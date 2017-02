Beim TTC Wohlbach geht der Trainer an die Platte

Schwere Hürde für die Herren des TTC Wohlbach in der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd am Samstag: Der FSV Mainz 05 hat in der laufenden Saison erst vier Punkte abgegeben und hat als Tabellenführer drei Punkte Vorsprung auf den SV Schott Jena.



In Mainz kam die Mannschaft in der Vorrunde nicht ins Spiel und hat deutlich mit 1:6 verloren. Nur Grozdan Grozdanov konnte gegen die Nummer zwei, den Franzosen Irvin Bertrand, gewinnen. Der Chilene Felipe Olivares an Position eins ist unberechenbar und auch der Russe Kiryl Barabanov an drei ist eine Hausnummer. Dennis Müller an vier hatte im Hinspiel einen starken Auftritt, hat aber zuletzt stark nachgelassen. Die TTC-Herren haben in den letzten vier Spielen überzeugt und können mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel gehen. Allerdings muss die Mannschaft auf G.C. Foerster verzichten. Er ist beruflich als Spielerbetreuer bei den Qatar Open unterwegs, wo sich die weltbesten Spieler treffen.



Deshalb rückt Marc Seidler, der in der laufenden Saison hauptsächlich gecoacht hat, ins Team. Auch wenn den Wohlbachern eine Mammutaufgabe bevorsteht, kann die Mannschaft als Außenseiter befreit aufspielen. Die einfach Taktik lautet: in der Doppelrunde und in den vier Einzelrunden jeweils einen Punkt holen. Das wäre am Ende ein Unentschieden, womit die Wohlbacher mehr als zufrieden wären. Und wenn auch die Zuschauer wieder ihren Teil dazu beitragen, ist eine Überraschung nicht unmöglich.



Am Samstag um 13 Uhr kommt es in der Landesliga Nordwest der Damen zum Lokalderby zwischen dem TTC Wohlbach und dem TSV Unterlauter. Wohlbach hat das letzte Spiel in Konradsreuth gewonnen und kann wieder in Vollbesetzung antreten. Zusammen mit dem Heimrecht sind die TTC-Damen in der Favoritenrolle.



Bereits am Freitag um 20 Uhr ist die zweite Herren-Mannschaft in der 3. Bezirksliga Coburg/Neustadt beim TSV Scherneck II zu Gast. Am Samstag geht es dann direkt weiter zum TSV Meeder. Beide Gegner sind in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt und werden die TTC-Herren kaum ernsthaft fordern können. Mit zwei Siegen würde die zweite TTC-Mannschaft wieder ganz oben in der Tabelle stehen. hb