Die Keeper flogen um die Wette

Das Lokalderby zwischen dem FC Mitwitz und dem TSV Sonnefeld war geprägt von zwei überragenden Torhütern und zwei souveränen Abwehrreihen, die jedoch beide Schwerstarbeit verrichten mussten, um ihren Kasten sauber zu halten.



Die Sonnefelder spielten, angetrieben von Bastian Renk, einen gepflegten Angriffsfußball, der vor allem den quirligen Daumann immer wieder gut in Szene setzte. Die Gastgeber setzten auf blitzartige Konter über den eminent schnellen Fröba, der die Abwehr der Gäste des Öfteren vor Probleme stellte.



Bereits in der 5. Minute steckte Maurer gut auf Stefan Müller durch, dessen Abschluss wurde jedoch zur Ecke geblockt. Die Sonnefelder hatten ihre erste Großchance in der 12. Minute als Torwart Winterstein schon geschlagen war, und Carsten Engel die Kugel im letzten Moment von der Linie kratzte.



Mit großer Mühe

In der 16. Minute zirkelte Lukas Föhrweiser einen gefühlvollen Heber Richtung Gambel. Der überragende Jauch machte sich jedoch lang und fischte den Ball aus dem Winkel. In der 24. Minute setzte sich Toni Graf durch und Winterstein konnte mit großer Mühe im Nachfassen klären. In der 30. Minute startete Fröba mit einem Steilpass von Maurer durch, doch sein strammer Abschluss aus spitzem Winkel rutschte um Zentimeter am langen Eck vorbei. Und nur eine Minute später klärte Jauch eine gut getimte Flanke von Schülein auf Fröba spektakulär mit einer Faust. Nach der Pause erhöhten beide Mannschaften nochmals die Schlagzahl. Auf Sonnefelder Seite sorgte der eingewechselte Yesilyurt für viel Betrieb, scheiterte jedoch bei einer Großchance in der 64. Minute mit einem Kopfball gegen die Laufrichtung von Torwart Winterstein am Innenpfosten. In der 75. Minute legte Fröba auf Maurer zurück, dessen Abschluss prallte vom Lattenkreuz ins Feld zurück. In der 82. Minute dann fast der Lucky-Punch für den FCM, als Schülein nach einem Zuspiel von Fröba aus zehn Metern volley abzog, jedoch einen quer zur Torlinie laufenden Abwehrspieler an der Schulter traf, von der der Ball ins Toraus ging.

Nach einer guten Rettungsaktion von Engel gegen den durchgebrochenen Scheler am Fünfmetereck in der 89.Minute beendete Schiedsrichter Voll das Derby, das mit einem leistungsgerechten Unentschieden endete. wei











TSV Mönchröden: Die nächste 0:2-Schlappe - Hüttl-Team muss sich steigern

Nach der zweiten 0:2-Niederlage binnen weniger Tage ist der TSV Mönchröden in der Bezirksliga West noch nicht aus dem Schneider. Zwar haben die "Mönche" noch Luft zur Abstiegszone, doch eine Leistungssteigerung in den nächsten Wochen ist dringend notwendig, wenn die Truppe von Trainer Thomas Hüttl nicht noch in Bedrängnis kommen will.



In Oberhaid war für die "Wildpark"-Elf am Samstag jedenfalls nichts zu holen.

Die Begegnung ist in die Rubrik Arbeitssieg für den FCO einzustufen. Nach sieben Minuten konnte Maik Vogel Gästekeeper Schulz erstmals, und für lange Zeit letztmals, auf die Probe stellen. Dies geschah nach einer sehenswerten Kombination quer durch die Oberhaider Offensive.



Gelbe-Karten-Verhältnis endet 1:6

Durch recht hektischen und unkontrollierten Spielaufbau beider Teams kam es in der ersten Hälfte kaum zu gefährlichen Torraumszenen. Intensiv beschäftigt war dagegen die sehr konsequent leitende Schiedsrichterin, die viele Nickligkeiten im Mittelfeld ahnden musste. Wobei durch die Aggressivität der Gäste das Gelbe-Karten-Verhältnis am Ende 6:1 für den TSV lautete.



Die Goalgetter beider Teams Marcel Kutzelmann und Jannik Späth wurden von den jeweiligen Bewachern neutralisiert.



Nach der Pause ging es mit der gleichen körperlichen Intensität weiter. Daraus resultierte in der 55. Minute ein Freistoß für die Einheimischen. Björn Vogel setzte ihn unhaltbar für den TSV-Keeper halbhoch neben den Pfosten ins Netz.



Fünf Minuten später bot sich Pascal Seidelmann bereits die Chance zur Ergebniserhöhung, denn nach einem Kutzelmann-Freistoß, den er schnell ausführte, suchte sich sein Offensivpartner das verkehrte Eck aus und so landete sein Ball am Außennetz.



Besser machte es in der 64. Minute Johannes Spath als er sich in der Hälfte des Gegners den Ball eroberte und Richtung TSV-Tor Fahrt aufnahm. Gegen seinen Flachschuss aus 16 Metern ins rechte Eck hatte Schulz im TSV-Tor wiederum keine Chance.



In der Folge war das Spiel wieder ziemlich ausgeglichen ohne nennenswerte Torchancen auf beiden Seiten. Die manchmal gut angelegten Konter des FCO fanden wegen zu ungenauem Abspiel keinen erfolgreichen Abschluss. Der nach langer Pause wieder einmal kurz vor Spielende eingesetzte Steffen Seidelmann hatte die letzte FCO-Chance. Er scheiterte aber mit seinem platzierten Flachschuss am gut reagierenden TSV-Keeper. Fazit des Spiels: Das effektivere Team hat gewonnen, denn die Gäste kamen während der gesamten 90 Minuten kaum zu echten Einschusschancen. bo









SV Bosporus Coburg: In Unterzahl fast noch der Ausgleich

Ein gutes Bezirksligaspiel mit einem verdienten Sieger sahen die Zuschauer am Sonntagabend beim SV Bosporus Coburg. Die hochmotivierten Gäste vom TSV Ebensfeld gingen nach einem tollen Angriff über die rechte Seite verdient durch Kevin Popp, der in der Mitte nur noch einschieben musste, in Führung (19.). Die Gastgeber hielten dagegen und kamen durch Hakan Bozkaya immer wieder gefährlich vors Tor, doch Zählbares sprang nicht heraus. Nach einer Notbremse von Omar Rahmani (51.) mussten die Coburger zu zehnt weiterspielen. Die Folge war ein deutliches Chancenplus für die Ebensfelder, die aber den Sack nicht zumachten.



Das hätte sich in der Schlussphase beinahe gerächt, denn erst vergab Sertan Sener in aussichtsreicher Position (84.) und dann scheiterte Firat Güngör mit einem fulminanten Fernschuss an Ebensfelds starkem Keeper Bablitschky, der den Ball zur Ecke abwehrte. ct