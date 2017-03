BBC Coburg macht Meisterschaft mit Galavorstellung perfekt

von MAXIMILIAN GLAS

Der zweite Aufstieg des BBC Coburg hintereinander ist in trockenen Tüchern. Nach dem deutlichen 112:66-Heimerfolg (56:29) gegen Science City Jena 2 ist der Mannschaft von Trainer Simon Bertram die Meisterschaft in der 1. Basketball-Regionalliga Südost und der damit verbundene Aufstieg in die ProB nicht mehr zu nehmen. Die Freude bei den Akteuren kannte nach der Schlusssirene keine Grenzen mehr. Gemeinsam mit den 1100 Fans wurde die feuchtfröhliche "Humba" angestimmt. Bertram und die anderen BBC-Verantwortlichen hatten keine Chance, sich der fast schon obligatorischen Bierdusche zu entziehen. "In sechs Jahren von der Bezirksliga in die 2. Bundesliga - das hat uns keiner vorgemacht und wird uns so schnell wohl keiner nachmachen", sagte Wolfgang Hörnlein, BBC-Vorsitzender. "Es fühlt sich wirklich fantastisch an, jetzt in der 2. Bundesliga ProB zu spielen, das ist ein Statement."



Ein Statement im Spiel gegen Jena setzte vor allem der Coburger Kalifornier, Jordan Burris: 40 Punkte, 10 Rebounds und ein unglaublicher Effektivitätswert von 43 standen am Ende auf dem Spielberichtsbogen. "Es fühlt sich großartig an, Meister zu sein. Ich könnte mir keine besseren Teamkollegen, keinen besseren Coach wünschen oder eine bessere Unterstützung der Zuschauer wünschen. Es war meine erste Saison außerhalb der Staaten und will nirgendwo anders spielen", erklärte Burris. Michael Stoschek, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, ließ sich das "Meister-Spiel" auch nicht entgehen und zeigte sich begeistert: "Ich freue mich sehr, alle hier machen einen tollen Job, die Organisation, die Mannschaft, ist es einfach eine große Freude. Mit zwei Aufstiegen in Folge hat man bereits ein Riesentempo hingelegt. ProA ist das Ziel. Ich würde sagen, das ist machbar, wenn sie die Begeisterung einigermaßen aufrechterhalten können."



Die Coburger, die krankheitsbedingt auf Kapitän Andreas Albus und Jonny Tritscher verzichten mussten, begannen im ersten Viertel nervös. Zwar versuchten Steffen Walde & Co. ihre körperlichen Vorteile in der Zone auszuspielen, verlegten aber zunächst einige Male in der Zone. Jena führte nach vier Minuten mit 8:7 und blieb durch einige Unkonzentriertheiten in der BBC-Defensive zumindest nach den ersten zehn Minuten auf Tuchfühlung (25:20). Im zweiten Abschnitt ließ Coburg keine Zweifel mehr aufkommen, dass die Meisterschaft und Aufstieg an diesem Abend klar gemacht werden soll. In der Verteidigung forcierte die Bertram-Truppe Ballgewinne und vorne liefen die Schützen (Burris drei, Walde zwei Dreipunktewürfe) heiß. Bei Burris' zweiten Treffer vom "Parkplatz" innerhalb weniger Sekunden explodierte die HUK-Arena zum ersten Mal (46:26). In der Phase konnten einem die tapfer kämpfenden Jenaer schon fast leidtun. Der Tabellensechste mühte sich nach Kräften, musste aber anerkennen, dass Coburg nicht erst in der nächsten Saison in einer anderen Liga spielt. Beim 56:29-Halbzeitstand war die Entscheidung bereits längst gefallen. Die zweite Halbzeit war ein reines Schaulaufen, der BBC baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Burris sorgte mit einem Dreier zum 81:41 zum ersten Mal für einen 40-Punkte-Vorsprung nach 28 Minuten. Danach wurden die BBC-Stars geschont und Jena kam im letzten Viertel noch zu dem ein oder anderen Erfolgserlebnis. Die magische 100 zu markieren, blieb an an diesem Gala-Abend natürlich auch Burris vorenthalten.



BBC Coburg: Burris 40 Punkte, Franke 19, Walde 18, Molosciakas 11, Eichelsdörfer 8, Stawowski 6, Gligorovic 5, Turan 3, Wyczisk 2.



Den ausführlichen Spielbericht, mehr Stimmen und Bilder gibt es am Sonntag auf inFranken.de und in der Montagsausgabe des Coburger Tageblatts.