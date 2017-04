1400 Fans feiern den Regionalliga-Meister BBC Coburg

von MAXIMILIAN GLAS

Mit einem 94:67-Kantersieg hat der BBC Coburg die Pflichtaufgabe gegen den TSV Oberhaching am Samstagabend vor 1389 Zuschauern in der HUK-Arena erfolgreich gemeistert. Die große Show spielte sich allerdings diesmal nicht während der 40 Minuten auf dem Parkett ab, sondern erst nach Spielende. Mit einer spektakulären Laser-Show und einer flotten Einlage der Coburger Tanzgruppe "Effect's" ließen es die BBC-Verantwortlichen um Geschäftsführer Bobby Fischer wie angekündigt ordentlich krachen. Im Mittelpunkt der Festivitäten standen natürlich trotzdem die Akteure, die sich von den Zuschauern gebührend feiern ließen. Die Mannen von Trainer Simon Bertram dürfen sich nach dem 24. Sieg aus 26 Spielen nicht nur als Meister der 1. Regionalliga Südost bezeichnen, sondern sind damit auch bester Basketball-Regionalligist Deutschlands (insgesamt vier Staffeln).



Robert Daumann, Präsident des Bayerischen Basketballverbands, übergab Coburgs Kapitän Andreas Albus nicht nur die Meistertrophäe, sondern überbrachte am Hallenmikrofon noch zusätzliche frohe Kunde: Der Verband hat entschieden, dass der sportliche Sieg aus dem "Hacker-Spiel" gegen Treuchtlingen auf dem Punktekonto des BBC Coburg bleibt. Als dann auch noch BBC-Topwerfer Jordan Burris verkündete, dass er nächste Saison wieder nach Coburg kommen wird, kannte die Party-Stimmung keine Grenzen mehr. Stolz zeigte sich nach der Partie Coach Simon Bertram: "Die Kulisse war überragend, die Performance heute war überragend. Wir haben als Team gespielt, wir haben so gespielt, wie wir es die ganze Saison immer gewünscht haben. So ein letztes Spiel musst du erst mal so gewinnen."





BBC Coburg - TSV Oberhaching 94:67 (46:35)

Schon vor dem Sprungball musste man sich bei dem Blick auf die spärlich besetzte Oberhachinger Bank verwundert die Augen reiben. Die Oberbayern reisten aufgrund vieler Verletzungen nur mit sechs Spielern an. Spätestens nach fünf Minuten musste man sich um die Rumpftruppe der Gäste ernsthafte Sorgen machen, denn zu dem Zeitpunkt führten die Coburger bereits mit 20:6. Vor allem Steffen Walde präsentierte sich in echter Spiellaune, markierte zwei blitzsaubere Dreier und bediente Fabian Franke mit einem Assist hinter dem Rücken.



Während die Coburger früh in die Trickkiste griffen, musste Gäste-Coach Mario Matic seine komplette Taktikkiste ausspielen. Nach fünf Minuten hatte er bereits seine zwei Auszeiten für die komplette erste Hälfte aufgebraucht. Aber zumindest das zweite Timeout fruchtete. Oberhaching stellte teils auf Zonenverteidigung um und brachte den BBC damit aus dem offensiven Rhythmus. Die Coburger leisteten sich vier Ballverluste in drei Minuten, was die Gäste zu einem 9:2-Lauf ausnutzten. Der gut aufgelegte Yasin Turan schraubte den Vorsprung drei Sekunden vor Viertelende per Korbleger nach einem schnellen Antritt wieder in den zweistelligen Bereich (28:17).



Den rasanten Rhythmus aus den fünf Anfangsminuten konnte der BBC übrigens im kompletten Spiel nicht mehr aufnehmen. Nach schönen Spielzügen folgten immer wieder Angriffe mit leichtfertigen Turnovers (insgesamt 17). Stückwerk, das sich aber aufgrund der vielen Wechsel - nach dem ersten Viertel wurden bereits alle zwölf Akteure eingesetzt - logisch erklären lässt. Bei den Gästen hatte der US-Amerikaner Omari Knox die grüne Lampe an und hielt seine Mannschaft mit 19 Punkten in der ersten Hälfte nahezu im Alleingang zur Halbzeit auf Tuchfühlung(46:35).



Im dritten Viertel sorgte Jordan Burris, der mit 21 Punkten und zehn Rebounds einmal mehr ein "Double-Double" auflegte, für die Höhepunkte. Nachdem Sasa Gligorovic den Ball freistehend in den Korb stopfen wollte, aber am Ring scheiterte, schnappte sich der Kalifornier das Leder, schmetterte es in die Reuse und gab seinem kroatischen Teamkollegen die unfreiwillige Nachhilfe-Einheit in punkto Fliegen (57:42 nach 25 Minuten). Weiter absetzen konnten sich die Coburger vorerst allerdings nicht, da Knox weiterhin erfolgreich den Alleinunterhalter (insgesamt 35 Punkte) für die Gäste spielte. Etwas Unterstützung bekam er einzig vom ehemaligen Bundesliga-Spieler Frieder Diestelhorst mit 12 Zählern, der allerdings an diesem Abend sein sonst so weiches Handgelenk in der oberbayerischen Heimat ließ (0 von 8 Dreiern).



Deutlich besser machte es BBC-Aufbauspieler Kevin Eichelsdörfer, der vier seiner fünf Versuche aus der Distanz traf und mit seinem Dreier aus dem Fastbreak zum 76:52 (32.) für neue Begeisterungsstürme bei den Fans sorgte. Drei Minuten später war es wieder Eichelsdörfer, der mit einem Dreipunktewurf den Vorsprung erstmals auf 30 Punkte stellte (83:53).



Nacheinander wurden die BBC-Leistungsträger nun von Trainer Simon Bertram vom Parkett geholt und holten sich ihren verdienten "Saison-Applaus" ab. Aus der zweiten Reihe überzeugte an diesem Abend neben Turan (12 Punkte, 4 Assists) auch Daniel Eisenhardt mit sechs Punkten und sechs Rebounds. Treffsicher zeigte sich der Forward übrigens bereits über die ganze Saison: Mit einer Feldwurfquote von über 71 Prozent belegt Eisenhardt sogar ligaweit den ersten Platz.



BBC Coburg: Burris (21 Punkte), Walde (18), Eichelsdörfer (14), Turan (12), Franke (11), Stawowski (7), Eisenhardt (6), Gligorovic (3), Wyczisk (2), Tritscher, Molosciakas, Herold.