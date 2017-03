BBC Coburg fehlt nur noch ein Sieg zum Aufstieg

von MAXIMILIAN GLAS

"Auswärtssieg, Auswärtssieg", schallte es bereits zwei Minuten vor Spielende von den Tribünen der Breitengüßbacher Hans-Jung-Halle. Eine fast schon bescheidene Übertreibung, denn die BBC-Fans sorgten in fremder Halle einmal mehr für Heimspiel-Stimmung.



Spätestens im dritten Viertel hat sich die Energie von den gut 300 Coburger Anhängern auch auf die Mannschaft übertragen. Nach einer durchwachsenen Leistung in der ersten Halbzeit steigerte sich der BBC Coburg vor allem defensiv und feierte einen letztlich ungefährdeten 88:68-Sieg im Oberfrankenderby gegen den TSV Tröster Breitengüßbach. "In der zweiten Halbzeit sind wir offensiv besser ins Laufen gekommen und haben sie defensiv zu schwierigen Würfen gezwungen", zeigte sich Matthias Haufer, Sportlicher Leiter, nach dem Spiel äußerst zufrieden.



Versüßt wurde der Abend für die BBC-Verantwortlichen durch die überraschende Niederlage des VfL Treuchtlingen in Ansbach (86:58). Nun reicht dem BBC bereits ein Sieg aus den verbleibenden vier Spielen, um den ersten Platz und den damit verbundenen Aufstieg in die ProB zu sichern. Die erste Möglichkeit gibt es beim Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen Leitershofen.



Ist er fit oder ist er nicht fit? Eine Frage, die BBC-Topscorer Jordan Burris, der zuletzt aufgrund einer Knöchelverletzung ausgefallen war, in der ersten Halbzeit auf seine ganz eigene Art und Weise beantwortete. 12 Punkte, darunter drei schwierige Dreier, erzielte der US-Amerikaner alleine in den ersten sechs Minuten und war hauptverantwortlich für die 17:9-Führung. Breitengüßbach war durch Burris' Gala-Auftritt früh gezwungen, Anpassungen in der Defensive vorzunehmen.



Zone stellt BBC vor Probleme

Während die Breitengüßbacher Zonenverteidigung den Gästen im ersten Angriff noch keine Probleme bereitete und Yasin Turan mit einem Dreier sogar für die erste zweistellige Führung sorgte, verlor der BBC in der Folgezeit zusehends seinen Rhythmus. "Breitengüßbach hat das ganz clever verteidigt. Sie haben alle Zonen-Spielzüge von uns gewusst und uns die Optionen genommen", analysierte Fabian Franke.



Die Truppe von Simon Bertram ließ sich beeindrucken und leistete sich in dieser Phase einen Ballverlust nach dem anderen (insgesamt 24). Die Schwächephase der Coburger bestrafte Breitengüßbach zu Beginn des zweiten Viertels mit einem 13:0-Lauf und ging mit 22:20 in Front. Kopfschmerzen bereiteten dem BBC vor allem die beiden Center Erik Land und Alex Heide, die nach dem frühen dritten Foul von Daniel Stawowski, ihre körperlichen Vorteile unter dem Brett ausspielen konnten.



Nach fünf Minuten ohne Korberfolg erlöste ein Korbleger von Steffen Walde die zu dem Zeitpunkt unruhigen Coburger Fans. Bis zur Halbzeit wechselte die Führung im Minutentakt. Den besonderen Abschluss einer intensiven ersten Hälfte besorgte einmal mehr Burris, der eine Sekunde vor dem Ertönen der Sirene einen Dreier aus fast zehn Metern zur 40:38-Pausenführung für Coburg einnetzte.



Nachdem Burris die Mannschaft in den ersten 20 Minuten mit 20 Punkten nahezu im Alleingang getragen hatte, spielten sich in der zweiten Hälfte andere Akteure in den Vordergrund. "Wir haben uns in der Kabine viel vorgenommen. Das dritte Viertel war bei uns in den letzten Spielen immer entscheidend. Wir haben Breitengüßbach gleich unter Druck gesetzt", sagte Franke, der nach einer glücklosen ersten Halbzeit am Ende noch auf gute 18 Punkte kam. Zunächst zeigten sich die Gastgeber vom Druck der Coburger unbeeindruckt.



Breitengüßbach attackierte immer wieder erfolgreich den Korb und setzte sich nach 24 Minuten sogar etwas ab (50:43). Dann schwanden beim TSV allerdings auch aufgrund der kürzeren Bank immer mehr die Kräfte. Der BBC zwang die Gastgeber zu schlechten Würfen, Ballverlusten und undisziplinierten Fouls.



Tiefere Bank zahlt sich aus

Das zweite unsportliche Foul der Breitengüßbacher innerhalb einer Minute ließ das Momentum auf die Coburger Seite kippen. Eividas Molosciakas verwandelte beide Freiwürfe, Stawowski setzte sich danach kraftvoll trotz eines Fouls in der Zone durch, besorgte mit dem Bonus-Freiwurf die Führung (50:51) und brachte mit seinen emotionalen Ausbruch noch mehr Energie ins Spiel. Coburg drückte aufs Tempo und kam vor allem durch Franke und Walde durch viele einfache Punkte im Schnellangriff. Der 16:0-Lauf der Coburger hat den Widerstand der Gastgeber Ende des dritten Viertels gebrochen (50:59).



Breitengüßbach mühte sich zwar zu Beginn des noch mal nach Kräften, kam aber nicht mehr näher als an sieben Punkte heran. Die qualitativ stärkere BBC-Bank gab noch einmal richtig Gas und konnte den Vorsprung auf 20 Punkte ausbauen. Mit einem Tip-In sorgte Kapitän Andi Albus für den vielumjubelten Schlusspunkt.



TSV Tröster Breitengüßbach - BBC Coburg 68:88

(17:20, 21:20, 17:23, 13:25)



TSV Tröster: Land (15/1), Engel (15), J. Dippold (11), Lorber (10/1), McDuffie (8/1), Heide (7), D. Dippold (2), Wagner, Klaus, T. Dippold

BBC Coburg: Burris (25 Punkte/4 Dreier), Franke (18), Walde (15/1), Molosciakas (10), Stawowski (9), Eichelsdörfer (4), Turan (3/1), Albus (2), Wyczisk (2), Tritscher