FC Cobug muss beim Spitzenreiter an eigene Stärken glauben

Vor einer extrem kniffligen Aufgabe steht der FC Coburg (12./25 Punkte) am Samstag um 16 Uhr in der Landesliga Nordwest beim Spitzenreiter FC Schweinfurt 05 II (1./48 Punkte). Das Konzept der Kugellagerstädter ist absolut erfolgsorientiert. Mit ihrer ersten Mannschaft peilen sie mittelfristig den Sprung in die 3. Profiliga an. Deshalb soll die Reserve bereits am Ende dieser Saison in die Bayernliga aufsteigen, um einen adäquaten Unterbau zu bieten.



Die Lage des FC Coburg verschlechterte sich in seiner ersten Begegnung nach der Winterpause durch die 2:4-Heimpleite gegen das bisherige Schlusslicht FC Bamberg. Die meisten Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte, die schon zweimal im Einsatz waren, haben kräftig gepunktet. "Solche Spiele gibt es. Bamberg hat einen Schokoladentag erwischt, Aggressivität gezeigt und seine Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Wir dagegen haben in der entscheidenden Phase die fußballerischen Grundtugenden wie Laufbereitschaft und intensives Zweikampfverhalten vermissen lassen. Trotzdem sind wir absolut konkurrenzfähig", glaubt FCC-Coach Matthias Christl. Das Scheitern im Oberfrankenderby wurde in dieser Woche nicht nur im Training, sondern auch in Einzelgesprächen und in der Teamsitzung aufgearbeitet.



Die Schweinfurter haben 2017 bereits zwei Dreier auf ihrem Konto. Zuletzt bei ihrem glücklichen 3:2-Erfolg in Lichtenfels zeigte sich aber, dass sie nicht unverwundbar sind. Über weite Strecken dominierten die Korbstädter, aber die Schweinfurter nutzten ihre Chancen eiskalt.



Coburg verzeichnete seit seinem Wiederaufstieg in die Landesliga gegen die 05er eine positive Bilanz. In der letzten Saison gewannen die Schützlinge von Matthias Christl zu Hause mit 4:0 und machten im Willi-Sachs-Stadion mit einem 1:1 den Sack zum Klassenerhalt endgültig zu. In der Hinrunde dieser Serie gab es erneut ein Remis, wobei der FCC dem möglichen Siegtreffer nahe war. "Diese Bilanz macht Hoffnung und sollte uns Mut geben, an die eigenen Stärken zu glauben. Beiderseits setzt man auf Akteure aus den eigenen Nachwuchszentren", so Christl. Besonders in Acht nehmen muss sich seine Truppe vor dem gegnerischen Regisseur Christoph Schmidt und dem wieselflinken Christopher Lehmann, der wechselweise auf beiden Außenbahnen für Dampf sorgt.



Westhäuser wieder dabei

Bei den Gästen ist derzeit Jannik Knoch als Torhüter die Nummer eins, weil Daniel Shabestari die Grundausbildung bei der Polizei absolviert und unter der Woche nicht am Mannschaftstraining teilnehmen kann. In der Viererkette und im Mittelfeld wird Matthias Christl einige Umstellungen vornehmen. Erstmals seit Oktober letzten Jahres stößt Abwehrrecke Johannes Westhäuser, der in einem Auslandssemester in der Schweiz kurz vor dem Abschluss seines Mathestudiums steht, zum Kader. Er hält sich dort beim FC Einsiedeln fit und weilt zu einem Kurzurlaub in Coburg.







Aufgebot FC Coburg



FC Coburg: Knoch/Shabestari - Guhling, Mosert, Hahn, Köhn, Müller, Westhäuser, Ehrlich, Krebs, Heinze, Puff, Carl, Schiebel, Sam

Es fehlen: Scheler, Schneider

Trainer: Matthias Christl