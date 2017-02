BBC Coburg kämpft Vilsbiburg nieder

Der BBC Coburg hat am Sonntagnachmittag vor 1100 begeisterten Zuschauern in der HUK-Arena mit 85:79 (37:35) gegen die Baskets Vilsbiburg gewonnen und übernimmt damit wieder die alleinige Tabellenführung in der 1. Regionalliga Südost.



Die große Kulisse bekam dabei ein zwar allenfalls phasenweise hochklassiges, aber durchweg äußerst spannendes Kräftemessen zweier Regionalliga-Spitzenmannschaften zu sehen. Dabei sah es anfangs nach einer klaren Angelegenheit für die Hausherren aus: Die im Vorfeld hochgelobte Punktemaschine der Gäste, die wegen Krankheit auf Center Lubos Novy und Flügelspieler Michael Mayr verzichten mussten, wollte so gar nicht in die Gänge kommen. Nach einem energischen Drive des blendend aufgelegten Fabian Franke leuchtete ein Zwischenstand von 11:0 von der Anzeigentafel (5. Minute).



In der Folge allerdings zeigten die Niederbayern, warum sie die beste Offensivabteilung der Liga stellen. Mit einem 16:6-Lauf bis zum Viertelende schossen sich die Mannen von Trainer Holger Prote schnell zurück in die Begegnung. Allen voran Kendall Timmons bekam die BBC-Defensive nicht in den Griff: Der flinke US-Forward erzielte in den ersten 20 Minuten bereits stolze 16 Punkte.



Zone der Gäste bereitet Probleme

Auf Seiten der Gastgeber tat man sich gegen die Zone des Tabellenfünften schwer. Zahllose Flüchtigkeitsfehler verhinderten immer wieder, dass sich der BBC entscheidend absetzen konnte.



Allein in der ersten Halbzeit leistete sich der neue Spitzenreiter 15 Ballverluste - am Ende waren es 22. "In vielen Situation waren wir nicht konzentriert genug und haben geglaubt, dass 80 Prozent Einsatz auch ausreichen", war BBC-Trainer Simon Bertram mit der Einstellung seiner Schützlinge nicht komplett zufrieden.

Auch das Spieltempo war dem Übungsleiter nicht hoch genug: In einer seiner zahlreichen Auszeiten versuchte er, verbal aufs Gaspedal zu drücken ("Run, run, run!") und sein Personal zu mehr Handlungsschnelligkeit zu animieren. Dass die Coburger trotz aller Unzulänglichkeiten dennoch nie ernsthaft ins Hintertreffen gerieten, hatten sie in erster Linie Fabian Franke zu verdanken. Der Sonneberger erwischte einen Sahnetag und trug die Hauptlast im BBC-Angriff. Immer wieder konnte er sich in seiner unnachahmlichen Art in Brettnähe durchsetzen und insgesamt herausragende 36 Zähler verbuchen. Dazu pflückte er zwölf Abpraller vom Ring.



Walde-Dreier besiegelt Erfolg

Entschieden war die Begegnung, die nach der Pause hin und her wogte, als Steffen Walde 120 Sekunden vor dem Ende aus der Ecke einen seiner seltenen Dreier zum 80:75 versenkte.



Baskets-Spielmacher John Boyer, der trotz Fingerverletzung die komplette Spielzeit auf dem Parkett stand, antwortete zwar nochmal per Korbleger, doch Franke und Jordan Burris ließen an der Freiwurflinie nichts mehr anbrennen. Durch die Heimniederlage des VfL Treuchtlingen gegen Rosenheim (81:82) übernimmt der BBC Coburg wieder die alleinige Tabellenführung. Am nächsten Samstag (19.30 Uhr) müssen die Coburger ihren Platz an der Sonne beim Tabellenzehnten in Ansbach verteidigen.