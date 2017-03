FC Coburg holt Jannik Schmidt und Daniel Alles

von CHRISTOPH BÖGER

Daniel Alles (21) und Jannik Schmidt (24) zählen zweifelsohne zu den Leistungsträgern des akut abstiegsbedrohten Fußball-Bayernligisten VfL Frohnlach. Das Duo beendet im Sommer das Engagement bei den "Blau-Weißen" und wechselt - wie vor vier Jahren in umgekehrte Richtung - gemeinsam zum Nachbarverein FC Coburg. Das bestätigte der VfL Frohnlach auf entsprechende Tageblatt-Anfrage.



Doch bevor es soweit ist, wollen die beiden alles daran setzen, um das Unmögliche noch möglich zu machen: Nämlich den erneuten Klassenerhalt mit der "Wischi"-Elf realisieren.



Landesliga sollte es schon sein

Danach hoffen die beiden Allrounder, die beide ihre Stärken vor allem in der Viererkette oder im zentralen Mittelfeld haben, dass sie mit ihrem künftigen Klub in der Landesliga Nordwest kicken können.



Nach der überraschenden 2:4-Heimniederlage ist der FC Coburg nämlich wieder in den gefährdeten Bereich abgerutscht und muss in den nächsten Wochen aufpassen, nicht weiter an Boden in der Abstiegszone zu verlieren.



Beide mit Coburger Vergangenheit

Beide Spieler haben bereits eine Coburger Vergangenheit, schließlich spielten sie in ihrer Jugendzeit im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) und verdienten sich auch in ihrer Anfangszeit im Herrenbereich die ersten Sporen beim damaligen DVV Coburg (Landesliga) und in der Saison 2012/2013 auch beim neugegründeten Bezirksligisten FC Coburg.



Jannik Schmidt, der aus Wildenheid stammt und ebenfalls bereits in der vierten Saison für die "Blau-Weißen" seinen Mann steht, machte bei seinem Abschiedsspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Nürnberg im Dr. Stocke-Stadion im Sommer 2013 mit einem für viele interessierte Zuschauer unvergesslichen Übersteiger oder besser gesagt mit dem "Zidane-Trick" auf sich aufmerksam. Daniel Alles gibt seit einiger Zeit seiner gesammelten Erfahrungen an Jugendliche im NLZ weiter, in dem er seit Saisonbeginn bereits eine Jugendmannschaft trainiert. Nach vier Jahren VfL Frohnlach will er sich dort natürlich unbedingt mit dem Klassenerhalt verabschieden.



Dies ist dem ehrgeizigen Kicker bereits mehrfach gelungen, denn stets schaffte er mit dem VfL I oder auch mit dem VfL II das Saisonziel über Relegationsspiele. Und eine solche Saisonverlängerung streben die Frohnlacher bekanntlich auch in diesem Jahr an. Am Samstag kommt es zum wichtigen Duell gegen den SV Alemannia Haibach. Dem direkten Kontrahenten also, den man mit einem Heimsieg (Samstag, 15 Uhr) bis auf zwei Punkte auf die Pelle rücken würde. Dann steigen die Chancen auf den Klassenerhalt, zumal der VfL bisher noch ein Spiel weniger ausgetragen hat und am Saisonende nur der Tabellenletzte aus der Bayernliga Nord absteigen muss.













Walter und Hübner gehen - Canonne ist auf dem Sprung

Bezirksligist TSV Mönchröden verliert zwei weitere Spieler: Am Saisonende wechselt Angreifer Philipp Walter zum A-Klassisten FC Haarbrücken, bei dem er die Rolle eines spielenden Co-Trainers übernehmen soll.

Walter schoss in den letzten Jahren zahlreiche Tore für die "Mönche" und ging zuvor für den VfL Frohnlach erfolgreich auf Torejagd. Ausschlaggebend sind berufliche und familiäre Gründe.



Berufliche und familiäre Gründe

Der demnächst zum zweiten Mal Vater werdende Mittelstürmer musste den TSV-Verantwortlichen mitteilen, dass er künftig nicht mehr regelmäßig trainieren kann. Auch Steffen Hübner, Stammspieler im "Wildpark", will sich nach Abschluss der laufenden Serie verändern und schließt sich wieder seinem Heimatverein und aktuellen Kreisklassisten TSV Grub am Forst an.

Dort hat er bereits in der Jugendzeit die Schuhe geschnürt. Für die "Mönche" absolvierte Hübner in den letzten drei Jahren 45 Bezirksligaspiele und schoss dabei zehn Tore.

Den "Mönchen" droht sogar noch ein Abgang, denn Mittelfeldmotor Fabio Canonne soll sich dem Vernehmen nach bereits mit dem TBVfL Neustadt/Wildenheid einig sein. Allerdings soll nach Informationen aus Mönchröden im Gegensatz zu den feststehenden Wechseln von Walter und Hübner in dieser Personalie das letzte Wort noch nicht gesprochen sein.