Bergmann-Crew schon übern Berg?

Das Rennen um die Vizemeisterschaft in der Kreisliga Coburg entwickelt sich zu einem Dreikampf: Alle Verfolger von Spitzenreiter TSV Meeder (1:0-Sieger beim VfB Einberg) gewannen gestern ihre Spiele: Der TSV Pfarrweisach klar mit 3:0 in Wildenheid, der SV Ketschendorf knapp mit 1:0 gegen den FC Coburg II und der SC Sylvia Ebersdorf am Ende mit Mühe 3:2 beim Schwabthaler SV.



Auch der Abstiegskampf spitzt sich zu. Einer der großen Gewinner heißt SV Großgarnstadt. Die Bergmann-Truppe bleibt nach dem 2:1-Sieg bei der TSSV Fürth am Berg 2017 ungeschlagen, holte aus den letzten fünf Spielen stolze 13 Punkte und hat sich damit viel Luft zum Keller verschafft.



Käßer knackte das Bollwerk

TBVfL Neustadt/Wildenheid - TSV Pfarrweisach 0:3 (0:0): Mit 0:3 verliert der TBVfL Neustadt/W. letztlich standesgemäß gegen den TSV Pfarrweisach. Bis zur Pause konnten die Hausherren das torlose Remis halten, da ein starker Keeper Eray Tunc in der Nachspielzeit auch noch einen Elfmeter parierte. Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste den Druck weiter und gingen durch Jonas Käßer in Minute 52 in Führung. Kurz darauf bot sich dem TBVfL die beste Chance zum Ausgleich, doch Spielertrainer Marco D`Antimi fehlte die Kaltschnäuzigkeit. In der 62. Minute sorgte Daniel Schneidawind mit einer verunglückten Flanke ins kurze Eck für die Vorentscheidung. Knapp eine Viertelstunde vor dem Ende stellte Florian Pecht mit dem 0:3 den Endstand her. Neustadt blieb vor allem nach der Pause vieles schuldig und kann lediglich der vergebenen Ausgleichschance nachtrauern. - SR: Marco Di Filippo (Walsdorf). nh



Rothaug war der Matchwinner

TSG Niederfüllbach - Coburg Locals 1:0 (1:0): Florian Rothaug heißt der Matchwinner der TSG, der mit seinem goldenen Treffer in der 22. Minute einen knappen, jedoch jederzeit verdienten 1:0 -Heimsieg gegen die Coburg Locals sicherte. Die Gäste warten somit seit dem 5. Spiel der Winterpause auf einen Sieg. Die Zuschauer sahen in der 1. Hälfte eine ereignisarme Partie, in der eine starke Hausherrendefensive die Gäste kaum zur Geltung kommen ließ. Anders auf der Gegenseite, als die erste dicke TSG-Chance gleich saß: Rothaug wurde im Mittelfeld zu viel Platz gelassen und dieser hob den Ball aus 25 Metern trocken über den verdutzten Torwart Graber zum 1:0 (22.). Unmittelbar vor der Halbzeit hätte der durchgebrochene Rothaug sein Torkonto ausbauen können, dessen Abschluss strich jedoch knapp am Tor vorbei.



Die Gäste brauchten lange, um in die Partie zu finden und haderten dann auch noch mit dem Schiedsrichter. So verlangte Sonnenberg vergeblich einen Foulelfmeter, als dieser im Strafraum zu Fall kam (60.). Als zudem in der 65. Minute Gästeakteur Krebs aufgrund eines Foulspiels vom Platz gestellt wurde, standen alle Zeichen auf TSG-Sieg. Die Gäste kämpften jedoch fortan mit dem Mute der Verzweiflung und konnten endlich ein paar Gefahrenmomente heraufbeschwören - ein Freistoß von Wank strich jedoch haarscharf am Pfosten vorbei und wenig später scheiterte dieser mit einem Fernschuss an der Latte (75.). Da zudem die TSG in Folge beste Konterchancen liegen ließ, mussten die Hausherren bis zum Schlusspfiff um die Zähler bangen. - Zuschauer: 180. - SR: Christian Sinne (FC Adler Weidhausen). babü



Scheller, Meyer und Dalke trafen

Schwabthaler SV - SC Sylvia Ebersdorf 2:3 (1:2): Die Gäste waren von Beginn an das spielbestimmende Team und die Heimelf tauchte nur gelegentlich vor dem gegnerischen Tor auf. Bei einem Angriff nach 20 Minuten hatte Zurek Pech, als er mit seinem Schuss nur den Außenpfosten traf. Nach 29. Minuten fiel das 0:1 durch Scheller, der das Leder aus stark abseitsverdächtiger Position einschob. Nach einem Eckball gelang den Gästen durch Meyer per Kopf in der 35. Minuten das 0:2.



Bei einem schnellen Angriff der Heimelf passte Spörl auf Zurek, der mit einem Schuss aus 14 Metern den 1:2-Anschlusstreffer erzielte. Zu Beginn der 2. Spielhälfte hatte der eingewechselte Bulat in der 54. und 56. Minuten gute Tormöglichkeiten, doch konnte er keine verwerten. In der 74. Minute dann das 1:3 durch Dalke, der eine Ecke von Engelmann einköpfte. Hoffnung keimte auf, als Reinhardt in der 79. Minute zum 2:3 einschoss. Kurz vor Schluss hatte Heidenreich noch eine Möglichkeit für die Heimelf, doch es blieb beim Sieg der gut spielenden Ebersdorfer. - SR: Dofmann (Gefrees). - Zuschauer: 160. dill



Heilgersdorf dreht das Spiel

Spvg Ahorn - SV Heilgersdorf 1:3 (1:2) : In einem intensiven Spiel nehmen die Gäste nicht unverdient die Punkte aus Ahorn mit. Die Hausherren stellten nach dem Führungstreffer von Lukas Hartan in der 16. Minute das Spielen ein. Heilgersdorf kam in der Folge immer besser in die Partie und erspielte sich mehrere gute Chancen. Fabian Seifert in der 29. Minute und Tobias Schramm acht Minuten später stellten noch vor der Pause auf 2:1 für die Gäste. In der zweiten Halbzeit versuchten die Gastgeber ihr Glück gegen inzwischen tief stehende Heilgersdorfer. Aber alle Versuche auszugleichen, brachten nichts ein. Zehn Minuten vor Ende sorgte Lukas Filberich für die Entscheidung, als er den zögernden Heimkeeper Danny Heinze mit einem Heber zum 3:1 überlistet hatte. - Zuschauer: 130. - SR: Alper Yürük. dh



Geisler traf kurz vor der Pause

VfB Einberg - TSV Meeder 0:1 (0:1): Der VfB agierte sehr defensiv und versuchte aus der kompakten Abwehr Nadelstiche nach vorne zu setzen. Meeder kam zu vereinzelten Chancen, tat sich aber insgesamt schwer gegen die gute Einberger Abwehr. Die Heimelf konnte in der ersten Halbzeit keine nennenswerte Möglichkeit für sich verzeichnen. Als man fast schon mit einem torlosen Remis zur Halbzeit rechnete, war es Corbinian Geisler, der den Ball auf den Fuß bekam und zum 1:0 einschoss.



Nach der Pause agierte der VfB etwas offensiver und Meeder überließ das Spiel mehr der Heimelf. Zunächst resultierten daraus aber noch keine Möglichkeiten zum Ausgleich. Je mehr das Spiel voranschritt, hatte man das Gefühl, dass Einberg noch einen Punkt mitnehmen könnte. Der Gast hatte aber auch durch die immer offensiver agierenden Einberger Kontermöglichkeiten, die jedoch wenn es gefährlich wurde, von Keeper Heubner entschärft wurden. Kurz vor Ende der Partie entschied der Schiedsrichter auf Handelfmeter für den VfB. Der fällige Strafstoß wurde allerdings von Friedrich neben das Tor gesetzt. Zudem wurden weitere Chancen der Einberger in der letzten Phase der Partie nicht genutzt. So stand am Ende ein nicht unverdienter, aber schwer erkämpfter, und gerade aufgrund des verschossenen Elfers durchaus glücklicher Sieg für den Tabellenführer der Kreisliga. mc



Bittere Heimpleite

TSSV Fürth am Berg - SV Großgarnstadt 1:2 (1:1): In den ersten zehn Minuten drückten die Hausherren auf die schnelle Führung und hatten auch zwei Halbchancen - doch in Führung gingen die Gäste: Nach Stellungsfehler von Aydin traf Neumann trocken ins linke Eck (13.). Die Fürther Hintermannschaft offenbarte weiterhin Schwächen, doch Neumann scheiterte zunächst an Albert, dann an sich selbst. In der 30. Minute kam die Heimelf dann aber zum Ausgleich, als Rebhan einen langen Abschlag von Albert vollenden konnte.



Im Anschluss entwickelte sich ein rasantes, offenes Spiel ohne große Tormöglichkeiten. Großgarnstadt konnte in der 57. Minute erneut in Führung gehen, als ein Gäste-Stürmer aus kurzer Distanz nach einer Flanke von der rechten Grundlinie einnetzte. Im Gegenzug hatte Löw eine Riesenchance zum Ausgleich, schoss jedoch anstatt zu Horn querzulegen. Das Spiel wurde zunehmend hitzig, zwei gelb-rote Karten auf beiden Seiten belegten dies. Fürth probierte noch einmal alles, kam aber nicht mehr zwingend vor das Garnstadter Tor. dm



"Joker" Mönch" traf

SV Ketschendorf - FC Coburg II 1:0 (1:0): Die 165 Zuschauer am Buchberg sahen ein aufgrund des Ergebnisses bis zum Abpfiff spannendes Spiel. Die Ketschendorfer begannen forsch und erspielten sich zu Beginn einige Vorteile. Verletzungsbedingt musste Flo Wuttke bereits in der 7. Spielminute den Platz verlassen und wurde durch Moritz Mönch ersetzt. Dieser erzielte dann in der 25. Minute das entscheidende Tor. Die Gäste erspielten sich zwischen der 30. und 35. Spielminute zwei Chancen, die aber vergeben wurden. Der Ketschendorfer Keeper Pochmann hatte nach der Pause bei einem Fernschuss Probleme - erst im dritten Nachfassen konnte er den Ball kontrollieren. Im Anschluss daran übernahm der SVK wieder das Kommando. Der Schiedsrichter zog jeweils dreimal Gelb. In der 84. Minute gab es noch mal Verwirrung im FC-Strafraum, aber ohne Folgen. Es blieb beim 1:0. me



Gekämpft wie die "Löwen"

TSV Staffelstein - TSV Bad Rodach 3:2 (2:0): Pohlein vergab eine erste Chance (3.), doch nur eine Minute später machte es Demirel besser und netzte unten links zum 1:0 ein. Nach zehn Minuten hatten auch die Gäste eine Chance, doch Torhüter Titze war zur Stelle. Die Gäste kamen jetzt besser ins Spiel, nutzten ihre Möglichkeiten aber nicht. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzte sich Hagen durch und passte auf Schunke, der das 2:0 per Hacke erzielte. Die Rodacher kamen mit viel Elan aus der Kabine und konnten in der 51. Minute durch einen platzierten Freistoß den Anschlusstreffer durch Thiel erzielen. In der Schlussphase klärte der Rodacher Torhüter weit vor seinem Gehäuse, doch der Ball landete bei Christoph Heublein, der die Kugel im leeren Tor unterbrachte. Dennis Schunke wurde wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (85.). Rodach steckte nicht auf und kam durch einen Kopfball von Bauernsachs noch zum Anschlusstreffer (89.). vd