Ahorn kassiert bittere Pleite

Nachdem die Formkurve der Spvg Ahorn mit zuletzt zwei Siegen gegen Neustadt-Wildenheid und dem Schwabthaler SV angestiegen war, gab es für die Mannschaft von Trainer Marcus Scheffler am Freitagabend mit der unglücklichen 2:3-Heimniederlage gegen den TSV Staffelstein einen Rückschlag. Das Spiel zwischen Heilgersdorf und Großgarnstadt war spätestens mit dem 0:3 nach 28 Minuten entschieden. Einen überraschenden Punktgewinn konnte Niederfüllbach in Pfarrweisach einfahren.



Abwehrfehler kosten Punkt

Spvg Ahorn - TSV Staffelstein 2:3 (1:1)

Der 24. September 2016 ist der Tag, an dem die Gäste aus Bad Staffelstein ihren letzten Sieg in der Kreisliga feiern konnten. Kein Wunder also, dass die Dämme bei den Gästen am Freitag kurz vor 20 Uhr brachen, als der eingewechselte Christoph Heublein den Ahorner Torhüter Kevin Christ in der 93. Minute mit einer Täuschung zum Fallen brachte, und anschließend gekonnt mit rechts zum 3:2 ins lange Ecke einschob. Die komplette Hintermannschaft der Sportvereinigung hatte zwar mehrmals die Möglichkeit, den Ball vorher zu klären, blieb bei ihren Versuchen aber glücklos.



Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, Chancen gab es auf beiden Seiten genügend. Das 0:1 fiel in der 25. Minute nach einem Freistoß der Staffelsteiner auf Höhe der Mittellinie, den Lukas Wich per Kopf direkt verwertete. Ebenfalls mit einem mustergültigen Kopfball nach einer Ecke von der rechten Seite glich Christian Heintze vier Minuten später aus. Ahorn erhöhte nach der Pause weiter die Schlagzahl und wurde mit dem 2:1 durch Marcel Stegner (50.) belohnt. In der 57. Minute dann die kalte Dusche für die Gastgeber: Nachdem Kapitän Florian Nausch den Ball im Mittelfeld verstolpert hatte, machten die Gäste das Spiel schnell. Jonas Hagen vollendete mit einem platzierten Rechtsschuss aus 15 Metern. Aufgrund einer längeren Verletzungsphase fiel die Nachspielzeit üppig aus und wurde den Ahornern zum Verhängnis. mg



Heilgersdorf wie ein Absteiger

SV Heilgersdorf - SV Großgarnstadt 0:3 (0:3)

Was das Schlusslicht der Kreisliga Coburg seinen 100 treuen Anhängern am Freitagabend bot, war nicht kreisligareif. Von Beginn an waren die Gäste haushoch überlegen - die Hausherren rannten nur hinterher. Das 0:1 resultierte aus einem Freistoß aus einer Entfernung von mehr als 35 Metern, bei dem die gesamte Hintermannschaft schlecht aussah. Manuel Klug nutzte die Unordnung mit seinem Tor in der 15. Minute aus.



Fünf Minuten später fiel bereits das 0:2. Auch diesmal entstand der Treffer durch eine Standardsituation. Nach einer Ecke hatte Torschütze David Schmitt leichtes Spiel. In der 28. Minute folgte die Vorentscheidung, als nach einer eher harmlosen Rückgabe SVH-Keeper Christoph Marquardt über den Ball säbelte, und dieser zum Entsetzen der Einheimischen über die Linie hoppelte.



Wer gehofft hatte, dass sich der Gastgeber in der zweiten Halbzeit zumindest gegen die Niederlage stemmen würde, ist enttäuscht worden. Ohne große Gegenwehr hat Großgarnstadt das Spiel locker über die Runden gebracht. di



Einsatz der Gäste wird belohnt

TSV Pfarrweisach - TSG Niederfüllbach 2:2 (2:1)

Nicht einmal unverdient hat die TSG Niederfüllbach einen Punkt aus Pfarrweisach entführt. Der Tabellenzweite hatte es im ersten Durchgang und auch zu Beginn der zweiten Hälfte versäumt, die Pausenführung auszubauen - und das rächte sich letztlich.



In der 17. Minute fiel das 0:1 per Strafstoß durch Pirsch. Aus einem Eckball resultierte der Ausgleich durch ein Eigentor der TSG (32.). Der Doppelschlag folgte zwei Minuten später. Simon Cholewa brachte seine Farben in der 34. Minute mit 2:1 in Front. Danach ließen es die Pfarrweisacher langsamer angehen. Niederfüllbach kam zu immer mehr Spielanteilen und wurde in der 76. Minute mit einem Tor belohnt. Andreas Schramm sorgte für den 2:2 Endstand. di