "Ein Ballverlust auf der Sechserposition ermöglichte Aschaffenburg den dritten Treffer. Am Ende war es, auch gemessen an den Chancen, ein auch in der Höhe verdienter Sieg der Viktoria."