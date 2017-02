Festspiele des TV 48 Coburg bei den bayerischen Crossmeisterschaften

KemmernDie bayerische Crossmeisterschaft im oberfränkischen Kemmern gestaltete sich für TV 48 Coburg zu einem Erfolg, den ein heimischer Verein in dieser Größenordnung bei einer solchen Meisterschaft noch nie erreicht hatte.



Die überragende Bilanz der 48er: drei Titel, zwei Vizemeisterschaften und zwei dritte Plätze. Dazu kommen noch einige Platzierungen zwischen vier und acht. Der Höhepunkt war zweifellos der Lauf der Männer über 8750 Meter über sieben Runden. Eine sechsköpfige Spitzengruppe übernahm mit hohem Tempo die Spitze - darunter auch der Mitfavorit Addisu Tulu Wodajo vom TV 48 Coburg und Daniel Götz vom SV Bergdorf-Höhn. Nachdem Götz den Anschluss verlor, entwickelte sich in der Schlussrunde ein packender Vierkampf.



Fotofinish im Hauptlauf

Zwischen Platz 1 und 4 waren es im Ziel nur drei Sekunden. Es siegte der Regensburger Simon Boch in 27:37 Minuten. Um Platz zwei gab es ein Fotofinish, das der Coburger Addisu Tulu Wodajo für sich entschied. Götz durfte mit Platz 5 ebenfalls zufrieden sein. In der Teamwertung hatten es die 48er schwer, sich gegen die Großvereinen durchzusetzen. Mit Wodajo, Martin Militzke (14.) und Timo Gieck (21.) war es am Ende Rang 4.

Eleisa Haag vom TV 48 Coburg lief im Rennen der WU23 ein couragiertes Rennen. Sie führte das Feld bis kurz vor dem Ziel an, ließ sich dann von Babinja Wirth vom TSV Ebermannstadt um eine Sekunde abfangen. Den Auftakt der Meisterschaft machten die Seniorinnen über 6250 Meter. Hier glänzten zwei Frauen vom TV 48 Coburg. Christine Adriaanse lief als Siegerin der W40 ein einsames Rennen und kam mit einem Riesenvorsprung ins Ziel. Überraschend war der Titel von Eva Scheu (TV 48 Coburg) in der W35. Einen weiteren Titel holten sich hier die 48er in der Teamwertung. Mit Adriaanse, Scheu und Anja von Imhoff (8. Platz in der W45) siegten sie überlegen.



In der Klasse W45 überzeugte wieder einmal Sandra Nossek vom TSV Staffelstein als Vierte. Cornelia Michaelis (SV Bergdorf-Höhn) holt sich Platz 5 in der W35. Große Freude gab es bei Christa Lendner vom Coburger Run-and-Bike Team, denn sie wurde Zweite der W60. Nach langer Verletzungspause zeigte Christine Schrenker vom TV 48 Coburg als Dritte der W50 eine feine Leistung. Dazu kam noch Platz 2 in der Teamwertung "W50 und älter" mit Christine Lieb (6. in W55) und Daniela Christ (5. in W60).



Bei den Senioren M35/40/45 über 7500 Meter gab es zwar keine Medaille, trotzdem konnten Oliver Weingarth vom SV Bergdorf-Höhn in der M45 und Alexander Finsel vom TV 48 Coburg in der M40 mit Platz vier überzeugen. Alexander Bauer (TV 48 Coburg) kam auf Platz 6.



Jakob Häfner wird Vierter in M14

Im Nachwuchsbereich überzeugte lediglich Jakob Häfner (TV 48 Coburg) in der M14 über 2500 Meter mit Platz 4. Freuen durften sich die Schüler Hendrik Herrmann (9.), Robert Schäfer (10.) und Julian Pomme vom TSV Mönchröden über Platz 2 in der Teamwertung der M14. Beim Mittelstreckenlauf der U23 über 4400 Meter überzeugte der Ex-Coburger Florian Beck (jetzt TG Augsburg) mit Rang 3. Auf Platz 11 kam Jakob Klein vom TV 48 Coburg.





Weitere Ergebnisse heimischer Läufer,die Mittelplätze belegten:

M50, die zahlenmäßig stärkste Klasse: 10. Andreas Neuwald SV Bergdorf-Höhn, 6.das Team des TV 48 Coburg mit Schöpf, Sauer, Kerber; M55 Werner Freitag TSV Bad Staffelstein; M60 Werner Militzke TV 48; M65 Egon Helder TSV Buchenrod; M70 Reinhard Zimmermann TSV Sonnefeld;M75 Harald Popig TV 48, Alfred Zach TS Lichtenfels; Frauen: Nathalie Walter, Ulrike Wollin, Isabel Klett, alle TV 48; Kathrin Werner Run and Bike-Team, Eva Lang, Katrin Lappe, beide TSV Staffelstein; Seniorinnen: Petra Kurpanek, Doreen Meyer TSV Staffelstein; U18 Johanna Pomme TSV Mönchröden.